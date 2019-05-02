Разрушенные памятники Константинополя были не единственными следами, оставшимися от Византии к 1540-м годам, спустя век после того, как она прекратила свое существование. По всей Западной Европе в библиотеках королей, герцогов и кардиналов хранились рукописи религиозных и классических текстов на греческом языке, которые некогда были тщательно скопированы византийскими переписчиками.

Турок мало интересовали уцелевшие книги исчезнувшей империи, и они охотно продавали эти манускрипты таким людям, как Пьер Жиль , а те увозили их к себе на родину. Некоторые рукописи были вывезены беженцами. Чего только среди них не находилось: от Евангелия и Псалтиря до драгоценных трудов древнегреческих философов, которые на протяжении многих веков были недоступны на Западе.

Один из таких манускриптов, Codex Vaticanus Graecus 156, по сей день хранится в библиотеке Ватикана. Там есть и сотни других византийских рукописей, но эта — особенная.

Джонатан Харрис - Византия: История исчезнувшей империи

Пер. с англ.

М. : Альпина нон-фикшн, 2017. — 386 с.

ISBN 978-5-91671-755-6

Джонатан Харрис - Византия: История исчезнувшей империи - Оглавление

Иллюстрации и карты

Предисловие и благодарности

Пролог

Глава 1. Сумерки богов

Глава 2. Форпост империи

Глава 3. Лавина

Глава 4. Мир меняется

Глава 5. Покорение Севера

Глава 6. Пути славы

Глава 7. Долгая тень

Глава 8. Враг внутри

Глава 9. Новый Константин

Глава 10. Старик вспоминает

Эпилог

Хронология

Словарь

Библиография

Предметно-именной указатель

Джонатан Харрис - Византия: История исчезнувшей империи - Предисловие и благодарности

Эта книга — мое путешествие в тысячелетнюю историю Византии, построенное вокруг давно занимавших меня вопросов, людей и событий. Главное, что мне хотелось понять: каким образом Византия просуществовала так долго, несмотря на все потрясения и вторжения, которые ей довелось пережить, и почему в конце концов исчезла столь бесследно. Ради того, чтобы ответить на эти вопросы, я оставил в стороне многое из того, что другой автор, вероятно, включил бы в повествование, и в то же время рассмотрел те аспекты, которые другие могли бы счесть второстепенными или даже несущественными.

О разделе «Дальнейшее чтение» в конце также могу сказать: он не претендует на полноту — это скорее идеи для следующего шага — и ограничивается широкодоступными книгами на английском языке. Разумеется, написано о Византии гораздо больше. Что касается византийских имен, в целом я старался транслитерировать их как можно ближе к оригинальному греческому звучанию, но не стремился добиться этого любой ценой. Их произношение, как и освещение событий, и их толкование — это мой личный выбор.

Однако, хотя книга представляет мой взгляд на «забытый мир» Византии, на нее как прямо, так и косвенно повлияли и другие люди. Так, она много приобрела благодаря комментариям двоих благосклонных анонимных обозревателей, а также отзывам Хэзер Макаллум и Рэйчел Лонсдейл из Yale University Press. Лиз Хорнби тщательно отредактировала текст. Эндрю Серджент любезно прочитал рукопись с позиций заинтересованного неспециалиста и спас меня от множества нестыковок, ошибок и упущений. Работа на кафедре истории Королевского колледжа Холлоуэй также оказала на меня большое влияние.

Я бы не написал эту книгу вовсе, если бы у меня не было возможности опробовать свои идеи на студентах программы бакалавриата, которые стали слушателями моих курсов «Византия и ее соседи» и «Падение Константинополя ». Их вопросы, ответы и возражения заставили меня уточнить и доработать свои концепции, а в некоторых случаях и вовсе пересмотреть их. Также я в долгу перед тремя руководителями кафедры — Джонатаном Филлипсом, Сарой Ансари и Джастином Чампионом — за ту помощь, которую они мне оказывали и в исследованиях, и в преподавании, а также перед Пенелопой Малленз и Мари-Кристин Окенден, благодаря которым все административные вопросы решались легко и без усилий. В конечном счете это огромная привилегия — писать исторический труд, работая на соответствующей кафедре, тем более столь крупной, с разносторонними научными интересами.

Королевский колледж Холлоуэй Лондонского университета

Январь 2015 года