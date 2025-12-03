Харрисон - Джон Баньян
Чтобы сделать его портрет как можно достоверней, я много писал в его родном селе, под тем же небом, среди сохранившихся отпечатков тех дней, когда герой из Эльстоу ходил там «по пути, которым простые люди идут в небо». При чтении описания жизни Баньяна остается много места для нашего воображения, которое я тоже употребил в этом коротком повествовании, чтобы сделать его более живым. По-моему, биографы до сих пор уделяли мало внимания Джону Гиффорду, который оказал большое влияние на Баньяна.
Также было очень мало написано о первой жене «сновидца». Я попытался устранить этот недостаток. Содержание этой книги наполнено по возможности самыми новейшими исследованиями. Таким я хочу передать этот труд внимательному читателю. Да поможет история жизни Джона Баньяна всем тем, кто находится со мной в путешествии пилигрима. Читателям, желающим еще больше знать об этом человеке, я советую прочитать книгу Джона Брауна «Джон Баньян». Я недавно подготовил к печати новое издание этой книги.
Фрэнк Мотт Харрисон (1928)
Фрэнк Мотт Харрисон - Джон Баньян - Лудильщик, проповедник и автор книги «Путешествие пилигрима»
GGP Media GmbH
1 издание, 2009
ISBN: 978-3-89397-693-5
Фрэнк Мотт Харрисон - Джон Баньян - Лудильщик, проповедник и автор книги «Путешествие пилигрима» - Содержание
Предисловие к юбилейному изданию 1928 года
К читателю
- 1. Эльстоу: рождение
- 2. Эльстоу: школа
- 3. Ньюпорт Пэгнелл: солдатская служба
- 4. Эльстоу: брак
- 5. Видение на деревенской площади
- 6. В городе Приличия
- 7. «Если кто не родится свыше»
- 8. Искушение
- 9. Джон Гиффорд
- 10. В церкви Св. Иоанна
- 11. Номер двадцать шесть
- 12. «Он может…»
- 13. Крещение
- 14. «Моя благодать…»
- 15. Снова во мраке
- 16. Смерть Джона Гиффорда
- 17. Служение проповедника
- 18. Приближающийся шторм
- 19. Арест!
- 20. Судья из Харлингтона
- 21. Допрос
- 22. В тюрьме
- 23. Элизабет Баньян и «Лебединый зал»
- 24. Узник
- 25. Дома!
- 26. След змеи
- 27. «Епископ» Баньян и 13 судей
- 28. Городская тюрьма
- 29. Путешествие пилигрима
- 30. Духовная война
- 31. Вторая часть «Путешествия пилигрима»
- 32. Другие книги
- 33. Примиритель
- 34. В молитвенном доме мистера Гэммона
- 35. Через реку
- 36. Банхил-Филдс и Бедфорд
- 37. Гребенщик из Саузворка
Эпилог
Фрэнк Мотт Харрисон - Джон Баньян - Лудильщик, проповедник и автор книги «Путешествие пилигрима» - Предисловие к юбилейному изданию 1928 года
Биография джона баньяна, написанная доктором Джоном Брауном из Бедфорда после кропотливого и терпеливого изучения на протяжении почти всей его жизни, навсегда останется образцом во всех вопросах, касающихся истории жизни Джона Баньяна. Она сообщает нам о человеке, книги которого имеют больше переводов, чем все остальные, кроме Библии. С радостью принято и повторное юбилейное издание этой книги с замечаниями и корректурой мистера Мотта Харрисона.
По всей вероятности, Фрэнк Мотт Харрисон — самый большой авторитет в этой области. Полностью согласный с убеждениями Баньяна, разделяя его любовь к свободе, он несколько лет с чрезвычайным старанием исследовал все биографические детали, затратив много времени и средств для достижения своей цели. Чтобы полнее представить себе жизнь своего героя он какое-то время жил в Эльстоу. Фрэнк Мотт Харрисон многие месяцы провел в Британском музее, чтобы по крупицам собрать хотя бы что-нибудь из литературы того времени.
Он посещал также библиотеки, надеясь найти в них какие-нибудь сообщения о Баньяне, расспрашивал экспертов Баньяна по всему миру и составил самую обширную его биографию. Он собирал воспоминания, связанные с Джоном Баньяном везде, где только мог, и непрестанно изучал разные аспекты его жизни, получая при этом все более ясную картину жизни того, о ком он хотел рассказать другим.
Было бы странно, если бы при всеобщем интересе, вызванном празднованием трехсотлетия со дня рождения Джона Баньяна в 1927 году, столь подготовленный человек, как Фрэнк Мотт Харрисон воздержался бы написать о нем. Его работа состоит не только из чистого изложения исторических событий. Он внес жизнь в найденные им короткие сведения и взял на себя право заполнить своими представлениями имеющиеся пробелы, что в данном случае вполне законно. Отдельные факты он собрал в единственно возможное целое, интерпретируя опыт своего героя из своего собственного опыта. Это случай откровенного почитания героя, таким его и следует воспринимать.
Образ Баньяна оживает пред нами в этой книге. Нам предлагается не макет, не мумия, а живой человек, долго страдавший от противоречивых чувств и надежд, который в итоге встает перед нами как непреклонный и бесстрашный рыцарь в полном вооружении.
В. Ф. Фаллертон (1928)
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