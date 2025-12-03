Чтобы сделать его портрет как можно достоверней, я много писал в его родном селе, под тем же небом, среди сохранившихся отпечатков тех дней, когда герой из Эльстоу ходил там «по пути, которым простые люди идут в небо». При чтении описания жизни Баньяна остается много места для нашего воображения, которое я тоже употребил в этом коротком повествовании, чтобы сделать его более живым. По-моему, биографы до сих пор уделяли мало внимания Джону Гиффорду, который оказал большое влияние на Баньяна.

Также было очень мало написано о первой жене «сновидца». Я попытался устранить этот недостаток. Содержание этой книги наполнено по возможности самыми новейшими исследованиями. Таким я хочу передать этот труд внимательному читателю. Да поможет история жизни Джона Баньяна всем тем, кто находится со мной в путешествии пилигрима. Читателям, желающим еще больше знать об этом человеке, я советую прочитать книгу Джона Брауна «Джон Баньян». Я недавно подготовил к печати новое издание этой книги.

Фрэнк Мотт Харрисон (1928)

Фрэнк Мотт Харрисон - Джон Баньян - Лудильщик, проповедник и автор книги «Путешествие пилигрима»

GGP Media GmbH

1 издание, 2009

ISBN: 978-3-89397-693-5

Фрэнк Мотт Харрисон - Джон Баньян - Лудильщик, проповедник и автор книги «Путешествие пилигрима» - Содержание

Предисловие к юбилейному изданию 1928 года

К читателю

1. Эльстоу: рождение

2. Эльстоу: школа

3. Ньюпорт Пэгнелл: солдатская служба

4. Эльстоу: брак

5. Видение на деревенской площади

6. В городе Приличия

7. «Если кто не родится свыше»

8. Искушение

9. Джон Гиффорд

10. В церкви Св. Иоанна

11. Номер двадцать шесть

12. «Он может…»

13. Крещение

14. «Моя благодать…»

15. Снова во мраке

16. Смерть Джона Гиффорда

17. Служение проповедника

18. Приближающийся шторм

19. Арест!

20. Судья из Харлингтона

21. Допрос

22. В тюрьме

23. Элизабет Баньян и «Лебединый зал»

24. Узник

25. Дома!

26. След змеи

27. «Епископ» Баньян и 13 судей

28. Городская тюрьма

29. Путешествие пилигрима

30. Духовная война

31. Вторая часть «Путешествия пилигрима»

32. Другие книги

33. Примиритель

34. В молитвенном доме мистера Гэммона

35. Через реку

36. Банхил-Филдс и Бедфорд

37. Гребенщик из Саузворка

Эпилог

Фрэнк Мотт Харрисон - Джон Баньян - Лудильщик, проповедник и автор книги «Путешествие пилигрима» - Предисловие к юбилейному изданию 1928 года

Биография джона баньяна, написанная доктором Джоном Брауном из Бедфорда после кропотливого и терпеливого изучения на протяжении почти всей его жизни, навсегда останется образцом во всех вопросах, касающихся истории жизни Джона Баньяна. Она сообщает нам о человеке, книги которого имеют больше переводов, чем все остальные, кроме Библии. С радостью принято и повторное юбилейное издание этой книги с замечаниями и корректурой мистера Мотта Харрисона.

По всей вероятности, Фрэнк Мотт Харрисон — самый большой авторитет в этой области. Полностью согласный с убеждениями Баньяна, разделяя его любовь к свободе, он несколько лет с чрезвычайным старанием исследовал все биографические детали, затратив много времени и средств для достижения своей цели. Чтобы полнее представить себе жизнь своего героя он какое-то время жил в Эльстоу. Фрэнк Мотт Харрисон многие месяцы провел в Британском музее, чтобы по крупицам собрать хотя бы что-нибудь из литературы того времени.

Он посещал также библиотеки, надеясь найти в них какие-нибудь сообщения о Баньяне, расспрашивал экспертов Баньяна по всему миру и составил самую обширную его биографию. Он собирал воспоминания, связанные с Джоном Баньяном везде, где только мог, и непрестанно изучал разные аспекты его жизни, получая при этом все более ясную картину жизни того, о ком он хотел рассказать другим.

Было бы странно, если бы при всеобщем интересе, вызванном празднованием трехсотлетия со дня рождения Джона Баньяна в 1927 году, столь подготовленный человек, как Фрэнк Мотт Харрисон воздержался бы написать о нем. Его работа состоит не только из чистого изложения исторических событий. Он внес жизнь в найденные им короткие сведения и взял на себя право заполнить своими представлениями имеющиеся пробелы, что в данном случае вполне законно. Отдельные факты он собрал в единственно возможное целое, интерпретируя опыт своего героя из своего собственного опыта. Это случай откровенного почитания героя, таким его и следует воспринимать.

Образ Баньяна оживает пред нами в этой книге. Нам предлагается не макет, не мумия, а живой человек, долго страдавший от противоречивых чувств и надежд, который в итоге встает перед нами как непреклонный и бесстрашный рыцарь в полном вооружении.

В. Ф. Фаллертон (1928)