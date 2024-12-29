Дэвид Бентли Харт - Традиция и Апокалипсис - Эссе о будущем христианской веры

«Традиция… это убежденность в том, что кто-то действительно услышал зов из царства трансцендентного, но, который нужно услышать снова, прежде чем можно будет уловить его значение или повиноваться ему, а интерпретационный труд — это усердная практика внимательного ожидания в промежутке, чтобы в противном случае не забыть тон и содержание того первого призвания».

В книге «Традиция и Апокалипсис: эссе о будущем христианской веры» (февраль 2022 г., Baker Academic) Дэвид Бентли Харт защищает старый образ жизни традиции на фоне обломков глобального разрастания и распада христианского мира. Харт отстаивает христианские практики или образ жизни, которые руководствуются общим видением, призванием и таинством. Это пережитое стремление и тоска по Богу питает объемистый сосуд, который Харт лепит из отчаянного беспорядка современных традиционализмов, фундаментализмов и идеологий. Для Харта неудивительно, что христианский мир классического и средневекового консенсуса содержал в себе апокалиптический зародыш собственного разрушения. На самом деле, говорит Харт, именно так христианская традиция и апокалипсис должны функционировать вместе на фоне падшей истории, которая не может содержать благую весть о перевернутом царстве Иисуса Христа и пустой могиле — истории, которая должна постоянно двигаться вперед к своему собственному суду, чтобы ее изначальная цель могла быть достигнута в своем полном преображении.

Создавая свою компактную флотилию из мира, “расплющенного” секулярной современностью, Харт хватается за материалы со многих фронтов. Помимо общей практики и опыта живой веры, которая «и забывает то, что позади, и также простирается к тому, что впереди» (Филиппийцам 3:13, как переводит Харт), его маленькая, но не простая книга включает в себя философию истории, всеобъемлющую христианскую эсхатологию и древнюю теологию теозиса или обожествления — все они регулярно, но косвенно появляются в тексте. Наконец, самым откровенным маневром, Харт привязывает свой ковчег из гофера к эсхатону прочной веревкой аристотелевской телеологии.

Харт описывает живую традицию как «готовность посвятить себя пути открытий в силу твердого ощущения, что она получила непреодолимое призвание, рациональный призыв к цели, которую она может смутно представить, и еще не может назвать должным образом» и снова как «послушание доказательствам реального будущего объекта намерения, выявленного в рациональном стремлении, которое оно вызывает у людей, и в частичном выражении этого объекта в общем опыте традиции» (101–102). Ближе к концу книги, отстаивая главенство любви, Харт далее разъясняет этот «общий опыт традиции» в жизни поклоняющегося сообщества:

Это очевидно из всех собственных сакраментальных и корпоративных претензий традиции: она никогда не предлагала себя просто как источник информации о Грядущем Веке; скорее, она претендует на посвящение в эту реальность, ориентированную на нее с такой верностью, что стремится к своему собственному ниспровержению в конечном Царстве любви и знания. Как говорит Павел, вера, надежда и любовь —три великие добродетели жизни во Христе, но первым двум суждено уйти в сторону, при достижении своего исполнения в непосредственном познании; и только когда пребудет одна лишь любовь, мы будем знать, как мы знаем.

Др. Филип Гонсалес - Призыв Дэвида Бентли Харта жить в наших живых традициях (из рецензии на книгу)

"Из всех религиозных культур, когда-либо известных миру, только христианская естественным образом взрастила в себе стремление к тотальному и дерзкому безверию, воинствующему неверию, окончательному нигилизму, причем не просто как отдельное состояние души, а как большие культурные движения."