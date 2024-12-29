Дэвид Бентли Харт - Традиция и Апокалипсис - Эссе о будущем христианской веры

Харт Дэвид Бентли - Традиция и Апокалипсис - Эссе о будущем христианской веры
«Традиция… это убежденность в том, что кто-то действительно услышал зов из царства трансцендентного, но, который нужно услышать снова, прежде чем можно будет уловить его значение или повиноваться ему, а интерпретационный труд — это усердная практика внимательного ожидания в промежутке, чтобы в противном случае не забыть тон и содержание того первого призвания».
В книге «Традиция и Апокалипсис: эссе о будущем христианской веры» (февраль 2022 г., Baker Academic) Дэвид Бентли Харт защищает старый образ жизни традиции на фоне обломков глобального разрастания и распада христианского мира. Харт отстаивает христианские практики или образ жизни, которые руководствуются общим видением, призванием и таинством. Это пережитое стремление и тоска по Богу питает объемистый сосуд, который Харт лепит из отчаянного беспорядка современных традиционализмов, фундаментализмов и идеологий. Для Харта неудивительно, что христианский мир классического и средневекового консенсуса содержал в себе апокалиптический зародыш собственного разрушения. На самом деле, говорит Харт, именно так христианская традиция и апокалипсис должны функционировать вместе на фоне падшей истории, которая не может содержать благую весть о перевернутом царстве Иисуса Христа и пустой могиле — истории, которая должна постоянно двигаться вперед к своему собственному суду, чтобы ее изначальная цель могла быть достигнута в своем полном преображении.
Создавая свою компактную флотилию из мира, “расплющенного” секулярной современностью, Харт хватается за материалы со многих фронтов. Помимо общей практики и опыта живой веры, которая «и забывает то, что позади, и также простирается к тому, что впереди» (Филиппийцам 3:13, как переводит Харт), его маленькая, но не простая книга включает в себя философию истории, всеобъемлющую христианскую эсхатологию и древнюю теологию теозиса или обожествления — все они регулярно, но косвенно появляются в тексте. Наконец, самым откровенным маневром, Харт привязывает свой ковчег из гофера к эсхатону прочной веревкой аристотелевской телеологии.
Харт описывает живую традицию как «готовность посвятить себя пути открытий в силу твердого ощущения, что она получила непреодолимое призвание, рациональный призыв к цели, которую она может смутно представить, и еще не может назвать должным образом» и снова как «послушание доказательствам реального будущего объекта намерения, выявленного в рациональном стремлении, которое оно вызывает у людей, и в частичном выражении этого объекта в общем опыте традиции» (101–102). Ближе к концу книги, отстаивая главенство любви, Харт далее разъясняет этот «общий опыт традиции» в жизни поклоняющегося сообщества:
Это очевидно из всех собственных сакраментальных и корпоративных претензий традиции: она никогда не предлагала себя просто как источник информации о Грядущем Веке; скорее, она претендует на посвящение в эту реальность, ориентированную на нее с такой верностью, что стремится к своему собственному ниспровержению в конечном Царстве любви и знания. Как говорит Павел, вера, надежда и любовь —три великие добродетели жизни во Христе, но первым двум суждено уйти в сторону, при достижении своего исполнения в непосредственном познании; и только когда пребудет одна лишь любовь, мы будем знать, как мы знаем.
Др. Филип Гонсалес - Призыв Дэвида Бентли Харта жить в наших живых традициях (из рецензии на книгу)
"Из всех религиозных культур, когда-либо известных миру, только христианская естественным образом взрастила в себе стремление к тотальному и дерзкому безверию, воинствующему неверию, окончательному нигилизму, причем не просто как отдельное состояние души, а как большие культурные движения."
"За две тысячи лет, прошедших со времен Христа, христиане были в равной степени как разделены своей верой, так и объединены, как враждовали, так и пребывали в общении. Но при этом содержание христианского исповедания развивалось с поразительной быстротой. Как могут верующие утверждать, что их вера передавалась из поколения в поколение, и в то же время признавать реальные исторические обстоятельства, сформировавшие как их доктрины, так и разделения?"В этом тщательно аргументированном эссе Дэвид Бентли Харт критикует концепцию "традиции", которая стала доминирующей в христианской мысли, как принципиально непоследовательную. Он предлагает убедительное новое объяснение христианской традиции, которая подчиняется природе христианства не только как "явленного" вероучения, воплощенного в исторических событиях, но и как "апокалиптического" откровения истории, которое в значительной степени идентично вечной истине, которую оно предположительно раскрывает. Харт показывает в своем исследовании, что христианская традиция поддерживается не просто сохранением прошлого, но, что более существенно, предвидением будущего. Он предлагает убедительный образ живой традиции, поддерживаемый апокалиптическим ожиданием - обещанным преображением всего сущего в Боге.
"Если учение Христа составляет непременный стандарт христианской духовной жизни, то очевидно, что христианство как исторический проект во многих огромных отношениях было ужасающим провалом, и ни в коем случае не более заметным, чем многие из условий, которые были приняты его институциональными воплощениями в качестве цены союза с империей и государством. Это привнесло в христианскую культуру непреодолимое противоречие и внутреннее напряжение, что неизбежно привело к распаду христианской культуры на различные формы нетерпимого лаицизма или фундаментализма (оба являются различными формами совершенно специфического вида современного нигилизма) и к тенденции современного социального порядка, свести все гражданское и общественное существование к “голой” диалектике государства и личности. Поздний современный секуляризм, в конце концов, вошел в христианскую культуру не как захватчик с чужих земель, он сам был полностью созревшим урожаем христианского мира, его неизбежным завершением, завершенной исторической судьбой невозможного сплава Евангелия и империи."
Харт, Дэвид Бентли - Традиция и Апокалипсис - Эссе о будущем христианской веры
Дэвид Бентли Харт; [пер. с англ. (для библиотеки богословского клуба ESXATOS – Дейбук Валерий) с издания David Bentley Hart. Tradition and Apocalypse: An Essay on the Future of Christian Belief, Baker Academic a division of Baker Publishing Group, Grand Rapids, Michigan 2022, исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS].
Электронное издание, Алматы - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024 – 329 с.
Серия «Современное богословие».
ISBN 978-1-4934-3477-0
Дэвид Бентли Харт - Традиция и Апокалипсис - Эссе о будущем христианской веры - Содержание
Благодарности
1. Традиция и Традиционализм
2. Традиция и Причинность
3. Традиции и Развитие
4. Традиции и История
5. Традиция и Доктрина
6. Традиция и Апокалипсис
7. Традиция как Апокалипсис
Др. Филип Гонсалес – Призыв Дэвида Бентли Харта жить в наших живых традициях (рецензия на книгу)
Большое спасибо!
Сегодня перевод этой прекрасной книги доступен всем членам клуба Эсхатос - подарок перeводчика к Рождеству и Новому году!
Прекрасный труд! Програмное произведение мастера у нас! Спасибо огромное за труд!