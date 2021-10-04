Дэвид Бентли Харт довольно хорошо знаком отечественному читателю. Харт — американский православный философ и богослов, один из теоретиков богословской эстетики, автор целого ряда монографий. Значительная часть его работ посвящена вопросам, касающимся современных общественных дискуссий, другая часть — богословским и философским исследованиям. При этом можно отметить, что последние представляют собой не просто исторические наблюдения, Харт относится к тому редкому типу мыслителей, которые генерируют собственные идеи. Харт легко узнается по своей стилистике, временами весьма резкой и провокационной, благодаря чему он уже давно приобрел как последователей, так и противников по всему миру. Темы, которые он обсуждает, и ответы, которые предлагает, редко кого оставляют равнодушным. Не является исключением и эта книга. Пожалуй, трудно найти более острую тематику (за исключением политики), которая вызывала бы столь ожесточенные споры, чем «батлы» верующих с атеистами. Интернет-пространство полнится дискуссиями на эту тему, которые подогреваются переводами научно-популярных книг.

Однако проблема в том, что такого рода литература зачастую пишется по такому принципу: человек читает непредвзятые научные исследования, а потом начинает их интерпретировать в соответствии со своими мировоззренческими установками — это и есть научпоп. И даже в тех случаях, когда такие книги пишутся практикующими учеными, то едва они выходят за рамки своей специализации и начинают делать широкие (философские) обобщения, как тотчас испытывают головокружение и идут на поводу у собственных вкусов и предпочтений — уже не связанных с фактологией. К сожалению, большое количество научно- популярной литературы, особенно в вопросах религии, представляет собой поучительный пример смешения описательных и оценочных суждений (с последующими логическими ошибками в выводах). К счастью, книга Харта — это не научно-популярная литература. В противоположность мастерам мелкой работы, зачастую не видящим за деревьями леса, Харт силен не деталями и частностями, а наоборот — широкими обобщениями и стратегическими решениями. Это взгляд с высоты птичьего полета, способный удерживать общую картину происходящего, отмечая порою поразительные или даже очевидные вещи, которые, однако, не так-то просто увидеть.

Харт Дэвид Бентли - Иллюзии атеистов. Христианская революция и ее новомодные критики

Пер. с англ, дьякона Петра Лонгана под редакцией Наталии Холмогоровой

М.: Никея, 2021. 336 с.

ISBN 978-5-907457-21-8

Харт Дэвид Бентли - Иллюзии атеистов. Христианская революция и ее новомодные критики - Оглавление

Философский молот ювелира

Алексей Гагинский

Введение

Часть первая Вера, разум и свобода: взгляд из настоящего

Глава 1 Евангелие неверия

Глава 2 Эпоха свободы

Часть вторая Мифология эпохи светскости: как современность переписывает христианское прошлое

Глава 3 Вера и разум

Глава 4 Ночь разума

Глава 5 Разрушение прошлого

Глава 6 Смерть и возрождение науки

Глава 7 Нетерпимость и гонения

Глава 8 Нетерпимость и войны

Глава 9 Эпоха тьмы

Часть третья Революция: христианское изобретение

Глава 10 Великое восстание

Глава 11 Возвышенная печаль

Глава 12 Весть освобождения

Глава 13 Лицо Безликого

Глава 14 Смерть и рождение миров

Глава 15 Божественное человечество

Часть четвертая Реакция и отступление: современность и затмение человечности

Глава 16 Секуляризм и его жертвы

Глава 17 Колдуны и святые

Именной указатель