Харт - Все будут спасены - Рай, Ад и Всеобщее Спасение
Переводы ESXATOS - Современное богословие
Ошеломляющее переосмысление одного из основных постулатов христианской веры от одного из самых провокационных и вызывающих восхищение авторов сегодня.
Великий Отец Церкви четвертого века Василий Кесарийский однажды заметил, что в его время большинство христиан верили, что ад не вечен и что все в конечном счёте обретут спасение. Сегодня, эта точка зрения, редка в христианских общинах.
В своей знаменательной книге Дэвид Бентли Харт доказывает, что почти два тысячелетия догматической традиции ввели читателей в заблуждение относительно важнейшего вопроса всеобщего спасения. На основании самых ранних христианских Писаний, богословской традиции, Священного Писания и логики, Харт утверждает, что если Бог является благим Творцом всего, то Он непременно является и спасителем всего. И если Он не спаситель всех, то царство и творение его есть нечто-то значительно худшего, чем кошмар. Но это не так. Нет такого понятия, как вечное проклятие; все будут спасены. Обладая огромной риторической силой, остроумием и эмоциональным напором, Харт предлагает новый взгляд на одну из самых важных проблем христианства.
Харт, Дэвид Бентли. Все будут спасены. Рай, Ад и Всеобщее Спасение
Дэвид Бентли Харт; [синопсис пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. — 2020. – 214 с. – (Современное богословие).
Электронное издание.
ISBN 978-0-300-24622-3 (англ.)
Перевод исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS осуществлен с издания: David Bentley Hart. That All Shall Be Saved. Heaven, Hell, and Universal Salvation. Yale University Press, 2020.
ISBN 978-0-300-24622-3 (hardcover: alk. paper)
Дэвид Бентли Харт - Все будут спасены - Рай, Ад и Всеобщее Спасение - Содержание
- Вступление
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I. Вопрос о вечном Аде
- Постановка вопроса
- Сомнительные ответы
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II. Апокатастасис. ЧЕТЫРЕ МЕДИТАЦИИ
- Первая Медитация. Кто Такой Бог?
- Вторая Медитация. Что Такое Осуждение(Judgment)?
- Третья Медитация. Что такое человек?
- Четвертая Медитация. Что Такое Свобода?
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III. Во Что Можно Верить
- Заключительные замечания
Дэвид Бентли Харт - Все будут спасены - Рай, Ад и Всеобщее Спасение - Цитаты
"..угодно Богу... который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины". ( 1 Тим. 2:3-4)
Именно потому, что творение это не Теогония, а Теофания, было бы нечестиво предполагать, что в своём окончательном божественном Суде, над своими созданиями, Бог будет судить самого Себя; нужно полагать, что этим судом Бог откроет нам себя!
"Существеннее ад вечных наказаний" как я уже сказал, я не думаю, что это вообще нужно доказывать. Если "справедливость" вообще что-то значит, то это не может быть так. Если "любовь" вообще что-то значит, то это не может быть так. Если "доброта" вообще что-то значит, то это не может быть так.
Для него[Кальвина] истинная, ничем не украшенная сущность Бога есть не что иное, как чистая абсолютная власть, осуществляющая себя ради власти, которая поэтому неизбежно проявляется в безграничной жестокости не меньше, чем в безграничном великодушии.
"чтобы заявить, что Божье доброта отличается от человеческой доброты, можем ли мы сказать, что Бог, возможно, и не добр?" (Джон Стюарт Милль)
Эсхатологическое различение рая и ада - это распятие истории, а окончательное всеобщее восстановление всего сущего - это Пасха творения.
Я хочу сказать нечто радикальное. Я хочу сказать, что люди могут быть спасены как личности, только со всеми остальными людьми и только так.
Дэвид Бентли Харт - Все будут спасены - Рай, Ад и Всеобщее Спасение - Размышление о библейской эсхатологии
Нет нужды говорить, что вопрос о христианском универсализме или, по крайней мере, о его теологической легальности не может быть решён без долгого созерцания эсхатологического языка, образов и обетований Писания. Я не очень терпимо отношусь к тому, что иногда называют "библицизмом" (biblicism), который рассматривает Библию как запись слов, непосредственно произносимых устами Бога через посредника, а в противном случае был бы бесполезен для человека, и которые предполагает веру в то, что свидетельство Божье - это свидетельство Бога. Библия, по доктринальным и теологическим вопросам, должна быть полностью внутренне последовательной и я, конечно же, не терплю библейского фундаментализма двадцатого века и его явных слабоумий. Впрочем, я тоже не так уж безрассуден, что бы вообразить, что христиане могут делать любые богословские заявления в полном отрыве от Писания или в противоречии ему. И хотя мне не нравится практика сводить библейскую теологию к концентрированным дистиллятам, то есть "доказательным текстам", я с радостью признаю, что, определённый предполагаемый авторитет должен быть предоставлен тому виду языка, который Библия использует наиболее широко.
У большинства христиан есть устоявшееся представление, что идея вечного ада очевидно есть в Новом Завете; но, найти его на страницах текста не так просто. Ничего об этом не говорится у Павла. В Евангелиях есть стихи, Матфея 25:46, которые, по крайней мере, в традиционном понимании, предлагает то, что кажется наиболее убедительным доказательством этой идеи. Пара стихов из Откровения и это все. То, что фактически дает нам Новый Завет, это ряд фрагментарных и фантастических образов, которые могут быть взяты и расположенных в соответствии с нашими представлениями, предрассудки и ожидания. Правда, Иисус говорит о Страшном суде и использует множество метафор, чтобы описать несчастную участь осуждённых. Многие из этих метафор апеллируют к разрушения, уничтожению мякины в печах, или даже окончательной смерти души и тела в долине Хинном (Геенна). Некоторые из них, являются образами тюремного заключения и пыток; но даже тогда в соответствующих стихах эти наказания изображаются как имеющие лишь ограниченный срок(Мф 5:36; 18:34; Лк 12:47-48, 59). Нигде нет описания царства вечной жестокости.
А вот этот, полный, перевод https://flibusta.is/b/655979 не стоит ли разместить тут? А то, может, не все знают про Флибусту...
Лично я считаю, что это выдумки автора. Не нужно быть великим богословом, чтобы увидеть в Библии прямые указания на нечто противоположное. Ох, если б это было правдой (что все спасутся)...
На каком основании вы считаете, что это выдумки автора? Вы можете последовательно и убедительно опровергнуть каждый тезис Харта? Если нет, то о чем идет речь? Кроме Дэвида Бентли Харта есть еще Томас Тэлботт, Робин Пэрри, Илария Рамелли, Эрик Рейтан, Джон Кронен, Том Греггс, Дэвид Конгдон и множество других современных богословов, тринитарных христиан-универсалистов, камня на камне не оставляющих от средневековых человеконенавистнических верований членов Секты Свидетелей Бесконечных Мучений. Не будьте неверующим, но будьте верующим...
Это какая-то потрясающее везение: сначала Барт Эрман, а теперь клубу подарили перевод книги Дэвида Бентли Харта - видного православного богослова современности!
Дэвида Бентли Харта нельзя назвать фантастом в том смысле как вы имеете ввиду Это очень известный богослов! См. на сайте его книги, в частности "Красота бесконечного".
Ясно, спасибо))). ? Лично Вы верите во всеобщее спасение и временные муки в озере огненном, которая смерть вторая?
Я верю Богу, который есть Любовь!
О какой смерти говорит ап. Павел, когда утверждает, что "Последний же враг истребится - смерть" - о первой или же о второй? (1-е Кор. 15:26). Если бы Павел имел в виду смерть первую, то тогда после истребления первой смерти (последнего врага) оставалась бы смерть вторая (послепоследний враг) - смерть ведь не перестает быть врагом оттого, что она вторая, а не первая. Стало быть, Павел имеет в виду смерть вторую - она и есть тот самый последний враг.