Переводы ESXATOS - Современное богословие Ошеломляющее переосмысление одного из основных постулатов христианской веры от одного из самых провокационных и вызывающих восхищение авторов сегодня. Великий Отец Церкви четвертого века Василий Кесарийский однажды заметил, что в его время большинство христиан верили, что ад не вечен и что все в конечном счёте обретут спасение. Сегодня, эта точка зрения, редка в христианских общинах. В своей знаменательной книге Дэвид Бентли Харт доказывает, что почти два тысячелетия догматической традиции ввели читателей в заблуждение относительно важнейшего вопроса всеобщего спасения. На основании самых ранних христианских Писаний, богословской традиции, Священного Писания и логики, Харт утверждает, что если Бог является благим Творцом всего, то Он непременно является и спасителем всего. И если Он не спаситель всех, то царство и творение его есть нечто-то значительно худшего, чем кошмар. Но это не так. Нет такого понятия, как вечное проклятие; все будут спасены. Обладая огромной риторической силой, остроумием и эмоциональным напором, Харт предлагает новый взгляд на одну из самых важных проблем христианства.

Харт, Дэвид Бентли. Все будут спасены. Рай, Ад и Всеобщее Спасение Дэвид Бентли Харт; [синопсис пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. — 2020. – 214 с. – (Современное богословие). Электронное издание. ISBN 978-0-300-24622-3 (англ.) Перевод исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS осуществлен с издания: David Bentley Hart. That All Shall Be Saved. Heaven, Hell, and Universal Salvation. Yale University Press, 2020. ISBN 978-0-300-24622-3 (hardcover: alk. paper)

Дэвид Бентли Харт - Все будут спасены - Рай, Ад и Всеобщее Спасение - Содержание

Вступление

I. Вопрос о вечном Аде Постановка вопроса Сомнительные ответы

II. Апокатастасис. ЧЕТЫРЕ МЕДИТАЦИИ Первая Медитация. Кто Такой Бог? Вторая Медитация. Что Такое Осуждение(Judgment)? Третья Медитация. Что такое человек? Четвертая Медитация. Что Такое Свобода?

III. Во Что Можно Верить Заключительные замечания



Дэвид Бентли Харт - Все будут спасены - Рай, Ад и Всеобщее Спасение - Цитаты

"..угодно Богу... который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины". ( 1 Тим. 2:3-4)

Именно потому, что творение это не Теогония, а Теофания, было бы нечестиво предполагать, что в своём окончательном божественном Суде, над своими созданиями, Бог будет судить самого Себя; нужно полагать, что этим судом Бог откроет нам себя!

"Существеннее ад вечных наказаний" как я уже сказал, я не думаю, что это вообще нужно доказывать. Если "справедливость" вообще что-то значит, то это не может быть так. Если "любовь" вообще что-то значит, то это не может быть так. Если "доброта" вообще что-то значит, то это не может быть так.

Для него[Кальвина] истинная, ничем не украшенная сущность Бога есть не что иное, как чистая абсолютная власть, осуществляющая себя ради власти, которая поэтому неизбежно проявляется в безграничной жестокости не меньше, чем в безграничном великодушии.

"чтобы заявить, что Божье доброта отличается от человеческой доброты, можем ли мы сказать, что Бог, возможно, и не добр?" (Джон Стюарт Милль)

Эсхатологическое различение рая и ада - это распятие истории, а окончательное всеобщее восстановление всего сущего - это Пасха творения.

Я хочу сказать нечто радикальное. Я хочу сказать, что люди могут быть спасены как личности, только со всеми остальными людьми и только так.

Дэвид Бентли Харт - Все будут спасены - Рай, Ад и Всеобщее Спасение - Размышление о библейской эсхатологии