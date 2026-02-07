Хартнелл Джек - Голое Средневековье
«Голое Средневековье» — это великолепное, богато иллюстрированное исследование, которое заставляет читателя физически прочувствовать эпоху. Хартнелл блестяще соединяет историю медицины с историей искусства, показывая, что средневековое тело было не просто «сосудом греха», но сложной картой, на которой пересекались наука, религия и магия.
Книга написана с легким юмором и глубоким уважением к людям прошлого. Она разрушает стереотипы о «грязном Средневековье» и показывает мир, в котором люди были не менее изобретательны и любопытны, чем мы сегодня. Это идеальное чтение для тех, кто хочет увидеть историю не через указы королей, а через ощущения, болезни и радости обычного человека.
Джек Хартнелл - Голое Средневековье - Жизнь, смерть и искусство в Средние века
Москва, Издательство АСТ, 2019, - 320 с.
Серия «История и наука Рунета»
ISBN 978-5-17-111220-2
Джек Хартнелл - Голое Средневековье - Жизнь, смерть и искусство в Средние века - Содержание
Средневековые тела
Голова
Органы чувств
Кожа
Кости
Сердце
Кровь
Руки
Живот
Гениталии
Ноги
Будущее тел
Благодарности
