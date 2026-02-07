Хартнелл Джек - Голое Средневековье

«Голое Средневековье» — это великолепное, богато иллюстрированное исследование, которое заставляет читателя физически прочувствовать эпоху. Хартнелл блестяще соединяет историю медицины с историей искусства, показывая, что средневековое тело было не просто «сосудом греха», но сложной картой, на которой пересекались наука, религия и магия.

Книга написана с легким юмором и глубоким уважением к людям прошлого. Она разрушает стереотипы о «грязном Средневековье» и показывает мир, в котором люди были не менее изобретательны и любопытны, чем мы сегодня. Это идеальное чтение для тех, кто хочет увидеть историю не через указы королей, а через ощущения, болезни и радости обычного человека.

Джек Хартнелл - Голое Средневековье - Жизнь, смерть и искусство в Средние века

Москва, Издательство АСТ, 2019, - 320 с.

Серия «История и наука Рунета»

ISBN 978-5-17-111220-2

Джек Хартнелл - Голое Средневековье - Жизнь, смерть и искусство в Средние века - Содержание

Средневековые тела

Голова

Органы чувств

Кожа

Кости

Сердце

Кровь

Руки

Живот

Гениталии

Ноги

Будущее тел

Благодарности