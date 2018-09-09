Не существует нейтральной пищи (так называемой диетологической Швейцарии). Что бы вы ни отправили в рот, сделает вас либо более здоровым, либо менее здоровым. Третьего не дано. Казалось бы, все просто: необходимо употреблять в пищу только те продукты, которые делают вас более здоровыми. На самом деле и да, и нет. Будь все так просто, мы дали бы вам копию собственного списка покупок и отправили бы вас с миром. И это была бы одна из самых коротких книг на данную тему.

Но… диетологический выбор строится не только на знании того, какие продукты являются здоровыми. Всё намного сложнее — в процессе принятия диетологических решений много нюансов. Еда — эмоциональная составляющая нашей жизни, при этом многие диетологические решения принимаются нами на бессознательном уровне. Еда коварна, она оказывает свое влияние исподтишка — вы и не догадываетесь, сколько аспектов жизни связано с ней. К тому же современная пища настолько разнообразна, что ее выбор часто сбивает с толку.

Даллас и Мелисса Хартвиг - Здоровье начинается с правильной еды. Что, как и когда есть, чтобы чувствовать себя и выглядеть на все сто

пер. с англ. С. Чигринец

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 384 с.

ISBN 978-5-91657-727-3

Даллас и Мелисса Хартвиг - Здоровье начинается с правильной еды. Что, как и когда есть, чтобы чувствовать себя и выглядеть на все сто - Оглавление

От партнера издания

Предисловие

Все начинается с еды

Глава 1. Еда как залог здоровья

Глава 2. Основы нашего питания

Стандарты качества продуктов

Глава 3. Что такое еда?

Глава 4. Еда-манипулятор

Глава 5. Здоровы гормоны — здоровы вы

Глава 6. Кишечник. Строение. Функции

Глава 7. Воспаление: никто не застрахован

Менее здоровые

Глава 8. Сахар, подсластители и алкоголь

Глава 9. Растительное масло

Глава 10. Зерновые и бобовые

Глава 11. Молочная продукция

Глава 12. Все сходится

Более здоровые

Глава 13. Мясо, морепродукты и яйца

Глава 14. Овощи и фрукты

Глава 15. Правильные жиры

Здоровье начинается с правильной еды

К столу

Глава 16. Планируем питание легко

Программа Whole30

Глава 17. Введение в программу

Глава 18. Программа Whole30: исключение из рациона

Глава 19. Whole30: повторное введение в рацион

Whole30 для полноценной жизни

Глава 20. Стратегии долгосрочного успеха

Глава 21. Корректировка программы для особых групп населения

Глава 22. Дополнение к здоровому рациону

Послесловие

Приложение. Карта питания

Карта здорового питания

Основные рецепты. Белок

Основные рецепты. Овощи

Основные рецепты. Карри

Основные рецепты. Супы

Завершающие штрихи. Соусы и заправки

Быстро и вкусно. Отличный стейк

Просто и вкусно: быстрые оладьи из лосося

Пальчики оближешь: изысканный ужин

Жаждете большего?

Благодарности

Даллас и Мелисса Хартвиг - Здоровье начинается с правильной еды. Что, как и когда есть, чтобы чувствовать себя и выглядеть на все сто - Предисловие

«Мы выбираем настоящую еду — свежие натуральные продукты (мясо, овощи, фрукты). Мы предпочитаем богатую нутриентами пищу с высоким содержанием витаминов и минералов еде более калорийной, но с низкой питательной ценностью. Для нас важно качество продуктов — мы тщательно проверяем историю их производства, покупаем по возможности только органическую продукцию местного происхождения.

Это не диета — мы едим столько пищи, сколько требуется для поддержания силы, энергии и здоровой массы тела. Наша цель — добиться правильно сбалансированного питания, поэтому мы потребляем продукты и растительного, и животного происхождения. Все необходимые углеводы мы получаем из фруктов и овощей, а здоровые природные жиры (растительного и животного происхождения) служат нам источником энергии.

Поддерживать в организме здоровый обмен веществ и равновесие иммунной системы позволяет именно такое питание. Оно дает вашему организму энергию, улучшает сон, настроение, а в целом — качество жизни. Помогает избавиться от тяги к сахару и восстанавливает здоровые отношения с едой. Сводит к минимуму риск, связанный с большинством заболеваний и состояний из-за неправильного образа жизни — как, скажем, диабет, сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания, инсульт».

Даллас и Мелисса Хартвиг, «Здоровое питание за 60 секунд»

Если вы купили эту книгу сами, то очевидно, что вы заботитесь о своем здоровье и хотите еще больше его укрепить. Информация, изложенная в книге, откроет вам путь к более здоровым отношениям с едой, привычкам питания. Если вы получили книгу в подарок, значит, вас любят. Кто-то заботится о вашем здоровье так сильно, что готов облегчить процесс изменения вашего отношения к питанию и поддержать вас в этом. Используйте эту книгу для внесения постоянных изменений в свой рацион и стиль жизни. Таким образом вы станете на путь к оптимальному здоровью. Человек, который преподнес вам эту книгу, поверил нашим методам — но еще важнее, что он верит в вас.

А если в какой-то момент вы начнете сомневаться, что способны настолько изменить свою жизнь, поймите очень важную вещь: вы уже начали это делать. Потому что все, к чему бы вы ни стремились — повышение энергии, улучшение настроения, концентрации, сна, спортивных результатов, состава тела, купирование симптомов, заболеваний или повышение качества жизни… — Все начинается с еды.

Даллас и Мелисса Хартвиг, ваши партнеры по здоровью