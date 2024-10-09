Как и многие другие христиане, которые хотят добиться успеха в Божьем труде, мы пришли к выводу, что только Святой Дух производит плоды, пребывающие вечно. За последние гады ревностного исследования мы собрали подобные свидетельства многих богоугодных служителей и миссионеров о том, что Святой Дух приходит нам на помощь тогда, когда, утомленные собственными усилиями, мы взываем, ищем и стучим. Мы очень хотим поделиться с Божьими детьми некоторыми откровениями из этих чтений и распространить их как можно шире. Мы смиренно молим о том, чтобы жизнь и труд многих читателей изменились и были благословлены страницами "Преклоняя колени мы торжествуем” в 2-х книгах.

Каждая книга содержит шестьдесят чтений, расположенных нами в следующем порядке: важность молитвы, время молитвы, молитва и общение, препятствие молитве, упорная молитва, заступническая молитва, молитва и вера.

Выражаем нашу признательность многим друзьям и молитвенным партнерам, которые поддерживали нас в этой работе. Особенно благодарим наших соработников за бесценную помощь в корректуре, перепечатке и многом другом. Теперь мы выносим на суд читателей "Преклоняя колени мы торжествуем”, горячо молясь о том, чтобы это послание послужило молитвенному пробуждению.

Молитва не высвобождает какие-то человеческие или природные силы. Молиїм высвобождает неизмеримое богатство и силу Всемогущего Бога! "Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь”. (Иер 33:3) Вы слышите: ”Я покажу тебе великое и недоступное". Это голос Бога! Всемогущий Верховный Творец, Вседержитель сотен миллионов вселенных, как говорят сегодня о мироздании астрономы, именно Он говорит нам Свое Слово.

Он обещает нам действовать, если мы будем молиться! Он, для Кого нет ничего невозможного, по слову Которого появились бесчисленные миры, Он дает нам это обетование в Своем святом и непреложном Слове. Он говорит, что если только мы будем искать Его лица в молитве, то Он будет действовать и соделает великое и недоступное для нас, о чем даже не помышлял и не представлял человек. Читайте Иоанна 4:12-14.

Именно тогда, когда люди склоняют колени в молитве и взывают к Богу, они в каком-то смысле становятся так же могущественны, как и Всемогущий. Поймите меня правильно - я не непочтителен. Я только повторяю то, что Он говорит в Своем Слове: "Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь”. "Молитесь, - говорит Всемогущий Бог, - и Я буду действовать! Если вы попросите что-нибудь во имя Мое, я сделаю это.” "И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня". Пс 49:15. Ф.Дж. Хьюгель.

Эдвин и Лилиан Харви - Преклоняя колени, мы торжествуем – Часть 1

Санкт-Петербург: Библейский колледж «Харул», 1996. – 128 с.

ISBN 5-7454-0110-9

Эдвин и Лилиан Харви - Преклоняя колени, мы торжествуем – Часть 1 – Содержание

От авторов

Предисловие

МОЛИТВА ОСВОБОДЖАЕТ БОЖЬЮ СИЛУ

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МОЛИТВА ДАЕТ ЖИЗНЬ

НЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЙ БЕЗ ПРОСЬБЫ

СИЛА МОЛИТВЫ

ИИСУС ОТКРЫВАЕТ ПУТЬ К МОЛИТВЕ

МОЛИТВА ИСПОЛНЯЕТ ВОЛЮ БОГА

СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМИ ПОБУЖДЕНИЯМИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ УПРЯМСТВО, А НЕ БОЖЬЕ НЕЖЕЛАНИЕ

МОЛИТВА ДОЛЖНА БЫТЬ ИСКРЕННЕМ

ОТВЕТЫ, КОТОРЫЕ ДОРОГО СТОЯТ

ПРОСИТЕ ОТ БЕДНОСТИ СВОЕЙ

МОЛИТЕСЬ С ВЕРОЙ, НЕ ВЗИРАЮЩЕЙ НА ВЕЛИЧИНУ ПРОБЛЕМ

ТВОРЧЕСКИЕ ОТВЕТЫ БОГА

ВЕРА, ЛИШЕННАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ВЕРА — КЛЮЧ К БОГАТСТВАМ

ДЕРЗНОВЕНИЕ ВЕРЫ

НЕСИТЕ СОСУДЫ БОЛЬШЕЙ ВМЕСТИМОСТИ

МГНОВЕНИЕ, ИЗМЕНЯЮЩЕЕ ХОД БИТВЫ

СВЯЗЫВАНИЕ ДЬЯВОЛА

МАРШ НА КОЛЕНЯХ

СТРЕЛЯЙТЕ ВВЕРХ, СТОЯ НА КОЛЕНЯХ

АВТОРИТЕТНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ

ВРЕМЯ ВОПРОСИТЬ ГОСПОДА

ШИРОКИЕ ГОРИЗОНТЫ МОЛИТВЫ

МОЛИТВА — ВРЕМЯ ОБНАЖЕНИЯ ДУШИ

ПОДСТУПАЮЩАЯ ПУСТЫНЯ

К ИСТОЧНИКУ

ПОГРУЖАЯСЬ В МОЛИТВУ

УПОВАНИЕ —ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НАШЕЙ ВЕРЫ

СОВЕЩАНИЕ С ВЫСШЕЙ МУДРОСТЬЮ

ЛОВУШКИ ДЛЯ ЗАНЯТОГО ЧЕЛОВЕКА

ПРОВЕРЬТЕ "СВЯЗЬ" ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАЗГОВОРА

ПУСТЬ ЦАРЬ ГОВОРИТ СЕЙЧАС

НЕОБХОДИМАЯ ПАУЗА

ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ

УТИШИ МОЕ СЕРДЦЕ, ЧТОБ СЛУШАТЬ МОГЛО

ХРАНИТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ

ТИХИЙ МОЛИТВЕННЫЙ ОТДЫХ В ЗАНЯТОЙ ДЕНЬ

ДВА СПОСОБА МОЛИТЬСЯ

МОЛИТЕСЬ СОГЛАСНО ЕГО ВОЛЕ

ПОМОГАЯ ДРУГ ДРУГУ В МОЛИТВЕ

КОГДА МОЛИТВА СТАНОВИТСЯ ВОПЛЕМ

МОЛИТВА И ПРОБУЖДЕНИЕ

МОЛИТЬСЯ ЗА НАШИХ ВРАГОВ

МОЛИТЬСЯ О БОГЕ

МОЛИТВА О НАШИХ ВОЗЛЮБЛЕННЫХ

ПРОШЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ДРУГИЕ

МОЛИТЕСЬ, ЧТОБ ОНИ МОГЛИ МОЛИТЬСЯ БОЛЬШЕ

КАК МОЛИТЬСЯ О ЗАБЛУДШИХ

КТО МОЛИТСЯ О ГРЕШНИКАХ?

КОГДА МЫ МОЛИМ ОБ УГОДНОМ БОГУ

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ ПОСТ

УТРЕННИЙ ПРОСТУПОК

ПЕРВЕНСТВО ЦАРСКОМУ СЛОВУ

МУЖ БОЖИЙ - ЭТО МУЖ МОЛИТВЫ

ТЕСНОТА ПОБУЖДАЕТ К МОЛИТВЕ

ОН МОЛИТСЯ О НАС

МОЛИТВЫ ПРИБЛИЖАЮТ ЕГО ЦАРСТВО

Эдвин и Лилиан Харви - Преклоняя колени, мы торжествуем – Часть 2

Санкт-Петербург: Библейский колледж «Харул», 1996. – 128 с.

ISBN 5-7454-0111-7

Эдвин и Лилиан Харви - Преклоняя колени, мы торжествуем – Часть 2 – Содержание

Благодарность

Предисловие