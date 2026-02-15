Харви - Тайт - Обращаясь к Небесному Отцу

В книге «Обращаясь к Небесному Отцу» авторы собрали тридцать три биографические истории, которые демонстрируют практическое действие Бога в жизни известных христианских деятелей. Повествование разделено на пять тематических частей, каждая из которых раскрывает определенную грань молитвенного опыта: от первых шагов в вере и отчаянных прошений в нужде до глубокого ходатайства за спасение народов. Через примеры таких личностей, как Джордж Мюллер, Хадсон Тейлор и другие, книга показывает, что Бог — это живой и любящий Отец, Который внимателен к деталям жизни Своих детей и неизменно верен Своим обещаниям.

Основной посыл сборника заключается в том, что молитва — это не сухая обязанность, а жизненно важный диалог, способный менять обстоятельства и человеческие судьбы. Авторы делают акцент на «молитве веры», которая полагается исключительно на Божье обеспечение, не опираясь на человеческие ресурсы. Каждая история служит иллюстрацией того, как искреннее обращение к Небу открывает путь для сверхъестественного вмешательства, обеспечивая миссионерские проекты, исцеляя больных и даруя внутренний мир посреди жизненных бурь. Книга призывает читателя пересмотреть свои отношения с Богом, вдохновляя на более дерзновенную и доверительную молитвенную жизнь.

Эдвин и Лиллиан Харви и Труди Тайт – Обращаясь к Небесному Отцу - Тридцать три истории в пяти частях

Санкт-Петербург: Издательство «Новое и Старое», 1999. – 162 с.

ISBN 5-8318-0010-5

Эдвин и Лиллиан Харви и Труди Тайт – Обращаясь к Небесному Отцу – Содержание

Предисловие переводчика

Часть первая. Животные, послужившие Небесному Отцу

1. Конь, ни за что не желавший идти вперёд - 2. Эмма и пантера - 3. Ты только посмотри, как они убегают - 4. Маленькая лепта ёжика - 5. Дельфин - 6. Подсказка бабочки - 7. Скот на тысяче гор - 8. Птицы, сослужившие добрую службу - 9. Коню было видней

Часть вторая. О том, как Небесный Отец помогает маленьким детям решать их маленькие проблемы

1. Господи, избавь меня от этих хулиганов - 2. Аби учится молиться - 3. Пропавший мячик - 4. Удочка для Дейва - 5. Слово “нет” — тоже ответ - 6. Пишамка на рождество - 7. Настойчивая молитва Фрэнка

Часть третья. Всё необходимое пошлёт Небесный Отец

1. Бетти находит ответ - 2. Пустой хлебный ящик - 3. Луч света, посланный Отцом - 4. Прибежище для изгнанника - 5. Отец, Ты ведь знаешь - 6. Отец посылает воду

Часть четвёртая. Наш Небесный Отец управляет погодой

1. Плавучая церковь - 2. Стена, которую за ночь построил Бог - 3. Небесный лёд - 4. Как Небесный Отец поторопил морской бриз - 5. Плащ из тумана для старика Санди - 6. Первая молитва Бобби - 7. Господь тумана и ветра

Часть пятая. Небесный Отец спасает души людей в ответ на нашу молитву