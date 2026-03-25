Хасьминский - Человек умер

Когда случается беда, окружающие часто оказываются в «вакууме беспомощности»: они хотят помочь, но не знают как, боясь ранить еще сильнее неловким словом. Эта книга — детальная инструкция по проявлению действенного сострадания.

Составитель сборника, Михаил Хасьминский, объединил под одной обложкой опыт кризисной психологии и глубокую мудрость православной традиции. Читатель узнает, как правильно выразить соболезнование, какие слова поддержки будут целительными, а какие — токсичными, и как распознать этапы переживания горя. Это книга о том, как стать настоящей опорой для человека в самый темный период его жизни.

Сост. М. И. Хасьминский. — 2-е изд. —Минск: Белорусский Экзархат; Международный благотворительный фонд «Семья — единение — Отечество», 2014. — 208 с. — (От сердца к сердцу). ISBN 978-985-511-701-9 ISBN 978-985-7072-06-4

ISBN 978-985-511-701-9

ISBN 978-985-7072-06-4

Человек умер.-Как помочь пережить горе? - Содержание

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

КАК ВЫРАЗИТЬ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ. Психолог М. И. Хасьминский, филолог Н. Полторацкая - ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОМ ГОРЕ. Психолог С. С. Фураева - КАК НЕ ДАТЬ НАЖИТЬСЯ НА ВАШЕМ ГОРЕ МОШЕННИКАМ ОТ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ - ПОМОЧЬ ГОРЮЮЩЕМУ МОЖЕТ КАЖДЫЙ. Интервью с иереем Феодором (Романенко) - ПЕРВЫЕ ДНИ ГОРЯ... Взгляд врача. Интервью с врачом-психотерапевтом А. В. Баранчиковым - ПРИНЦИПЫ ОБЩЕНИЯ И ПОМОЩИ ГОРЮЮЩЕМУ РЕБЕНКУ. Интервью с психологом С. А. Шефовым - ВОСПРИЯТИЕ СМЕРТИ В ДЕТСТВЕ. Митрополит Антоний Сурожский - НАШИ ИСТОРИИ - ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОТПЕВАНИЕ «ПРОПУСКОМ В РАЙ»? Интервью с архимандритом Августином (Пидановым) - КАК ПОМОЧЬ УСОПШЕМУ ЧТЕНИЕМ ПСАЛТИРИ. Интервью с отцом Антонием (Игнатьевым) - ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОХОРОНЫ. Митрополит Антоний Сурожский - КАК ПОМОЧЬ ГОРЮЮЩЕМУ. Советы психолога. Интервью с психологом С. С. Фураевой - БЕСЕДА МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ СУРОЖСКОГО О ТОМ, КАК МОЖНО ПОМОГАТЬ ГОРЮЮЩЕМУ - БЛАГОТВОРНЫ И ЦЕЛИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО ОЧИЩАЮЩИЕ СЛЕЗЫ. Интервью с психологом £ Ивановой - СТАДИИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ГОРЯ. Интервью с психологом С. А. Шефовым - ПОЗВОЛЬТЕ ЧЕЛОВЕКУ ГОРЕВАТЬ ТАК, КАК ЕМУ УДОБНО. Интервью с психологом М. И. Берковской - НЕ ИЩИТЕ В СМЕРТИ СВОЮ ВИНУ. Интервью с психологом С. А. Шефовым - КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ВЕРЫ. Особенности переживания неверующими смерти близкого. Интервью с психологом М. И. Хасьминским - МАЛОВЕРИЕ - ПРЯМОЙ ПУТЬ К ОТЧАЯНИЮ. Игумен Феодор (Яблоков) - КАК НЕ «СГОРЕТЬ» РЯДОМ С ГОРЮЮЩИМ, или О технике безопасности помощи ближнему. Интервью с психологом М. И. Хасьминским - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ГОРЯ. Интервью с психологом С. А. Шефовым

ОБ АВТОРАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ