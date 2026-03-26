Хатсис - Ведьмовские мази

Х закрытый раздел особого доступа

Примечание для читателей: Информация, представленная в этих книгах, предназначена исключительно для образовательных, исторических и культурных целей и никоим образом не должна рассматриваться как пропаганда использования галлюциногенов. Ни авторы, ни издатели не несут никакой ответственности за физические, психологические, юридические или любые другие последствия, связанные с такими веществами.

В этой уникальной книге исследуется происхождение «ведьмовской мази» и средневековых методик использования галлюциногенных снадобий на протяжении веков.

В Средневековье средства, в состав которых входили галлюциногенные травы, были частью магии ядов. В этом разделе магического ремесла применялись яды, травы и ритуалы — с их помощью очаровывали, исцеляли, пророчествовали, заражали и убивали. В такой форме, как психомагические мази, магия ядов могла вызывать сильные галлюцинации и сюрреалистические сны, которые позволяли непосредственно прикасаться к Божественному.

Рассматривая судебные протоколы и фармакопеи ведьм, алхимиков, народных целителей и еретиков XV века, Томас Хатсис подробно описывает, как сформировался классический стереотип «ведьмы», и рассказывает, откуда взялось понятие «ведьмовская мазь». Он приводит десятки составов и рецептов с психоактивными ингредиентами, найденных в редких рукописях из коллекций университетов всего мира, а также в деталях рассказывает о практических приёмах и магических заклинаниях, которые использовались при их приготовлении. Автор исследует связь между ведьмовскими мазями и чарами, позволявшими менять облик, отправлять дух в путешествие и привораживать людей. Он рассматривает практики некоторых магов эпохи Возрождения, употреблявших сильнодействующие наркотики для общения с духами.

На примере неизвестной истории ведьмовских мазей и употребления галлюциногенов в эпоху Средневековья Хатсис показывает, как под влиянием церкви практикуемое в народе употребление наркотических (особенно энтеогенных) снадобий понемногу превращалось в козни Сатаны.

Хатсис Томас - Ведьмовские мази. Тайная история психоделической магии = Hatsis Th. The Witches’ Ointment: The Secret History of Psychedelic Magic

Москва: БИО-Пресс, 2022. — 304 с.

ISBN 978-5-907522-06-0

Хатсис Томас - Ведьмовские мази. Тайная история психоделической магии - Содержание

Вступление Эдвард Бевер

Благодарности

Предисловие

Введение

Глава 1. Слёзы Елены

Глава 2. В тишине глухой ночи

Глава 3. Зелье еретиков

Глава 4. Источник колдовства

Глава 5. Бенефиции

Глава 6. Сонные чары

Глава 7. Рождение ведьмы, приспешницы дьявола

Глава 9. Утро на Лысой горе

Примечания