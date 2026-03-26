Хатсис - Ведьмовские мази

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, History, Religious Studies Atheism

Х закрытый раздел особого доступа

Примечание для читателей: Информация, представленная в этих книгах, предназначена исключительно для образовательных, исторических и культурных целей и никоим образом не должна рассматриваться как пропаганда использования галлюциногенов. Ни авторы, ни издатели не несут никакой ответственности за физические, психологические, юридические или любые другие последствия, связанные с такими веществами.

В этой уникальной книге исследуется происхождение «ведьмовской мази» и средневековых методик использования галлюциногенных снадобий на протяжении веков.

В Средневековье средства, в состав которых входили галлюциногенные травы, были частью магии ядов. В этом разделе магического ремесла применялись яды, травы и ритуалы — с их помощью очаровывали, исцеляли, пророчествовали, заражали и убивали. В такой форме, как психомагические мази, магия ядов могла вызывать сильные галлюцинации и сюрреалистические сны, которые позволяли непосредственно прикасаться к Божественному.

Рассматривая судебные протоколы и фармакопеи ведьм, алхимиков, народных целителей и еретиков XV века, Томас Хатсис подробно описывает, как сформировался классический стереотип «ведьмы», и рассказывает, откуда взялось понятие «ведьмовская мазь». Он приводит десятки составов и рецептов с психоактивными ингредиентами, найденных в редких рукописях из коллекций университетов всего мира, а также в деталях рассказывает о практических приёмах и магических заклинаниях, которые использовались при их приготовлении. Автор исследует связь между ведьмовскими мазями и чарами, позволявшими менять облик, отправлять дух в путешествие и привораживать людей. Он рассматривает практики некоторых магов эпохи Возрождения, употреблявших сильнодействующие наркотики для общения с духами.

На примере неизвестной истории ведьмовских мазей и употребления галлюциногенов в эпоху Средневековья Хатсис показывает, как под влиянием церкви практикуемое в народе употребление наркотических (особенно энтеогенных) снадобий понемногу превращалось в козни Сатаны.

Хатсис Томас - Ведьмовские мази. Тайная история психоделической магии = Hatsis Th. The Witches’ Ointment: The Secret History of Psychedelic Magic

Москва: БИО-Пресс, 2022. — 304 с.

ISBN 978-5-907522-06-0

Хатсис Томас - Ведьмовские мази. Тайная история психоделической магии - Содержание

Вступление Эдвард Бевер

Благодарности

Предисловие

  • Введение

  • Глава 1. Слёзы Елены

  • Глава 2. В тишине глухой ночи

  • Глава 3. Зелье еретиков

  • Глава 4. Источник колдовства

  • Глава 5. Бенефиции

  • Глава 6. Сонные чары

  • Глава 7. Рождение ведьмы, приспешницы дьявола

  • Глава 8.

  • Глава 9. Утро на Лысой горе

Примечания

Added 26.03.2026
Author AlexDigger
