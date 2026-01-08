В последние годы вымышленные истории о переоткрытии древних духовных знаний в одночасье стали бестселлерами. Эти истории трогают людей; уставших от коммерциализированного мира, в котором бесконечное стремление к материальному кажется главным. По мере приближения к новому тысячелетию многим из нас все это надоедает, и мы жаждем более духовной культуры. Но что, если бы древняя Наука Души действительно существовала - наука, созданная для достижения духовного совершенства с помощью очень конкретных и понятных шагов, единственной целью которой было бы ускорение эволюции духовной природы человечества?

Деннис Уильям Хаук - Изумрудная скрижаль. Алхимия личной трансформации

Касталия, 2022 год — 334 стр.

ISBN 978-5-521-18630-3

Деннис Уильям Хаук - Изумрудная скрижаль. Алхимия личной трансформации - Содержание

Введение

Часть I. Понимание Изумрудной скрижали

Глава 1. Дар богов - Глава 2. Наше божественное наследие - Глава 3. Беседа с Гермесом - Глава 4. Чудеса Единой Вещи - Глава 5. Солнце - ее отец - Глава 6. Ветер носил ее в своем чреве - Глава 7. Отделение Земли от Огня - Глава 8. Величайшая из всех сил - Глава 9. Это - Узор

Часть II. Применение Изумрудной формулы

Глава 10. Семь ступеней к трансформации

Глава 11. Кальцинация: сжигаем шлак - Глава 12. Солюция: учимся отпускать контроль - Глава 13. Сепарация: определяем сущности - Глава 14. Конъюнкция: создаем высшее «я» - Глава 15. Ферментация: огонь в душе - Глава 16. Дистилляция: освящаем камень - Глава 17. Коагуляция: Ultima Materia души - Глава 18. Алхимия здоровья и долголетия - Глава 19. Послание Кадуцея - Глава 20. Химия чудес - Глава 21. Использование формулы в повседневной жизни

Часть III. Что говорит Скрижаль о нашем будущем

Глава 22. Фактор Гермеса - Глава 23. Алхимия тысячелетия - Глава 24. А вы видели Камень? - Глава 25. Жизненные изумрудные озарения

Библиография