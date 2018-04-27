ЛекцииРRО Наша проблема называется «постмодерн». Мне хочется настоять на некой беспредпосылочности в этом вопросе и говорить максимально просто, насколько это возможно. Говорить по возможности просто об очень сложном феномене. Я хочу построить нашу беседу так, будто бы в нас самих относительно этой темы ничего еще нет. Как будто бы мы не знаем, что это такое. Как будто мы пытаемся начать с самого начала. В этом смысле я хочу оказаться примерно в том же положении, в каком оказались и вы, — насколько мне это удастся.

Для начала хочу напомнить себе и вам одну любопытную байку, которую в связи с постмодерном в одном месте приводит Александр Моисеевич Пятигорский. Нам нужно — Пятигорскому и мне — признаться милой даме в любви. Просто очень хочется. И мы ломаем голову, как это сделать, потому что дама интеллигентная, образованная, а стакими всегда непросто. Как сказать что-то новое, ведь все уже было там и тут сказано, мы смотрели все эти фильмы, где все друг другу признаются в любви, читали все эти бесконечные книги... Я понимаю, что все, что я хочу сказать, — все не то. Я хочу выразить себя, свои подлинные чувства. Я хочу подобрать слова, которые бы выразили мои подлинные чувства в их полноте. Я хочу сказать даме: «Ты знаешь, я безумно тебя люблю».

И тут же вспоминаю: так ведь у Дюма точно так и было написано. У Дюма стоят те же самые слова: «Я безумно тебя люблю», они в один ответственный момент были сказаны Анне Австрийской. Я это знаю, и моя образованная дама тоже, конечно, это прекрасно знает. Что мне остается? Я ничего лучше не могу придумать и говорю ей: «Знаешь, дорогая, милая, я безумно тебя люблю... как это было сказано у Дюма Анне Австрийской в „Трех мушкетерах"». Вот так я и выражаю свои подлинные чувства. И вот это и называется «постмодерн».

Хаустов Дмитрий - Лекции по философии постмодерна

М .: РИПОЛ классик, 2018. 288 с.

(Лекции РRО)

ISBN 978-5-386-10531-0

Хаустов Дмитрий - Лекции по философии постмодерна - Содержание

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ЛЕКЦИЯ 1 [постмодерн как проблема]

ЛЕКЦИЯ 2 [структурализм и деантропологизация]

ЛЕКЦИЯ 3 [история и генеалогия]

ЛЕКЦИЯ 4 [дискурсивные практики]

ЛЕКЦИЯ 4'33 [между словами и вещами]

ЛЕКЦИЯ 5 [смерть автора]

ЛЕКЦИЯ 6 [мифологии]

ЛЕКЦИЯ 7 [общество потребления]

ЛЕКЦИЯ 8 [симулякры и симуляции]

ЛЕКЦИЯ 9 [деконструкция]

ЛЕКЦИЯ 10 [различение]

ЛЕКЦИЯ 11 [ризома]

ЛЕКЦИЯ 12 [желающие машины]

ЛЕКЦИЯ 13 [логика смысла]

ЛЕКЦИЯ 14 [понимание медиа]

ЛЕКЦИЯ 15 [модерн — незавершенный проект]

ПРИЛОЖЕНИЕ Такое: метафизический маньеризм Джорджо Агамбена

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Хаустов Дмитрий - Лекции по философии постмодерна - Вступительное слово

Эта книга выходит в ситуации, говоря строго, in absentia: конечно, не в отсутствие текстов и слов, коих, напротив, более чем достаточно, но в отсутствие самой ситуации — именно той, которую и описывает Лиотар в своем пионерском исследовании по титульной теме. В силу того что постмодерн как реакция на Просвещение требует, следовательно, самого Просвещения — для рагу из зайца надо зайца, — мы, исторически оказавшиеся за пределами просветительского опыта, попадаем в странное межеумочное положение — у порога, будто бы перед витриной: вот товары на любой вкус, но зайти и потрогать нельзя.

Бытие в досадном парадоксе: наша ситуация — отсутствие ситуации, наше событие в том, что события с нами так и не случилось. Впрочем, я полагаю, что в свете всего вышесказанного стоит не меньше, но больше думать и говорить о том, чего мы лишены, — в данном случае о постмодерне. Логика проще простого: не мириться лениво с тем, что мы, по счастью, от чего-то избавлены, но со всей интеллектуальной ответственностью прислушиваться к тому, чего нам, к несчастью, не хватает.

У текста — или текстов, — представленных ниже, есть один фиктивный исток. Несколько лет тому назад я прочитал небольшой курс лекций по философии постмодерна, рассчитанный на непрофессиональную, то есть более-менее далекую от философии аудиторию. Этот курс и служит истоком данного текста. Исток этот фиктивен, или по меньшей мере частично фиктивен, потому, что между исходными лекциями и итоговым текстом пролегает пропасть. Дав согласие на публикацию и получив затем расшифрованные записи, я успел пожалеть о своем согласии.

Я убежден, что публичная лекция и печатный текст представляют собой настолько разные жанры высказывания, что перевод между ними и невозможен, и не нужен. Так или иначе, мне пришлось переписывать лекции заново, сохраняя лишь план и по возможности придерживаясь нейтральной полуразговорной стилистики. Конечно, можно было бы избежать компромиссов и создать совершенно новое произведение с нуля, но на это, увы, не было времени.

От исходных лекций сохранился остов, последовательность сюжетов и размышлений, а также многие формулировки, которые мне и сегодня кажутся довольно удачными. Итоговый текст получился вполне независимым высказыванием, занимающим, опять-таки, промежуточное положение: не речь и не текст, а что-то среднее, как серая зона, в которой лишь зарождается то, что в каких-то иных формах, возможно, будет иметь уже законченный вид. В отсутствие этих готовых форм мы должны довольствоваться тем, что у нас есть: попыткой проговорить сам процесс проговаривания, как в знаменитой «Драме» Соллерса, очень созвучной всей нашей теме.

Задолго до появления этого текста, задолго до чтения этих лекций феномен философского постмодерна — в том виде, в каком мы знали его в его лучшие времена, стал достоянием истории философии. Как минимум в двух отношениях это хорошая новость. Во-первых, мы наконец-то можем изучать постмодерн с холодной головой и без лишних эмоций. Во-вторых, только таким изучением и добывается знание о том, где мы, мыслящие, оказались теперь, в современном изводе той философии, что — не без иронии — объявила себя «после современности». Трудность и непонимание ценны одним: они гарантируют, что будет не скучно.

Москва, апрель 2017