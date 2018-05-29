Хайат - Жизнь и любовь после смерти
Смерти нет! Я пишу эту книгу для того, чтобы те, кто утратил близких: мужа, жену, отца, мать, сына или дочь, брата или сестру, близкого родственника или любимого друга, – смогли поверить, что они не умерли, а продолжают жить.
На самом деле смерти нет. Даже за тем, что мы, земные существа, называем «смертью», есть только жизнь – радостная и прекрасная. С самого начала своей жизни люди в определенной мере всегда в это верили; всегда сохранялась вера, что существуют какие-то формы жизни после смерти: Страна вечного блаженства, нирвана, Небеса – или возможность вернуться на землю после реинкарнации. Все великие религии утверждают: «Смерти нет». Но доказательств этого было явно недостаточно.
Однако подтверждения веры в загробную жизнь мы находим во всех мировых религиях. Мы выражаем свою благодарность тем исследователям – таким, как доктор Уильям Джемс и сэр Оливер Лодж, –которые неутомимо искали подтверждения жизни после смерти.
Хайат Дэвид - Жизнь и любовь после смерти
Пер. с англ. С. Е. Быстрова
К.: Ника-Центр, 1997. 200 с.
ISBN 5-7101-0191-5
Хайат Дэвид - Жизнь и любовь после смерти - Содержание
Вступительное слово Преподобного Дональда Куртиса
- ГЛАВА ПЕРВАЯ. Смерти нет
- ГЛАВА ВТОРАЯ. Раймонд Лодж
- ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Сэр Артур Конан Дойл
- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Альберт Пейсон Терун
- ГЛАВА ПЯТАЯ. Капитан У. Р. Хинчлиф
- ГЛАВА ШЕСТАЯ. Переживания на пороге смерти
- ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Личный парапсихологический опыт
Лилиан Л. Хайат. Слово об авторе
Письма и отзывы
Послесловие
Библиография
Хайат Дэвид - Жизнь и любовь после смерти - Вступительное слово
Опубликовав «Жизнь и любовь после смерти», Дэвид Хайат не только подарил нам давно ожидаемую книгу – ведь она затрагивает тему, которая чрезвычайно интересует и волнует всех, независимо от того, признаемся мы в этом или нет, – но и представил своего рода свидетельство веры и надежды, которое вдохновляет нас и переносит на более высокий уровень мышления и самосознания.
«Жизнь и любовь после смерти» занимает особое место в моей жизни, заполненной многими книгами, которые я написал, и тысячами тех, которые прочитал. С той самой минуты, когда я получил авторскую рукопись этой книги, она стала одной из драгоценнейших вещей, которыми я владею. Наверное, подобное произойдет и с Вами.
Автор искусно сочетает известное нам с тем, что ново, опираясь на тщательные исследования, отточеное мастерство и душевное вдохновение, связанное с его личными переживаниями и опытом и с той беспредельной любовью к человеку, которая движет им в его многолетней деятельности и которая привела в итоге к идее Всемирной Конфедерации по Делам Христиан и Иудеев. Любовью к жизни и ко всему живущему пронизана каждая страница этого удивительного свидетельства чуда, святости и бесконечности каждой жизни. Важно, что Дэвид Хайат в простой и доступной форме излагает, истолковывает и определяет всеобщие принципы. Многие высказанные в книге идеи и открытия основаны на собственных исследованиях автора, которыми он с таким энтузиазмом занимался всю жизнь.
Было бы печально, если бы эту книгу, написанную с большим усердием и с чувством глубокой любви к человечеству, вы читали с холодным сердцем, пытаясь найти в ней готовый ответ на вопрос о смысле жизни. Перечитайте «Жизнь и любовь после смерти» несколько раз, чтобы лучше прочувствовать и понять ее содержание, как поступил я сам, и поделитесь затем своим мнением об этой книге и мыслями, возникшими после знакомства с ней, с другими людьми, помогая им осознать, что жизнь – удивительное приключение, которое никогда не закончится.
Дональд Куртис, доктор теологии, пастор Объединенной Церкви в Далласе; автор книг: «Your Thoughts Can Change Your Life» («Твои мысли могут изменить твою жизнь»), «Human Problems and How to Solve Them» («Человеческие проблемы и способы их решения»), «New Age Understanding» («Осознание Новой Эры»), «The Way of the Christ» («Путь Христа») и других.
Щиро дякую.