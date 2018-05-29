Смерти нет! Я пишу эту книгу для того, чтобы те, кто утратил близких: мужа, жену, отца, мать, сына или дочь, брата или сестру, близкого родственника или любимого друга, – смогли поверить, что они не умерли, а продолжают жить.

На самом деле смерти нет. Даже за тем, что мы, земные существа, называем «смертью», есть только жизнь – радостная и прекрасная. С самого начала своей жизни люди в определенной мере всегда в это верили; всегда сохранялась вера, что существуют какие-то формы жизни после смерти: Страна вечного блаженства, нирвана, Небеса – или возможность вернуться на землю после реинкарнации. Все великие религии утверждают: «Смерти нет». Но доказательств этого было явно недостаточно.

Однако подтверждения веры в загробную жизнь мы находим во всех мировых религиях. Мы выражаем свою благодарность тем исследователям – таким, как доктор Уильям Джемс и сэр Оливер Лодж, –которые неутомимо искали подтверждения жизни после смерти.

Хайат Дэвид - Жизнь и любовь после смерти

Пер. с англ. С. Е. Быстрова

К.: Ника-Центр, 1997. 200 с.

ISBN 5-7101-0191-5

Хайат Дэвид - Жизнь и любовь после смерти - Содержание

Вступительное слово Преподобного Дональда Куртиса

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Смерти нет

ГЛАВА ВТОРАЯ. Раймонд Лодж

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Сэр Артур Конан Дойл

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Альберт Пейсон Терун

ГЛАВА ПЯТАЯ. Капитан У. Р. Хинчлиф

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Переживания на пороге смерти

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Личный парапсихологический опыт

Лилиан Л. Хайат. Слово об авторе

Письма и отзывы

Послесловие

Библиография

Хайат Дэвид - Жизнь и любовь после смерти - Вступительное слово

Опубликовав «Жизнь и любовь после смерти», Дэвид Хайат не только подарил нам давно ожидаемую книгу – ведь она затрагивает тему, которая чрезвычайно интересует и волнует всех, независимо от того, признаемся мы в этом или нет, – но и представил своего рода свидетельство веры и надежды, которое вдохновляет нас и переносит на более высокий уровень мышления и самосознания.

«Жизнь и любовь после смерти» занимает особое место в моей жизни, заполненной многими книгами, которые я написал, и тысячами тех, которые прочитал. С той самой минуты, когда я получил авторскую рукопись этой книги, она стала одной из драгоценнейших вещей, которыми я владею. Наверное, подобное произойдет и с Вами.

Автор искусно сочетает известное нам с тем, что ново, опираясь на тщательные исследования, отточеное мастерство и душевное вдохновение, связанное с его личными переживаниями и опытом и с той беспредельной любовью к человеку, которая движет им в его многолетней деятельности и которая привела в итоге к идее Всемирной Конфедерации по Делам Христиан и Иудеев. Любовью к жизни и ко всему живущему пронизана каждая страница этого удивительного свидетельства чуда, святости и бесконечности каждой жизни. Важно, что Дэвид Хайат в простой и доступной форме излагает, истолковывает и определяет всеобщие принципы. Многие высказанные в книге идеи и открытия основаны на собственных исследованиях автора, которыми он с таким энтузиазмом занимался всю жизнь.

Было бы печально, если бы эту книгу, написанную с большим усердием и с чувством глубокой любви к человечеству, вы читали с холодным сердцем, пытаясь найти в ней готовый ответ на вопрос о смысле жизни. Перечитайте «Жизнь и любовь после смерти» несколько раз, чтобы лучше прочувствовать и понять ее содержание, как поступил я сам, и поделитесь затем своим мнением об этой книге и мыслями, возникшими после знакомства с ней, с другими людьми, помогая им осознать, что жизнь – удивительное приключение, которое никогда не закончится.

Дональд Куртис, доктор теологии, пастор Объединенной Церкви в Далласе; автор книг: «Your Thoughts Can Change Your Life» («Твои мысли могут изменить твою жизнь»), «Human Problems and How to Solve Them» («Человеческие проблемы и способы их решения»), «New Age Understanding» («Осознание Новой Эры»), «The Way of the Christ» («Путь Христа») и других.