В книге «Кто ты есть, когда никто не смотрит» Билл Хайбелс размышляет о формировании истинного характера человека. Автор показывает, что подлинная духовная зрелость проявляется не в публичных поступках, а в тех решениях и мыслях, которые остаются скрытыми от окружающих.

Хайбелс рассматривает такие качества, как честность, смирение, самодисциплина, мужество, верность и способность противостоять компромиссам. Он показывает, что характер формируется постепенно — через ежедневные выборы, борьбу с искушениями и стремление жить в соответствии с Божьими принципами.

Книга побуждает читателя честно взглянуть на своё внутреннее состояние и задуматься о том, кем он является на самом деле — тогда, когда его никто не видит. Она будет полезна всем, кто стремится к духовному росту, укреплению характера и жизни в верности своим убеждениям.

Билл Хайбелс - Кто ты есть, когда никто не смотрит - Выбирая постоянство, противостоя компромиссу

Библейский взгляд, 2007. – 144 с.

ISBN: 978-5-8445-0156-2

