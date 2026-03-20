Хайбелс - Кто ты есть, когда никто не смотрит

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

В книге «Кто ты есть, когда никто не смотрит» Билл Хайбелс размышляет о формировании истинного характера человека. Автор показывает, что подлинная духовная зрелость проявляется не в публичных поступках, а в тех решениях и мыслях, которые остаются скрытыми от окружающих.

Хайбелс рассматривает такие качества, как честность, смирение, самодисциплина, мужество, верность и способность противостоять компромиссам. Он показывает, что характер формируется постепенно — через ежедневные выборы, борьбу с искушениями и стремление жить в соответствии с Божьими принципами.

Книга побуждает читателя честно взглянуть на своё внутреннее состояние и задуматься о том, кем он является на самом деле — тогда, когда его никто не видит. Она будет полезна всем, кто стремится к духовному росту, укреплению характера и жизни в верности своим убеждениям.

Билл Хайбелс - Кто ты есть, когда никто не смотрит - Выбирая постоянство, противостоя компромиссу

Библейский взгляд, 2007. – 144 с.

ISBN: 978-5-8445-0156-2

Билл Хайбелс - Кто ты есть, когда никто не смотрит - Содержание

  • 1. ХАРАКТЕР: Характер в опасности

  • 2. СМЕЛОСТЬ: Преодолевая запинающие страхи

  • 3. ДИСЦИПЛИНА: Достигнуть успеха, отложив вознаграждение

  • 4. ВИДЕНИЕ: Глядя сквозь очевидное

  • 5. ТЕРПЕНИЕ: Продолжая идти вперед, когда хочется все бросить

  • 6. НЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ: Залезть в «шкуру» другого

  • 7. СУРОВАЯ ЛЮБОВЬ: Утверждая истину во взаимоотношениях

  • 8. ЖЕРТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ: Раздавая, не иссякать

  • 9, РАДИКАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ: Разрывая замкнутый круг враждебности

  • 10. ХАРАКТЕР ХРИСТОВ

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

