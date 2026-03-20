Хайбелс - Кто ты есть, когда никто не смотрит
В книге «Кто ты есть, когда никто не смотрит» Билл Хайбелс размышляет о формировании истинного характера человека. Автор показывает, что подлинная духовная зрелость проявляется не в публичных поступках, а в тех решениях и мыслях, которые остаются скрытыми от окружающих.
Хайбелс рассматривает такие качества, как честность, смирение, самодисциплина, мужество, верность и способность противостоять компромиссам. Он показывает, что характер формируется постепенно — через ежедневные выборы, борьбу с искушениями и стремление жить в соответствии с Божьими принципами.
Книга побуждает читателя честно взглянуть на своё внутреннее состояние и задуматься о том, кем он является на самом деле — тогда, когда его никто не видит. Она будет полезна всем, кто стремится к духовному росту, укреплению характера и жизни в верности своим убеждениям.
Билл Хайбелс - Кто ты есть, когда никто не смотрит - Выбирая постоянство, противостоя компромиссу
Библейский взгляд, 2007. – 144 с.
ISBN: 978-5-8445-0156-2
Билл Хайбелс - Кто ты есть, когда никто не смотрит - Содержание
1. ХАРАКТЕР: Характер в опасности
2. СМЕЛОСТЬ: Преодолевая запинающие страхи
3. ДИСЦИПЛИНА: Достигнуть успеха, отложив вознаграждение
4. ВИДЕНИЕ: Глядя сквозь очевидное
5. ТЕРПЕНИЕ: Продолжая идти вперед, когда хочется все бросить
6. НЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ: Залезть в «шкуру» другого
7. СУРОВАЯ ЛЮБОВЬ: Утверждая истину во взаимоотношениях
8. ЖЕРТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ: Раздавая, не иссякать
9, РАДИКАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ: Разрывая замкнутый круг враждебности
10. ХАРАКТЕР ХРИСТОВ
