В книге «Слишком занят, чтобы не молиться» Билл Хайбелс говорит о важности молитвы в жизни современного человека. Автор показывает, что именно в условиях занятости, напряжённого ритма и многочисленных обязанностей человек особенно нуждается в регулярном общении с Богом.

Хайбелс делится личным опытом и практическими размышлениями о том, как развивать глубокую и живую молитвенную жизнь. Он рассматривает различные формы молитвы — благодарение, просьбу, ходатайство и размышление — и объясняет, как молитва помогает находить внутренний мир, мудрость и направление в жизни.

Книга обращена к тем, кто чувствует, что суета и занятость вытесняют духовную жизнь, и показывает, что настоящая сила и обновление приходят через постоянное общение с Богом.

Билл Хайбелс - Слишком занят, чтобы не молиться

«Библейский взгляд», 2007. – 168 с.

ISBN 5-8445-0107-1

Билл Хайбелс - Слишком занят, чтобы не молиться – Содержание

Часть 1. Бог призывает в свое присутствие

1. Божье присутствие, Божья сила

2. Бог желает

3. Бог может

Часть 2. Бог приглашает к разговору с собой

4. Созидающие сердце привычки

5. Молясь, как Иисус

6. Пример молитвы

7. Молитва, сдвигающая горы

Часть 3. Бог сокрушает барьеры между нами

8. Боль неотвеченной молитвы

9. Препятствия молитве

10. Остывшая молитвенная жизнь

Часть 4. Бог говорит к нашим сердцам

11. Сбавляя шаг, чтобы молиться

12. Важность слушания

13. Как распознать Божье водительство

14. Как поступать с водительством

15. Обитая в Божьем присутствии

Вопросы для размышления и обсуждения

Руководство для личной и групповой молитвы