Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Хайбелс - Слишком занят, чтобы не молиться

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

В книге «Слишком занят, чтобы не молиться» Билл Хайбелс говорит о важности молитвы в жизни современного человека. Автор показывает, что именно в условиях занятости, напряжённого ритма и многочисленных обязанностей человек особенно нуждается в регулярном общении с Богом.

Хайбелс делится личным опытом и практическими размышлениями о том, как развивать глубокую и живую молитвенную жизнь. Он рассматривает различные формы молитвы — благодарение, просьбу, ходатайство и размышление — и объясняет, как молитва помогает находить внутренний мир, мудрость и направление в жизни.

Книга обращена к тем, кто чувствует, что суета и занятость вытесняют духовную жизнь, и показывает, что настоящая сила и обновление приходят через постоянное общение с Богом.

«Библейский взгляд», 2007. – 168 с.

ISBN 5-8445-0107-1

Билл Хайбелс - Слишком занят, чтобы не молиться – Содержание

Часть 1. Бог призывает в свое присутствие

  • 1. Божье присутствие, Божья сила

  • 2. Бог желает

  • 3. Бог может

Часть 2. Бог приглашает к разговору с собой

  • 4. Созидающие сердце привычки

  • 5. Молясь, как Иисус

  • 6. Пример молитвы

  • 7. Молитва, сдвигающая горы

Часть 3. Бог сокрушает барьеры между нами

  • 8. Боль неотвеченной молитвы

  • 9. Препятствия молитве

  • 10. Остывшая молитвенная жизнь

Часть 4. Бог говорит к нашим сердцам

  • 11. Сбавляя шаг, чтобы молиться

  • 12. Важность слушания

  • 13. Как распознать Божье водительство

  • 14. Как поступать с водительством

  • 15. Обитая в Божьем присутствии

Вопросы для размышления и обсуждения

Руководство для личной и групповой молитвы

Views 46
Rating 5.0 / 5
Added 20.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

