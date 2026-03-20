Хайбелс - Заразительное» христианство

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

Книга «Заразительное христианство» Билла Хайбелса и Марка Миттельберга посвящена тому, как естественно и искренне делиться своей верой с другими людьми. Авторы показывают, что свидетельство о Христе не обязательно должно быть сложным или формальным — оно может происходить через повседневные отношения, дружбу и личный пример.

В книге рассматриваются разные стили евангелизации, основанные на библейских примерах и личных особенностях человека. Авторы помогают читателю понять, как использовать свои сильные стороны, характер и жизненный опыт, чтобы делиться верой с окружающими.

«Заразительное христианство» вдохновляет верующих жить такой жизнью, которая естественно привлекает людей к Богу, и учит, как с любовью, мудростью и уважением говорить о вере в современном мире.

Билл Хайбелс, Марк Миттельберг - «Заразительное» христианство

Издательство "Библейский взгляд", 2006. – 320 с.

ISBN 5-8445-0125-X

Билл Хайбелс, Марк Миттельберг - «Заразительное» христианство – Содержание

Часть I. «Заразительные» христиане, зачем они нужны?

  • Глава 1. Человек — Божий приоритет

  • Глава 2. Вознаграждение для «заразительных» христиан

  • Глава 3. Формула воздействия на мир

Часть 2. Условия для достижения максимального потенциала

  • Глава 4. Привлекательность подлинности

  • Глава 5. Глоток сострадания

  • Глава 6. Сила жертвенности

Часть 3. Потенциал тесного соприкосновения

  • Глава 7. Стратегические возможности во взаимоотношениях

  • Глава 8. Плечом к плечу с нерелигиозными людьми

  • Глава 9- Найти метод сближения, соответствующий вам

Часть 4. Сила прозрачного общения

  • Глава 10. Начало духовных переговоров

  • Глава 11. Сделать послание понятным

  • Глава 12. Вера — разрушение препятствий

Часть 5. Вознаграждение - мансимум влияния

  • Глава 13. Пересекая границы веры

  • Глава 14. «Заразительные» христиане — «заразительные» церкви

  • Глава 15. Инвестируя в людей

Views 41
Rating 5.0 / 5
Added 20.03.2026
Author brat lexmak
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

