Хайбелс - Заразительное» христианство

Книга «Заразительное христианство» Билла Хайбелса и Марка Миттельберга посвящена тому, как естественно и искренне делиться своей верой с другими людьми. Авторы показывают, что свидетельство о Христе не обязательно должно быть сложным или формальным — оно может происходить через повседневные отношения, дружбу и личный пример.

В книге рассматриваются разные стили евангелизации, основанные на библейских примерах и личных особенностях человека. Авторы помогают читателю понять, как использовать свои сильные стороны, характер и жизненный опыт, чтобы делиться верой с окружающими.

«Заразительное христианство» вдохновляет верующих жить такой жизнью, которая естественно привлекает людей к Богу, и учит, как с любовью, мудростью и уважением говорить о вере в современном мире.

Билл Хайбелс, Марк Миттельберг - «Заразительное» христианство

Издательство "Библейский взгляд", 2006. – 320 с.

ISBN 5-8445-0125-X

Билл Хайбелс, Марк Миттельберг - «Заразительное» христианство – Содержание

Часть I. «Заразительные» христиане, зачем они нужны?

Глава 1. Человек — Божий приоритет

Глава 2. Вознаграждение для «заразительных» христиан

Глава 3. Формула воздействия на мир

Часть 2. Условия для достижения максимального потенциала

Глава 4. Привлекательность подлинности

Глава 5. Глоток сострадания

Глава 6. Сила жертвенности

Часть 3. Потенциал тесного соприкосновения

Глава 7. Стратегические возможности во взаимоотношениях

Глава 8. Плечом к плечу с нерелигиозными людьми

Глава 9- Найти метод сближения, соответствующий вам

Часть 4. Сила прозрачного общения

Глава 10. Начало духовных переговоров

Глава 11. Сделать послание понятным

Глава 12. Вера — разрушение препятствий

Часть 5. Вознаграждение - мансимум влияния