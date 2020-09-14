Хайдеггер - Гегелева "Феноменология духа"
В какой мере система науки требует в качестве своей первой части "Феноменологию духа"? Что подразумевается под этим подзаголовком? Прежде чем ответить на эти вопросы, мы должны вспомнить, что и сам подзаголовок - который позднее стал единственным - не полон. Полное заглавие труда поначалу звучало так: "Система науки. Первая часть. Наука опыта сознания". Этот подзаголовок - "Наука опыта сознания" - потом стал "Наукой феноменологии духа", и только из этого варианта выросла сокращенная и ставшая привычной "Феноменология духа".
Разъясняя заголовок, мы, по-видимому, должны придерживаться самой полной его редакции, которая выступает в двух формах, причем каждая на свой лад говорит об одном и том же. Отсюда мы делаем слецующий вывод: первая часть системы науки есть сама наука, то есть эта часть составляет "первую часть науки". Своеобразие этой первой части станет нам понятнее, если мы сравним ее со второй частью, но кроме этой первой никакой второй не появилось.
Однако после того как в 1807 гоцу "Феноменология духа" увидела свет, Гегель начал публиковать новое произведение, известное нам как "логика": первый том появился в 1812-1813 годах, второй - в 1816.
Все так, но только "логика" не появляется как вторая часть системы науки. Или, может быть, по самому существу вопроса "Логика" и представляет собой недостающую вторую Часть системы? И да и нет. Да, потому что полный заголовок связывает с системой науки и логику. Ведь полное заглавие этого труда - "Наука логики" (что звучит для нас непривычно и странно, как, впрочем, звучало и в ту пору). Однако он перестанет быть таковым, если мы вспомним о полном подзаголовке первой части: "Наука феноменологии духа". Таким образом, система науки как таковой - это 1 ) наука феноменологии духа, 2) наука логики.
Хайдеггер Мартин - Гегелева «Феноменология духа"
Перевод с немецкого А.П. Шурбелёва СПб.: Владимир Даль, 2019.- 292 с.
ISBN: 978-5-93615-146-0, 978-3-465-03607-4
Хайдеггер Мартин - Гегелева «Феноменология духа" - Содержание
ВВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА «ФЕНОМЕНОЛОГИИ ДУХА» КАК ПЕРВОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ НАУКИ
- § 1. Система феноменологии и система энциклопедии
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§ 2. Гегелево изложение системы науки
- a) Философия как «наука»
- b) Абсолютное и относительное знание; философия как система науки
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§ 3. Значение первой части системы в характеристике обоих ее заголовков
- a) «Наука опыта сознания»
- b) «Наука феноменологии духа»
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§ 4. Внутренняя задача «Феноменологии духа» как первой части системы
- a) Возвращение к-себе-самому абсолютного знания
- b) Превратные толкования замысла «Феноменологии»
- c) Условия разбирательства с Гегелем
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ
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§ 5. Предпосылка «Феноменологии», ее абсолютное начинание в Абсолюте
- a) Дух: ступени прихождения к себе самому
- b) Философия как развертывание своей предпосылки; вопрос о конечности и Гегелева проблематика бесконечности
- c) Краткое предуведомление о литературе и терминологии слов «бытие» и «сущее» и о внутренней установке при чтении
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СОЗНАНИЕ
Глава первая ЧУВСТВЕННАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ
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§ 6. Непосредственное чувственной достоверности
- a) Непосредственное знание как необходимый первый предмет для нас как абсолютно знающих
- b) В-себе и для-себя самой вещи и наблюдение (Zusehen) абсолютного знания; «абсольвентное» абсолютное знание
- c) Непосредственность предмета и знания чувственной достоверности; «чистое бытие», наличность
- d) Различия и опосредованность в чистом бытии непосредственного чувственной достоверности — многообразие примеров «этого»; «это» как «Я» и как предмет
- e) Опыт различия непосредственности и опосредствования, сущности и несущественного в отношении самой чувственной достоверности; «это» как сущность, его значение как «теперь» и «здесь»; общее как сущность «этого»
- f) Язык как выражение всеобщего и подразумеваемое единичное — онтологическая дифференция и диалектика
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§ 7. Опосредствованность как сущность непосредственного и диалектическое движение
- a) Мнение как сущность чувственной достоверности; частность и всеобщность мнения
- b) Непосредственность чувственной достоверности как неразличаемость «Я» и предмета; выявленное единичное «теперь» в его движении ко всеобщему
- c) Бесконечность абсолютного знания как снятость конечного, как диалектика; начало разбирательства с диалектикой Гегеля. — Бесконечность или конечность бытия
- d) Ориентиры на проблему бесконечности бытия: абсольвенция духа из относительного (aus dem Relativen); логическое и субъективное обоснование бесконечности
Глава вторая ВОСПРИЯТИЕ
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§ 8. Сознание восприятия и его предмет
- a) Восприятие как опосредствование и переход между чувственной достоверностью и рассудком
- b) Вещь как существенное (Wesentliche) восприятия; вещность как единство «также» (Auch) свойств c) Исключающее единство вещи как условие свойственности; свойственность предмета восприятия и возможность иллюзии
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§ 9. Опосредствующая противоречивость восприятия
- a) Возможность иллюзии как причина противоречия восприятия в себе (как принимания и рефлексии)
- b) «Одно» и «также» вещи в их противоречивом чередовании в восприятии как принимании и рефлексии
- c) Противоречие вещи в себе — для-себя-бытие и бытие для другого — и крушение рефлексии восприятия
Глава третья СИЛА И РАССУДОК
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§ 10. Абсолютность познания
- a) Абсолютность познания как онтотеология
- b) Единство противоречивости вещи в ее сущности как силе
- c) Конечное и бесконечное познание — «явление и сверхчувственный мир»
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§ 11. Переход от сознания к самосознанию
- a) Сила и игра сил; для-себя-бытие в бытии-для-другого
- b) Явление игры сил и единство закона
- c) Бесконечность «Я»; дух как λόγος, «Я», Бог и ον
ЧАСТЬ ВТОРАЯ САМОСОЗНАНИЕ
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§12. Самосознание как истина сознания
- a) Истина достоверности себя самого
- b) Значение перехода от сознания к самосознанию
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§13. Бытие самосознания
- a) Обретение самобытия самости в ее самостоянии
- b) Новое понятие бытия в-себе-постоянного, жизнь; бытие и время у Гегеля — «Бытие и время»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПОСЛЕСЛОВИЕ НЕМЕЦКОГО ИЗДАТЕЛЯ
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
Хайдеггер Мартин - Гегелева «Феноменология духа" - § 4. Внутренняя задача «Феноменологии духа» как первой части системы
Итак, теперь нам ясен весь заголовок этого произведения, но мы все равно не ответили на вопрос, ответить на который нам помогло бы разъяснение заголовков: почему «система науки» в качестве своей первой части требует «системы опыта сознания», или «системы феноменологии духа»? Пока этот вопрос остается без ответа, мы, строго говоря, даже не разъяснили всего заголовка, потому что остается неясным, что здесь означает «первая часть» или, иначе говоря, почему «Феноменология духа» появляется как в основном заглавии, так и в подзаголовке.
а) Возвращение-к-себе-самому абсолютного знания
Мы уже упоминали о том, что функцию первой части по-настоящему можно понять только в контексте второй. И все-таки, если в разъяснении заголовков выявилось внутреннее движение всего труда, тем самым должна стать понятной и та внутренняя задача, которую имеет первая часть системы. В своем первом представлении наука дает возможность абсолютному знанию, то есть самому абсолюту выступить в его иностановлении, в котором он приходит к себе самому, чтобы понять себя как абсолютное знание в его сущности и его природе. Поэтому в конце введения Гегель говорит: «Двигаясь к своему истинному существованию, оно [сознание] достигнет той точки, когда оно откажется от своей иллюзии, будто оно обременено чем-то чужеродным, которое есть только для него и в качестве некоторого иного, то есть достигнет точки, когда явление станет равным сущности, и тем самым изображение сознания совпадет именно с этой точкой — с собственной наукой духа; и, наконец, само постигнув эту свою сущность, сознание выразит природу самого абсолютного знания».35 Перед нами одно из грандиозных предложений Гегеля, где язык и философски запечатленный дух сливаются в одно. — Итак, изображение являющегося духа в совершаемом им движении само приходит к тому, чтобы стать и быть действительным абсолютным знанием. В своем движении и через него это изображение или представление само становится изображаемым! Изображение совпадает с изображенным, причем не каким-то случайным образом: это совпадение необходимо — оно должно дойти до той точки, когда абсолютное знание как знание, которое есть, есть, то есть само абсолютно знает себя. (Это абсолютное самознание (Sichwissen) — не какое-то свободно парящее теоретическое отношение, но способ действительности абсолютного духа и — как таковой — оно есть знание и воля одновременно.)
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