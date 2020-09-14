Хайдеггер Мартин - Гегелева «Феноменология духа"

В какой мере система науки требует в качестве своей первой части "Феноменологию духа"? Что подразумевается под этим подзаголовком? Прежде чем ответить на эти вопросы, мы должны вспомнить, что и сам подзаголовок - который позднее стал единственным - не полон. Полное заглавие труда поначалу звучало так: "Система науки. Первая часть. Наука опыта сознания". Этот подзаголовок - "Наука опыта сознания" - потом стал "Наукой феноменологии духа", и только из этого варианта выросла сокращенная и ставшая привычной "Феноменология духа".

Разъясняя заголовок, мы, по-видимому, должны придерживаться самой полной его редакции, которая выступает в двух формах, причем каждая на свой лад говорит об одном и том же. Отсюда мы делаем слецующий вывод: первая часть системы науки есть сама наука, то есть эта часть составляет "первую часть науки". Своеобразие этой первой части станет нам понятнее, если мы сравним ее со второй частью, но кроме этой первой никакой второй не появилось.