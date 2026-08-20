Хайдеггер - О сущности языка

Однако изложенные нами по открытым источникам скупые факты биографии признаваемого на Урале легендарным профессора не учитывают, вероятно, главного: Александр Перцев является одним из первых в нашей стране, кто заложил научные основы перевода на русский язык выдающихся европейских философов, сам занимаясь немецкой философией второй половины XIX и XX вв. на стыке с сопряженными с ней антропологией, культурологией, историософией и теологией. Призывая своих студентов и аспирантов соприкасаться с философией на языке оригинала, он некоторых из них «заразил» стремлением к переводческой деятельности, заложив в уральском регионе основы своей школы этого жанра.

С годами стиль Мартина Хайдеггера становился все прозрачнее и проще, отчего, однако, он не делался яснее. Его зрелая мысль все настойчивее отказывается от языка законченных философских систем и движется к сказыванию, слову, тишине, просвету, событию и пространству. Именно этот переход от вопроса о бытии к вопросу о языке как месту совершения истины и от языка — к искусству образует внутреннее единство публикуемых в книге архивных записей.

Хайдеггер Мартин – О сущности языка – О сущности языка. К вопросу об искусстве

Пер. с нем. А. В. Перцева и В. А. Ткаченко-Гильдебрандта; вступ. ст. В. А. Ткаченко-Гильдебрандта; нем. изд. под ред. Томаса Регели. СПб.: Алетейя, 2025. – 200 с. – 74-й т. Gesamtausgabe, III отдел: неопубликованные трактаты, доклады, мысли.

ISBN 978-5-00165-994-5

Хайдеггер Мартин – О сущности языка – Содержание