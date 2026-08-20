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Хайдеггер - О сущности языка

Хайдеггер - О сущности языка
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Cultural Studies Art

Однако изложенные нами по открытым источникам скупые факты биографии признаваемого на Урале легендарным профессора не учитывают, вероятно, главного: Александр Перцев является одним из первых в нашей стране, кто заложил научные основы перевода на русский язык выдающихся европейских философов, сам занимаясь немецкой философией второй половины XIX и XX вв. на стыке с сопряженными с ней антропологией, культурологией, историософией и теологией. Призывая своих студентов и аспирантов соприкасаться с философией на языке оригинала, он некоторых из них «заразил» стремлением к переводческой деятельности, заложив в уральском регионе основы своей школы этого жанра.

С годами стиль Мартина Хайдеггера становился все прозрачнее и проще, отчего, однако, он не делался яснее. Его зрелая мысль все настойчивее отказывается от языка законченных философских систем и движется к сказыванию, слову, тишине, просвету, событию и пространству. Именно этот переход от вопроса о бытии к вопросу о языке как месту совершения истины и от языка — к искусству образует внутреннее единство публикуемых в книге архивных записей.

Хайдеггер Мартин – О сущности языка – О сущности языка. К вопросу об искусстве

Пер. с нем. А. В. Перцева и В. А. Ткаченко-Гильдебрандта; вступ. ст. В. А. Ткаченко-Гильдебрандта; нем. изд. под ред. Томаса Регели. СПб.: Алетейя, 2025. – 200 с. – 74-й т. Gesamtausgabe, III отдел: неопубликованные трактаты, доклады, мысли.
ISBN 978-5-00165-994-5

Хайдеггер Мартин – О сущности языка – Содержание

  • Владимир Ткаченко-Гильдебрандт. «Дух – пастырь человека»: парадоксальные выводы из философии Хайдеггера, или слово о дальнем…

  • Первая часть. О сущности языка

    • Сказывание

      • Решение

      • Отличительный признак решения

      • Вопрос о бытии

      • Вопрос о бытии: первое и другое начало

      • Два скачка – в попытке мыслить бытие

      • Начало, мыслимое с исторической точки зрения пра-бытия

      • История пра-бытия

      • «История философии» и история бытия

      • Понимающее проникновение и мышление

      • Пра-бытие и слово

      • Бытие как со-бытие: человек

      • Ничто и пра-бытие

      • Пра-бытие как Ничто

      • Со-бытие и со-бытование

      • Пра-бытие, бог, человек

      • Без-дно-основа

      • Более изначальное сказывание

      • Истина и система

      • Где мы стоим? В начале истории пра-бытия

      • Время-пространство

      • Временение времени

    • Слово. О сущности языка

      • Привлекательность слова

      • Рождение языка

      • Начало

      • Уникально – единичный

      • Приложения

    • Слово – знак – поговорка – язык

      • I. Слово и язык

      • II. Знак: его событийная сущность

      • III. Слово, разговор и язык

      • IV. Слово: поэтическая деятельность и мышление

      • V. Слово и язык

      • VI. Слово и «язык»

      • VII. Сущение слова

      • VIII. Образ и звук – чувственное

      • IX. Язык

      • X. Язык

    • К стихам Эдуарда Мёрике «Сентябрьское утро» и «В полночь»

    • Приложение

    • Образ и слово

  • Вторая часть. К вопросу об искусстве

    • К вопросу об искусстве

    • Искусство и пространство

    • Произведение искусства и «история искусства»

    • Размышление о сущности и содержании искусствоведческой «науки»

  • Послесловие редактора

  • Избранная библиография профессора Александра Перцева

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Added 20.08.2026
Author brat Vadim
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