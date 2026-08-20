Хайдеггер - О сущности языка
Однако изложенные нами по открытым источникам скупые факты биографии признаваемого на Урале легендарным профессора не учитывают, вероятно, главного: Александр Перцев является одним из первых в нашей стране, кто заложил научные основы перевода на русский язык выдающихся европейских философов, сам занимаясь немецкой философией второй половины XIX и XX вв. на стыке с сопряженными с ней антропологией, культурологией, историософией и теологией. Призывая своих студентов и аспирантов соприкасаться с философией на языке оригинала, он некоторых из них «заразил» стремлением к переводческой деятельности, заложив в уральском регионе основы своей школы этого жанра.
С годами стиль Мартина Хайдеггера становился все прозрачнее и проще, отчего, однако, он не делался яснее. Его зрелая мысль все настойчивее отказывается от языка законченных философских систем и движется к сказыванию, слову, тишине, просвету, событию и пространству. Именно этот переход от вопроса о бытии к вопросу о языке как месту совершения истины и от языка — к искусству образует внутреннее единство публикуемых в книге архивных записей.
Хайдеггер Мартин – О сущности языка – О сущности языка. К вопросу об искусстве
Пер. с нем. А. В. Перцева и В. А. Ткаченко-Гильдебрандта; вступ. ст. В. А. Ткаченко-Гильдебрандта; нем. изд. под ред. Томаса Регели. СПб.: Алетейя, 2025. – 200 с. – 74-й т. Gesamtausgabe, III отдел: неопубликованные трактаты, доклады, мысли.
ISBN 978-5-00165-994-5
Хайдеггер Мартин – О сущности языка – Содержание
Владимир Ткаченко-Гильдебрандт. «Дух – пастырь человека»: парадоксальные выводы из философии Хайдеггера, или слово о дальнем…
Первая часть. О сущности языка
Сказывание
Решение
Отличительный признак решения
Вопрос о бытии
Вопрос о бытии: первое и другое начало
Два скачка – в попытке мыслить бытие
Начало, мыслимое с исторической точки зрения пра-бытия
История пра-бытия
«История философии» и история бытия
Понимающее проникновение и мышление
Пра-бытие и слово
Бытие как со-бытие: человек
Ничто и пра-бытие
Пра-бытие как Ничто
Со-бытие и со-бытование
Пра-бытие, бог, человек
Без-дно-основа
Более изначальное сказывание
Истина и система
Где мы стоим? В начале истории пра-бытия
Время-пространство
Временение времени
Слово. О сущности языка
Привлекательность слова
Рождение языка
Начало
Уникально – единичный
Приложения
Слово – знак – поговорка – язык
I. Слово и язык
II. Знак: его событийная сущность
III. Слово, разговор и язык
IV. Слово: поэтическая деятельность и мышление
V. Слово и язык
VI. Слово и «язык»
VII. Сущение слова
VIII. Образ и звук – чувственное
IX. Язык
X. Язык
К стихам Эдуарда Мёрике «Сентябрьское утро» и «В полночь»
Приложение
Образ и слово
Вторая часть. К вопросу об искусстве
К вопросу об искусстве
Искусство и пространство
Произведение искусства и «история искусства»
Размышление о сущности и содержании искусствоведческой «науки»
Послесловие редактора
Избранная библиография профессора Александра Перцева
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