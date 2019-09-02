Хайдеггер Мартин - Размышления II—XI - Черные тетради 1931-1939

Привести к мирствованию мир как некий мир означает: еще раз дерзнуть <связаться> с богами. Но это дерзновение следует замалчивать как рискованное предприятие и заранее надолго положить конец разговорам «о» богах— чтобы привести это к мирствованию, надо просто осуществить это как насильственный поступок. Однако этот поступок должен быть во втором начале демонтирующим — вопрошающим — мыслительным внедрением в постигающее говорение,— а последнее же как устанавливающееся в языке вторжение и извержение — Основывающее прилаживание «здесь» (des Da) — все в простом — жестком — отчужденном — замалчиваемом акте.

Умение отречься от многого, о чем можно сказать; замолчанное говорение, которое заставляет умолкнуть еще только брезжущий не-мир. Второе начало в высшей близи к первому. Второе начало; только сосчитанное и поставлен ное внешне по порядку; но этот порядковый номер здесь лишь сокрытие исторического отношения, которое для нас, начинающих, с необходимостью должно оставаться тайной, хотя и не как просто наличествующей — а как источник насильственного поступка.

Хайдеггер Мартин - Размышления II—VI (Черные тетради 1931-1938)

пер. с нем. А. Б. Григорьева; науч. ред. перевода М. Маяцкий

М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. 584 с.

ISBN 978-5-93255-465-4

Хайдеггер Мартин - Размышления II—VI (Черные тетради 1931-1938) - Содержание

Намеки и размышления (II) и указания

Размышления и намеки Ill

Размышления IV

Размышления V

Размышления VI

Послесловие издателя