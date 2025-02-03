Хайдеггер - Размышления VII-XI
«Черные тетради» — это интеллектуальное событие, потрясшее философский мир. В записях 1938–1939 годов Мартин Хайдеггер предстает не как автор законченных трактатов, а как человек, застигнутый историей в момент величайшего перелома. Это предельно откровенные, порой жесткие размышления о «закате Запада» и поиске нового смысла бытия.
Что вы найдете в этой книге:
Критика современности: Хайдеггер размышляет о господстве техники, «махинации» и о том, как современный мир теряет связь с подлинным существованием.
Философия истории: Глубокие записи о судьбе немецкого народа, Европы и кризисе метафизики.
Спорный контекст: Те самые фрагменты, которые вызвали бурные дискуссии об отношении философа к политике и антисемитизму, представленные в оригинальном контексте его мышления.
Эта книга — сложный, но необходимый путь для тех, кто хочет понять корни современного кризиса культуры и увидеть, как рождались идеи, определившие философию нашего времени.
Хайдеггер Мартин - Размышления VII-XI (Черные тетради 1938-1939)
пер. с нем. А. Б. Григорьева; науч. ред. перевода М. Маяцкий
М.: Изд-во Института Гайдара, 2018. 528 с.
ISBN 978-5-93255-517-0
Хайдеггер Мартин - Размышления VII-XI (Черные тетради 1938-1939) - Содержание
Размышления VII
Размышления VIII
Размышления IX
Размышления Х
Размышления XI
Послесловие издателя
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