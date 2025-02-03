Хайдеггер - Размышления VII-XI

«Черные тетради» — это интеллектуальное событие, потрясшее философский мир. В записях 1938–1939 годов Мартин Хайдеггер предстает не как автор законченных трактатов, а как человек, застигнутый историей в момент величайшего перелома. Это предельно откровенные, порой жесткие размышления о «закате Запада» и поиске нового смысла бытия.

Что вы найдете в этой книге:

Критика современности: Хайдеггер размышляет о господстве техники, «махинации» и о том, как современный мир теряет связь с подлинным существованием.

Философия истории: Глубокие записи о судьбе немецкого народа, Европы и кризисе метафизики.

Спорный контекст: Те самые фрагменты, которые вызвали бурные дискуссии об отношении философа к политике и антисемитизму, представленные в оригинальном контексте его мышления.

Эта книга — сложный, но необходимый путь для тех, кто хочет понять корни современного кризиса культуры и увидеть, как рождались идеи, определившие философию нашего времени.

Хайдеггер Мартин - Размышления VII-XI (Черные тетради 1938-1939)

пер. с нем. А. Б. Григорьева; науч. ред. перевода М. Маяцкий

М.: Изд-во Института Гайдара, 2018. 528 с.

ISBN 978-5-93255-517-0

Хайдеггер Мартин - Размышления VII-XI (Черные тетради 1938-1939) - Содержание

Размышления VII

Размышления VIII

Размышления IX

Размышления Х

Размышления XI

Послесловие издателя