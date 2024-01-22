Первая часть посвящена базовым сенсорным упражнениям, а вторая - состояниям транса и некоторым основным групповым практикам для совместной на них настройки. Использование данных техник не сделает вас «шаманом», однако они основаны на шаманическом мировоззрении, которое зависит от более глубокого осознания нашего окружения и способности быть посредником между повседневностью и сакральными аспектами нашего опыта. «Хождение между мирами» требует расширения нашего восприятия в отличие от обыденного, умения в повседневности видеть необычное. Многие методы требуют группового исследования, поскольку в полной изоляции от социума расти невозможно.

Представленные практики частично взяты из Курса по Шаманическому Развитию, который мы с Шейлой Браун проводили в 1987 году. Я особенно признателен Шейле, чья самоотверженная работа является стимулом для моих собственных усилий. Кроме того, участники курса с таким энтузиазмом и вовлеченностью подошли к обучению, что курс намного превзошел наши ожидания на успех. Помимо этого, мне бы хотелось поблагодарить Рича Вествуда за поддержку этого проекта, а также всех, кому я когда-либо писал или с кем беседовал на данную тему.

Шаманическое выживание

Образ шамана сохранился до наших дней как один из самых древних явлений человеческой истории. Шаманизм является прародителем как Магии, так и Религии, и по выражению Мирча Элиаде, «архаичной техникой экстаза». Его структурные элементы можно отыскать еще в эпохе верхнего палеолита, и они, по существу, схожи во многих культурах разных периодов времени. Несмотря на некоторое поверхностное различие в деталях шаманического мировоззрения в рамках отдельных культур, все же, остаются схожими его основополагающие принципы, удовлетворяющие элементарным потребностям человеческой психики, которые оставались неизменными в течение сотен тысяч лет.

Фил Хайн - Техники современного шаманизма: Прогулка между мирами

М: «Касталия», 2021. - 252 стр.

ISBN 978-5-521-16273-4

Фил Хайн - Техники современного шаманизма: Прогулка между мирами - Содержание