Хайн - Техники современного шаманизма
Первая часть посвящена базовым сенсорным упражнениям, а вторая - состояниям транса и некоторым основным групповым практикам для совместной на них настройки. Использование данных техник не сделает вас «шаманом», однако они основаны на шаманическом мировоззрении, которое зависит от более глубокого осознания нашего окружения и способности быть посредником между повседневностью и сакральными аспектами нашего опыта. «Хождение между мирами» требует расширения нашего восприятия в отличие от обыденного, умения в повседневности видеть необычное. Многие методы требуют группового исследования, поскольку в полной изоляции от социума расти невозможно.
Представленные практики частично взяты из Курса по Шаманическому Развитию, который мы с Шейлой Браун проводили в 1987 году. Я особенно признателен Шейле, чья самоотверженная работа является стимулом для моих собственных усилий. Кроме того, участники курса с таким энтузиазмом и вовлеченностью подошли к обучению, что курс намного превзошел наши ожидания на успех. Помимо этого, мне бы хотелось поблагодарить Рича Вествуда за поддержку этого проекта, а также всех, кому я когда-либо писал или с кем беседовал на данную тему.
Шаманическое выживание
Образ шамана сохранился до наших дней как один из самых древних явлений человеческой истории. Шаманизм является прародителем как Магии, так и Религии, и по выражению Мирча Элиаде, «архаичной техникой экстаза». Его структурные элементы можно отыскать еще в эпохе верхнего палеолита, и они, по существу, схожи во многих культурах разных периодов времени. Несмотря на некоторое поверхностное различие в деталях шаманического мировоззрения в рамках отдельных культур, все же, остаются схожими его основополагающие принципы, удовлетворяющие элементарным потребностям человеческой психики, которые оставались неизменными в течение сотен тысяч лет.
Фил Хайн - Техники современного шаманизма: Прогулка между мирами
М: «Касталия», 2021. - 252 стр.
ISBN 978-5-521-16273-4
Фил Хайн - Техники современного шаманизма: Прогулка между мирами - Содержание
Том I. Прогулка между мирами Введение Шаманическое выживание Базовые упражнения Упражнения для зрения Звуковые упражнения Упражнения запаха Пространственные упражнения Речевые упражнения Сенсорные упражнения Смена статуса Прокачка тела Помощь химии Спуск вниз
Том II. Два мира и Межмирье Введение Три мира Изучение личного мира Исследование нашего социального мира Исследования мира мифов Ось Мира Предметы Силы
Том III. Опаленный Огнем Введение Некоторые размышления о городском шаманизме Сталкинг территории Колдун Жрец/Жрица Целитель Мифограф Социальные раны Магикпроп Посмотрим в будущее Постскриптум
Приложение Активируй медведя Ветер перемен Магия голоса
Аспекты инвокации Введение Вой Сервиторы Последовательность создания сервитора ГоХу сервитор Функциональные духи Некоторые наблюдения из проекта Гоэтии Эвокация Йог-Сотота Введение От бабочек до Вельзевула
Постскриптум: С Древних Холмов я пришел
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