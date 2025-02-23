Филипп Меланхтон - реформатор и гуманист - Хайнц Шайбле

31 октября 1517 года виттенбергский профессор богословия и проповедник Городской церкви Виттенберга Мартин Лютер отправляет рейхсканцлеру Германии архиепископу Майнцскому курфюрсту Альбрехту письмо с резкой критикой сложившейся в церкви практики отпущения грехов.

По учению Католической церкви кающийся верующий после исповеди, чтобы примириться с Богом, должен был понести епитимию — совершить «богоугодное дело», «доброе дело», дело покаяния. Чаще всего под подобными спасительными делами подразумевался период особого воздержания (пост), паломничества, особые покаянные богослужения и молитвы, а также пожертвования на церковные нужды. Верующие, однако, пребывали в недоумении касательно «необходимого» объема «добрых дел», способного «удовлетворить» Бога, и жили в постоянном ощущении недостаточности своих усилий, а значит, в постоянном страхе «не заслужить» спасения, оказаться «недостойными». «Добрые дела» стали предметом обширных злоупотреблений на всех уровнях церковной иерархии (объем пожертвований достигал весьма внушительных размеров). За пожертвования верующие получали письменное подтверждение («индульгенцию»), гласившее, что предъявитель сего освобождается от земных наказаний за совершенные грехи за такой-то период времени.

Архиеп. Майнцский курфюрст Альбрехт сознательно и охотно прибегал к предлагаемым этой практикой финансовым возможностям. Сведения о существовании определенных финансовых договоренностей в среде высшей иерархии постепенно достигли Виттенберга. В виттенбергской Замковой церкви тогдашний хозяин этой территории курфюрст Саксонский Фридрих Мудрый собрал большое количество мощей и разного рода святынь, подлинных и фальшивых. Подобно Альбрехту он был активным коллекционером их. Идея обоих состояла в том, чтобы объявить о щедром отпущении грехов — то есть фактически о продаже соответствующих письменных подтверждений, индульгенций — тем, кто совершит паломничество к этим мощам и сделает пожертвование, то есть купит свидетельство об отпущении грехов.

Хайнц Шайбле - Филипп Меланхтон - реформатор и гуманист Пер. з нем. Анны Брискиной-Мюллер. К.: Дух і Літера. - 2018. - 520 с. ISBN 978-966-378-589-9

Хайнц Шайбле - Филипп Меланхтон - реформатор и гуманист - Содержание Предисловие От переводчика Введение Детство и учеба Бреттен

Пфорцгейм

Гейдельберг

Тюбинген Меланхтон как профессор и инициатор реформы образования Виттенберг

Речь при вступлении в должность

Первые лекции

Университетские реформы, ректорство

Право на расширенную свободу преподавания ..

Реформа школьного образования

Учреждение Нюрнбергской школы

Учебные программы

Продолжение университетской реформы Меланхтон как реформатор Меланхтон как последователь Лютера

Виттенбергское движение

Первый отпуск

Мятеж

Визитации

Против перекрещенцев и раскольников Меланхтон как философ Язык и мышление

Этика и политика

Человек, природа, звезды Меланхтон в политике Вера и дела

Исповедание и политический альянс

Аугсбургский рейхстаг

Меланхтон и Шмалькальденский союз

Религиозные собеседования и попытки реформ... Библейское богословие Меланхтона Священное Писание и церковное Предание

Закон и Евангелие

Loci communes Меланхтон и Лютер Увлечение

Перевод Библии

Женитьба Лютера

Эразм и свобода воли

Кобургские письма

Интриги

Посмертное признание Бегство и возвращение Начало Шмалькальденской войны

Убежище в Цербсте и Нордгаузене

Решение в пользу Виттенберга

Неприятие интерима Разочарования Саксонский тупик

Флаций и спор об адиафорах

Озиандер и учение об оправдании верой

Майор и добрые дела В пути Тридентский собор

Confessio Saxonica

Княжеская междоусобица Провал собеседований Наумбургский конвент

Козвигский эпизод

Вторые Вормсские религиозные собеседования.. Ответ инквизиции Церковь

Евхаристия

Покаяние и свобода воли

Идолопоклонство Человек в истории Тюбингенское наследие

Частная жизнь

Жизнь будущего века Послесловие Приложение Хронологическая таблица

Литература

Иллюстрации

Индекс имен

Индекс географических названий

Хайнц Шайбле - Филипп Меланхтон - реформатор и гуманист - Предисловие

Между Римом и отдельными земельными князьями шла постоянная борьба за привлечение паломников и пожертвований в пользу своих «проектов». Князья иногда запрещали проповедь представителей Рима об отпущения грехов (с призывом делать пожертвования) на своих территориях, желая предотвратить отток паломников и денег в Рим. Так, курфюрст Фридрих запретил проповедовать на своей территории майнцскую индульгенцию, финансовые сборы (пожертвования) с которой предполагалось направить на строительство собора св. Петра в Риме.

Для распространения вести («проповеди») о майнцской индульгенции курфюрст-епископ Альбрехт поставил известного народного проповедника, доминиканского монаха Иоганна Тецеля. Проповеди последнего пользовались колоссальным успехом у верующих. Тецель активно проповедовал в том числе возможность обрести отпущение грехов для уже усопших людей — путем пожертвования, покупки индульгенции. Для проповеди подобного отпущения грехов Тецель прибегал — например, в Аннаберге — к ярмаркам, фактически превратив отпущение грехов в один из ярмарочных товаров. Исповедь, покаяние отодвинулись на второй план. Верующих, уверенных в том, что их аскетические усилия (посты, молитвы) недостаточны и не могут «удовлетворить Бога», запугивали вечными наказаниями, которые ожидают их самих и их усопших близких, и фактически принуждали к покупке собственного спасения.

Когда стало известно, что Тецель двигается по направлению к Виттенбергу, профессор и священник Мартин Лютер, который, как и многие другие, давно с возмущением наблюдал за происходящим, решил действовать. Приближалось 1 ноября — праздник всех святых, престольный праздник Замковой церкви. В связи с праздником предполагалось объявить верующим об отпущении грехов, которое можно приобрести за пожертвование. Князь и церковные власти рассчитывали на большое стечение верующих. Легенда гласит, что накануне праздника Лютер прибил на дверь Замковой церкви (бывшей одновременно и университетской) плакат, содержавший 95 тезисов 66 отпущении грехов и приглашение к диспутации по этим тезисам, заголовок к которым гласил: «Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum». Прибил ли он сам этот плакат на дверь церкви или уполномочил к сему местного типографа, у которого тот был отпечатан, и прибивал ли он этот плакат с тезисами вообще — дело спорное. Не вызывает сомнений, однако, что в канун престольного праздника Замковой церкви — 31 октября 1517 года— он отправил письмо архиепископу Майнцскому курфюрсту Альбрехту и приложил к письму составленные им тезисы. Тезисы были разосланы в том числе в соседние университеты, напр., в Лейпциг, Эрфурт, и ряду лиц, в среде которых и нашлись коллеги Лютера, опубликовавшие тезисы и сделавшие их предметом дискуссии во всей империи.

Тезисы составлены по латыни. В те времена в университетских кругах составление тезисов на определенную тему и диспутации по ним были обычным делом и представляли собой в том числе классическую форму защиты диссертаций, поэтому в самом факте составления и обнародования тезисов ничего революционного не было. Революционность «95 тезисов против индульгенций» состояла как в резкой критике искажений вероучительного характера — в учении о спасении, так и в критике злоупотребления страхами верующих, добрыми делами и превращения их в источник доходов. Лютер пишет о страхе, в котором постоянно держат верующих, чтобы заставить их «зарабатывать» себе отпущение грехов и спасение. Он называет сложившуюся практику, говоря современным языком, «доходным делом»; пишет о том, что собор святого Петра в Риме папа может построить и на те колоссальные средства, которыми располагает его казна, а не лишать нищих верующих последних средств к существованию, запугивая их необходимостью новых и новых пожертвований. Подобная практика, пишет он, создает у верующих ложное представление о том, что они своими «заслугами» достигают спасения, в то время как спасение уже заслужено для них Христом. Не размером пожертвований и не количеством «дел» определяется спасение, а только волей Божией. Много важнее были бы «добрые дела» другого рода — дела служения ближнему, поддержание бедных и немощных. Более того: кто покупает себе отпущение, вместо того чтобы отдать деньги нуждающимся, пожинает лишь гнев Божий. Пожертвования не в состоянии примирить верующего с Богом; отпущения грехов никто не достигнет без истинного покаяния и последования Христу.

31 октября 1517 года считается днем начала Реформации в Священной Римской империи германской нации.