Хайнрих - Волшебные грибы в религии и алхимии

Примечание для читателей: Информация, представленная в этих книгах, предназначена исключительно для образовательных, исторических и культурных целей и никоим образом не должна рассматриваться как пропаганда использования галлюциногенов. Ни авторы, ни издатели не несут никакой ответственности за физические, психологические, юридические или любые другие последствия, связанные с такими веществами.

Хотя россияне по большей части в какой-то мере знакомы с мухомором, представленная в этой книге информация для большинства окажется новой и наверняка многих взволнует. Почему взволнует? Потому что изложенные здесь гипотезы раскрывают тайны религии и алхимии, которые долгое время были сокрыты или представлены в ложном свете. Но зачем же вообще было скрывать такую информацию? А скрывали её по той простой причине, что если бы эти тайны были в давние времена выставлены напоказ в БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ, то власть имущие, несомненно, нашли бы способ стереть их из истории.

Правда часто является врагом авторитарных организаций, таких как правительства и религиозные учреждения. Так было всегда, и история это подтверждает. Поэтому, чтобы сохранить эти тайны и не быть обвинёнными в богохульстве (а по такому обвинению могли приговорить к тюремному заключению или, что даже более вероятно, сразу казнить), изобретательные писатели и художники прибегали к специальной технике сокрытия своих тайн: они размещали информацию у всех на виду, но маскировали её с помощью хитрых метафор и шаблонов, на первый взгляд, вполне невинных, однако проницательные читатели легко всё читали между строк.

Сами увидите: когда ключ этого волшебного гриба будет вставлен в замок истории, всё сразу откроется. Как недвусмысленно (хотя и несколько туманно) заявляет сам Иисус в христианском Новом Завете: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Я только прошу читателей отложить в сторону неверие, как это делают при просмотре спектакля, отбросить предубеждения и объективно рассмотреть представленные мною многочисленные свидетельства. Для некоторых это будет непростой задачей, но многие непременно получат удовольствие.

Хайнрих Кларк - Волшебные грибы в религии и алхимии. = Heinrich С. Magic mushrooms in religion and alchemy

Москва: БИО-Пресс, 2022. —448 стр. + 24 стр. вкл.

ISBN 978-5-6044660-5-6

Хайнрих Кларк - Волшебные грибы в религии и алхимии - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Благодарности

  • Краткое объяснение для необычной книги

  • Вокруг да около горящего куста

  • Пьющие Сому

  • Мухомор

  • Любопытное свидетельство

  • Карлик — бог солнца

  • Красноглазый ревун

  • Тайны райского сада

  • Пророки древнего Израиля

  • Живая вода и хлеб жизни: история Иисуса

  • Познавшие бога

  • Таинственный Грааль

  • Эликсир: тайный камень алхимии

  • Тайный сговор деятелей искусства?

  • Рай и ад

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Легенда о Мискведо в том виде, как её рассказала Кивайдиноквай, знахарка и сказительница из племени оджибве

  • МУХОМОРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОРОКА Мухаммеда

  • Примечания

