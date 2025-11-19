Шалом, уважаемые читатели!

На протяжении двух тысячелетий мир знает человека по имени "Апостол Павел". Этот "Павел" — титан, икона, один из столпов христианства. Но этот образ также является источником глубочайшего и трагического раскола. Для миллионов "Павел" — герой-бунтарь, который порвал с "мертвым законничеством" Иудаизма, освободил мир от "проклятия Торы" и основал новую, универсальную религию "Благодати".

Именно этот "Павел", созданный эллинистической интерпретацией, стал богословским оправданием Теологии Замещения. Его именем освящали разрыв "Церкви" от "Синагоги", противопоставляя "Веру" — "Делам" и "Новый Завет" — "Ветхому".

Но что, если этот "Павел" — лишь призрак? Что, если это теологический конструкт, палимпсест, созданный позднейшими редакторами и богословами, которые не поняли (или умышленно исказили) миссию человека, которого на самом деле звали Рабби Шауль из Тарса?

Эта книга — текстологическое и историческое расследование. Его цель — найти подлинного человека. Мы ищем Рабби Шауля — "еврея от евреев", фарисея, воспитанного "при ногах Гамлиэля", "ревнителя отеческих... преданий". Человека, чья вселенная, как и у любого фарисея I века, была выстроена вокруг вечной, неизменной, Б-жественной Торы и Брит Олам (Вечного Завета) с народом Израиля.

Название этой книги — наш главный вопрос: был ли он "Апостолом Язычников", порвавшим с корнями, или "Раввином для Народов"?

Мой тезис заключается в том, что миссия Рабби Шауля была не разрывом с Иудаизмом, а его величайшим исполнением. Она была активацией древнего пророческого мандата Израиля — стать Ор ЛаГоим (Светом для Народов), как и было обещано пророками.

Рав Шалом Хазан - Апостол язычников или раввин для народов

Израиль, 2025. - 48 с.

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