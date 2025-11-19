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Хазан (Хазин Олег) - Апостол язычников или раввин для народов

Рав Шалом Хазан - Апостол язычников или раввин для народов
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology
Series Пардес Нового Завета (6 books)

Шалом, уважаемые читатели!

На протяжении двух тысячелетий мир знает человека по имени "Апостол Павел". Этот "Павел" — титан, икона, один из столпов христианства. Но этот образ также является источником глубочайшего и трагического раскола. Для миллионов "Павел" — герой-бунтарь, который порвал с "мертвым законничеством" Иудаизма, освободил мир от "проклятия Торы" и основал новую, универсальную религию "Благодати".

Именно этот "Павел", созданный эллинистической интерпретацией, стал богословским оправданием Теологии Замещения. Его именем освящали разрыв "Церкви" от "Синагоги", противопоставляя "Веру" — "Делам" и "Новый Завет" — "Ветхому".

Но что, если этот "Павел" — лишь призрак? Что, если это теологический конструкт, палимпсест, созданный позднейшими редакторами и богословами, которые не поняли (или умышленно исказили) миссию человека, которого на самом деле звали Рабби Шауль из Тарса?

Эта книга — текстологическое и историческое расследование. Его цель — найти подлинного человека. Мы ищем Рабби Шауля — "еврея от евреев", фарисея, воспитанного "при ногах Гамлиэля", "ревнителя отеческих... преданий". Человека, чья вселенная, как и у любого фарисея I века, была выстроена вокруг вечной, неизменной, Б-жественной Торы и Брит Олам (Вечного Завета) с народом Израиля.

Название этой книги — наш главный вопрос: был ли он "Апостолом Язычников", порвавшим с корнями, или "Раввином для Народов"?

Мой тезис заключается в том, что миссия Рабби Шауля была не разрывом с Иудаизмом, а его величайшим исполнением. Она была активацией древнего пророческого мандата Израиля — стать Ор ЛаГоим (Светом для Народов), как и было обещано пророками.

Рав Шалом Хазан - Апостол язычников или раввин для народов

Израиль, 2025. - 48 с.

Рав Шалом Хазан - Апостол язычников или раввин для народов - Содержание

  • Введение
  • Глоссарий
  • Ор ЛаГоим (свет народам) — Пророческий мандат

  • РАЗДЕЛ 1. МИССИЯ К НАРОДАМ: ЗАБЫТЫЙ ПЛАН ИЗРАИЛЯ

    • Машиах как Катализатор
    • Не "Апостол", а "Шалиах"
    • Иерусалимский Собор (Деяния 15)
    • Галахическая База (до Шауля)

  • РАЗДЕЛ 2. ГАЛАХА ДЛЯ НАРОДОВ: СТРАТЕГИЯ РАББИ ШАУЛЯ В ДЕЙСТВИИ

    • Цель — Гер Кадош
    • Метод — от Синагоги к Бейт Мидраш

  • РАЗДЕЛ 3. ШАУЛЬ И ИУДЕИ: КОНФЛИКТ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

    • Миф о "Скандалах в Синагогах"
    • О Чем На Самом Деле Был Спор?
    • Кульминация: "Мы Ничего о Тебе Не Слышали"

  • РАЗДЕЛ 4. СОЗДАНИЕ "ПАВЛА": КАК МИССИЯ РАВВИНА СТАЛА "ВОЙНОЙ С ЗАКОНОМ"

    • Перечитывая Галатов: Не "Против Торы"
    • Маркион — Архитектор "Павла-Антиномиста"
    • Наследие Отцов Церкви
  • Тикун Олам через Кнессет Исраэль
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • Авторское право
Views 523
Rating 5.0 / 5
Added 19.11.2025
Author Israel
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.

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