Хазан (Хазин Олег) - Апостол язычников или раввин для народов
Шалом, уважаемые читатели!
На протяжении двух тысячелетий мир знает человека по имени "Апостол Павел". Этот "Павел" — титан, икона, один из столпов христианства. Но этот образ также является источником глубочайшего и трагического раскола. Для миллионов "Павел" — герой-бунтарь, который порвал с "мертвым законничеством" Иудаизма, освободил мир от "проклятия Торы" и основал новую, универсальную религию "Благодати".
Именно этот "Павел", созданный эллинистической интерпретацией, стал богословским оправданием Теологии Замещения. Его именем освящали разрыв "Церкви" от "Синагоги", противопоставляя "Веру" — "Делам" и "Новый Завет" — "Ветхому".
Но что, если этот "Павел" — лишь призрак? Что, если это теологический конструкт, палимпсест, созданный позднейшими редакторами и богословами, которые не поняли (или умышленно исказили) миссию человека, которого на самом деле звали Рабби Шауль из Тарса?
Эта книга — текстологическое и историческое расследование. Его цель — найти подлинного человека. Мы ищем Рабби Шауля — "еврея от евреев", фарисея, воспитанного "при ногах Гамлиэля", "ревнителя отеческих... преданий". Человека, чья вселенная, как и у любого фарисея I века, была выстроена вокруг вечной, неизменной, Б-жественной Торы и Брит Олам (Вечного Завета) с народом Израиля.
Название этой книги — наш главный вопрос: был ли он "Апостолом Язычников", порвавшим с корнями, или "Раввином для Народов"?
Мой тезис заключается в том, что миссия Рабби Шауля была не разрывом с Иудаизмом, а его величайшим исполнением. Она была активацией древнего пророческого мандата Израиля — стать Ор ЛаГоим (Светом для Народов), как и было обещано пророками.
Рав Шалом Хазан - Апостол язычников или раввин для народов
Израиль, 2025. - 48 с.
Рав Шалом Хазан - Апостол язычников или раввин для народов - Содержание
- Введение
- Глоссарий
- Ор ЛаГоим (свет народам) — Пророческий мандат
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РАЗДЕЛ 1. МИССИЯ К НАРОДАМ: ЗАБЫТЫЙ ПЛАН ИЗРАИЛЯ
- Машиах как Катализатор
- Не "Апостол", а "Шалиах"
- Иерусалимский Собор (Деяния 15)
- Галахическая База (до Шауля)
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РАЗДЕЛ 2. ГАЛАХА ДЛЯ НАРОДОВ: СТРАТЕГИЯ РАББИ ШАУЛЯ В ДЕЙСТВИИ
- Цель — Гер Кадош
- Метод — от Синагоги к Бейт Мидраш
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РАЗДЕЛ 3. ШАУЛЬ И ИУДЕИ: КОНФЛИКТ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
- Миф о "Скандалах в Синагогах"
- О Чем На Самом Деле Был Спор?
- Кульминация: "Мы Ничего о Тебе Не Слышали"
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РАЗДЕЛ 4. СОЗДАНИЕ "ПАВЛА": КАК МИССИЯ РАВВИНА СТАЛА "ВОЙНОЙ С ЗАКОНОМ"
- Перечитывая Галатов: Не "Против Торы"
- Маркион — Архитектор "Павла-Антиномиста"
- Наследие Отцов Церкви
- Тикун Олам через Кнессет Исраэль
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Авторское право
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