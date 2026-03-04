Хазан - Иудаизм Христа

Книга «Иудаизм Христа: Как Йешуа исполнял Тору» (2025) раввина Шалома Хазана является завершающей частью трилогии, посвященной деконструкции традиционного церковного образа Иисуса и восстановлению его подлинной еврейской идентичности. Автор проводит своего рода «историческую операцию», снимая с Йешуа из Нацерета наслоения греческой философии и догматов поздних соборов. Хазан утверждает, что Йешуа никогда не стремился создать новую религию, но жил, учил и умер как галахический иудей, чья жизнь была полностью укоренена в Торе и традициях эпохи Второго Храма.

В своем исследовании автор анализирует ключевые аспекты жизни Йешуа через призму Галахи (еврейского закона), доказывая, что его споры с фарисеями были не борьбой против Закона, а внутрииудейской дискуссией о его истинном смысле. В книге подробно рассматриваются соблюдение Шаббата, Кашрута и участие в храмовой литургии, а знаменитая Нагорная проповедь представлена как «Конституция праведности» внутри иудаизма. Особое место занимает разбор последнего Седера, который трактуется не как учреждение нового ритуала, а как строгое исполнение пасхальной трапезы, где Машиах выступает в роли искупителя.

Хазан подчеркивает, что смерть Йешуа на кресте была не поражением, а высшим актом Кидуш а-Шем (освящения Имени Бога) и символом еврейского сопротивления римскому язычеству. Книга призывает читателя отказаться от «византийских икон» в пользу живого образа еврейского Рабби и Мессии, чей призыв к Царству Небесному неразрывно связан с судьбой народа Израиля. Это дерзкое исследование бросает вызов многовековым предубеждениям и приглашает к глубокому переосмыслению мессианской идеи в её первоначальном контексте.

Как Иешуа исполнял Тору. Галахический портрет Иешуа из Назарета

Израиль, 2025. — 50 с.

