Хазан - Машиах

Книга раввина Шалома Хазана представляет собой фундаментальное исследование мессианской идеи, возвращающее концепцию Избавителя в ее аутентичный исторический, правовой и лингвистический контекст. Опираясь на строгие галахические критерии кодекса «Мишне Тора» Маймонида, пророческие тексты Танаха и учение Виленского Гаона, автор деконструирует многовековые эллинистические искажения, предлагая читателю ясную картину мессианского процесса. Особое внимание уделяется глубокой динамике двух фигур — Машиаха бен Йосефа и Машиаха бен Давида, чьи функции неразрывно связаны сначала с тяжелым очищением материального мира от скверны, а затем с окончательным духовным триумфом и установлением абсолютного покоя.

Издание не только скрупулезно анализирует древние первоисточники, но и перебрасывает прочный смысловой мост к современным историческим реалиям. Автор аргументированно доказывает, что возвращение еврейского народа на Землю Обетованную и возрождение иврита как языка прямого диалога с Писанием знаменуют собой фактический переход человечества в решающую эпоху Машиаха бен Давида. Исследование предназначено для академических теологов, библеистов, историков религии, а также всех мыслящих читателей, стремящихся понять еврейские корни библейских пророчеств и очистить свое восприятие от философских и догматических наслоений.

Хазан Шалом – Машиах – Танах, Галаха, Пророчество

Ашкелон: Академия «Бейт Мидраш», 2025. – 67 с.

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