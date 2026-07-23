Хазан - Машиах
Книга раввина Шалома Хазана представляет собой фундаментальное исследование мессианской идеи, возвращающее концепцию Избавителя в ее аутентичный исторический, правовой и лингвистический контекст. Опираясь на строгие галахические критерии кодекса «Мишне Тора» Маймонида, пророческие тексты Танаха и учение Виленского Гаона, автор деконструирует многовековые эллинистические искажения, предлагая читателю ясную картину мессианского процесса. Особое внимание уделяется глубокой динамике двух фигур — Машиаха бен Йосефа и Машиаха бен Давида, чьи функции неразрывно связаны сначала с тяжелым очищением материального мира от скверны, а затем с окончательным духовным триумфом и установлением абсолютного покоя.
Издание не только скрупулезно анализирует древние первоисточники, но и перебрасывает прочный смысловой мост к современным историческим реалиям. Автор аргументированно доказывает, что возвращение еврейского народа на Землю Обетованную и возрождение иврита как языка прямого диалога с Писанием знаменуют собой фактический переход человечества в решающую эпоху Машиаха бен Давида. Исследование предназначено для академических теологов, библеистов, историков религии, а также всех мыслящих читателей, стремящихся понять еврейские корни библейских пророчеств и очистить свое восприятие от философских и догматических наслоений.
Хазан Шалом – Машиах – Танах, Галаха, Пророчество
Ашкелон: Академия «Бейт Мидраш», 2025. – 67 с.
Хазан Шалом – Машиах – Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ. Возвращение Машиаха домой. Мессианская идея как точка сборки истории и права.
ВВЕДЕНИЕ. Методология и Ключи к пониманию. Принцип Пардес, Галахический фильтр и лингвистическая точность.
ЧАСТЬ І. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ: МАШИАХ В ГАЛАXE.
ГЛАВА 1. «ОРЕЛ ТОРЫ»: ЛИЧНОСТЬ И ЭПОХА РАББИ МОШЕ БЕН МАЙМОНА. Биографический очерк Рамбама и логика формирования Кодекса.
ГЛАВА 2. АРХИТЕКТУРА «МИШНЕ ТОРА»: ПОЧЕМУ МАШИАХ ВЕНЧАЕТ КОДЕКС? Место мессианского права в структуре Б-жественного Закона.
ГЛАВА 3. КРИТЕРИИ ИСТИНЫ: ПОСТРОЧНЫЙ АНАЛИЗ 11-Й ГЛАВЫ «ЗАКОНОВ О ЦАРЯХ». Статусы «Бе-хезкат» и «Вадай». Почему Иешуа не был признан всеми?.
ГЛАВА 4. МЕССИЯ БЕЗ МАГИИ: РАЦИОНАЛИЗМ ПРОТИВ ЭСХАТОЛОГИИ. Отрицание чудес как критерия и концепция исправления природы мира.
ГЛАВА 5. СКИПЕТР ИУДЫ: ЗАРОЖДЕНИЕ МЕССИАНСКОЙ ИДЕИ В ТОРЕ. От благословения Иакова до «Звезды» Билама. Прототип Иосифа и Иуды.
ЧАСТЬ II. ТАНАХИЧЕСКИЙ КОД: ПРОРОЧЕСТВА И ОБРАЗЫ.
ГЛАВА 6. ОБЕТОВАНИЕ ДАВИДУ: ВЕЧНЫЙ ПРЕСТОЛ. Завет с Давидом как вечный юридический стандарт для Машиаха.
ГЛАВА 7. ПРОРОКИ ИЗБАВЛЕНИЯ: ИСАЙЯ И ИЕРЕМИЯ. Парадокс «Страдающего Раба» и юридическая суть Нового Завета (Брит Хадаша).
ЧАСТЬ III. ТАЙНА ДВУХ МАШИАХОВ.
ГЛАВА 8. МАШИАХ БЕН ЙОСЕФ: СТРАДАЮЩИЙ ИЗБАВИТЕЛЬ. Миссия очищения (Биур Тума) и «скрытость» Избавителя среди народов.
ГЛАВА 9. ЭПОХИ ИЗБАВЛЕНИЯ: ОТ ТРУДА «ИОСИФА» К ИСХОДУ «ДАВИДА». Талмудические циклы. Почему мы живем в эпоху «Египетской тьмы»?.
ГЛАВА 10. МАШИАХ БЕН ДАВИД: ТРИУМФ ДУХА И ФИНАЛ ИСТОРИИ. Третий Храм, глобальное познание Б-га и окончательный Покой (Менуха).
ЧАСТЬ IV. МЕССИАНСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ: ОТ KHECCETА К ЦЕРКВИ.
ГЛАВА 11. ВЕЛИКИЙ РАЗРЫВ: КАК МАШИАХ ПОТЕРЯЛ СВОЙ ТАЛИТ. Эллинизация Нового Завета и утеря еврейской идентичности Избавителя.
ГЛАВА 12. ПОТЕРЯ КОНТЕКСТА: ПОЧЕМУ ТЕОЛОГИЯ ИГНОРИРУЕТ ГАЛАХУ? Критический разбор подмены юридических критериев религиозными чувствами.
ЧАСТЬ Ѵ. ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ И ФИНАЛЬНЫЙ МАНИФЕСТ.
ГЛАВА 13. ОТ ЛОГОСА К СЛОВУ: ПОЧЕМУ ИЕШУА НЕ СУЩЕСТВУЕТ БЕЗ ИВРИТА. Лингвистическая деконструкция. Как иврит возвращает истинный смысл Брит Хадаша.
ГЛАВА 14. ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД: ПОЧЕМУ ЭПОХА БЕН ДАВИДА ЭТО ВРЕМЯ ИЗРАИЛЯ. Синтез Книги и Земли. Израиль как мессианский эпицентр современного мира.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕГО ΧΡΑΜΑ.
ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ.
БИБЛИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ.
АВТОРСКОЕ ПРАВО.
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