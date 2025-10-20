Послание к Римлянам занимает особое место в корпусе писем Шауля. Оно обращено не просто к общине, но к самому центру древнего мира, к Риму — месту, где сталкивались культуры, философии и религии. Именно сюда Шауль несёт весть о Едином Б-ге Израиля, о Его Торе и о Машиахе, который раскрывает глубину Завета. В нашем проекте «Пардес Нового Завета» мы читаем это послание не как греческий трактат о новой вере, а как еврейский мидраш, рождённый в сердце Второго Храма.

С первых строк Шауль называет себя «рабом Всевышнего» и «шалиахом» — посланником, избранным для особой миссии. В еврейской традиции это выражение подчеркивает не зависимость от человека или учения, а абсолютную преданность Б-гу. Как Авраам, который вышел из дома своего отца, чтобы явить миру Единого, так и Шауль отделяет себя ради вестника о святости и свете Торы. Его задача — показать народам, что мир создан не хаотично, что за его законами и историей стоит Единый Творец.

Послание к Римлянам — это не философский манифест, а духовный документ, который строит мост между Израилем и другими народами. Шауль утверждает: Б-г — Один, и Тора Его несёт свет, мудрость и добро. Машиах не пришёл отменить Закон, а явить его полноту, раскрыть внутреннюю силу Завета. Поэтому всё письмо можно читать как диалог между Израилем и миром, как попытку объяснить, что Тора предназначена не только для одного народа, но и для всего человечества — через Израиль, через Машиаха, через избрание. Скрытые намёки и образы в этом письме глубоко связаны с Танахом. Когда Шауль называет себя рабом, он отсылает нас к пророчествам Йешаяу о Рабе Господнем, который станет светом для народов. Когда он говорит о свете, он намекает на «Ор» — свет Торы, равный в числовом значении понятию «Эйн Соф», то есть самому Бесконечному. Его весть — это весть не только о единстве Б-га, но и о любви Б-га, ведь в еврейском языке эти два слова, «Эхад» и «Ахава», имеют одинаковое числовое значение.

Рабби Шалом Хазан — Пардес Нового Завета – Послание к Римлянам и Галатам

Израиль, 2025. – 496 с.

Рабби Шалом Хазан — Пардес Нового Завета – Послание к Римлянам и Галатам - Содержание