Крашенинников - От племени к империи - Возникновение русского государства и права
Государство выстраивает управление страной и людьми не только с помощью насилия и убеждения, но и правил поведения и взаимодействия граждан как с властью, так и между собой, а также правил и процедур функционирования системы управления.
Отечественное законодательство редко когда было упорядоченным и систематизированным. Гораздо чаще оно представляло собой нагромождение одних правовых актов на другие, порождая неразбериху в управлении государством. И дело тут не в юридической безграмотности или злой воле. Решая задачи, что называется, на злобу дня, управленцам некогда взглянуть на здание законодательства целиком. Эта задача под силу немногим титанам юриспруденции и бюрократии. Потому создание основополагающих законов, вокруг которых в дальнейшем и строится вся правовая система страны, — дело нечастое, а последовательность таких событий и представляет собой то, что мы называем историей права.
Павел Крашенинников - От племени к империи - Возникновение русского государства и права
Москва : Эксмо, 2022. - 352 с.
ISBN 978-5-04-171956-2
Павел Крашенинников - От племени к империи - Возникновение русского государства и права - Содержание
Введение
Пролог
Глава 1. Древняя Русь
- § 1. Киевская Русь
- § 2. Русская Правда (1016)
- § 3. Северо-западные русские республики. Псковская и Новгородская судные грамоты
- § 4. Под монгольской юрисдикцией (1237–1480). Соотношение монгольского и русского права
- § 5. Заключение к первой главе
Глава 2. Московское царство
- § 1. Государь всея Руси Иван III
- § 2. Судебник великого князя Ивана Васильевича (1497)
- § 3. Иван Грозный
- § 4. Царский Судебник 1550 года
- § 5. Без государства, без права. Смута (1598–1613)
- § 6. Заключение ко второй главе
Глава 3. Заря новой династии
- § 1. Начало новой династии Романовых
- § 2. Соборное уложение царя Алексея Михайловича (1649)
- § 3. Юрий Крижанич
- § 4. Заключение к третьей главе
Глава 4. Начало имперского государства и права. Петр Первый
- § 1. Последний русский царь
- § 2. Реформы Петра
- § 3. Заключение к четвертой главе
Глава 5. Время императриц
- § 1. Екатерина и Анна
- § 2. Елизавета Петровна
- § 3. Екатерина Великая
- § 4. Гавриил Романович Державин
- § 5. Заключение к пятой главе
Глава 6. Павел I
- § 1. Цесаревич Павел
- § 2. Император Павел и его реформы .
- § 3. Императрица Мария Федоровна Романова
- § 4. Заключение к шестой главе
Эпилог
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