Государство выстраивает управление страной и людьми не только с помощью насилия и убеждения, но и правил поведения и взаимодействия граждан как с властью, так и между собой, а также правил и процедур функционирования системы управления.

Отечественное законодательство редко когда было упорядоченным и систематизированным. Гораздо чаще оно представляло собой нагромождение одних правовых актов на другие, порождая неразбериху в управлении государством. И дело тут не в юридической безграмотности или злой воле. Решая задачи, что называется, на злобу дня, управленцам некогда взглянуть на здание законодательства целиком. Эта задача под силу немногим титанам юриспруденции и бюрократии. Потому создание основополагающих законов, вокруг которых в дальнейшем и строится вся правовая система страны, — дело нечастое, а последовательность таких событий и представляет собой то, что мы называем историей права.

Павел Крашенинников - От племени к империи - Возникновение русского государства и права

Москва : Эксмо, 2022. - 352 с.

ISBN 978-5-04-171956-2

Павел Крашенинников - От племени к империи - Возникновение русского государства и права - Содержание

Введение

Пролог

Глава 1. Древняя Русь

§ 1. Киевская Русь

§ 2. Русская Правда (1016)

§ 3. Северо-западные русские республики. Псковская и Новгородская судные грамоты

§ 4. Под монгольской юрисдикцией (1237–1480). Соотношение монгольского и русского права

§ 5. Заключение к первой главе

Глава 2. Московское царство

§ 1. Государь всея Руси Иван III

§ 2. Судебник великого князя Ивана Васильевича (1497)

§ 3. Иван Грозный

§ 4. Царский Судебник 1550 года

§ 5. Без государства, без права. Смута (1598–1613)

§ 6. Заключение ко второй главе

Глава 3. Заря новой династии

§ 1. Начало новой династии Романовых

§ 2. Соборное уложение царя Алексея Михайловича (1649)

§ 3. Юрий Крижанич

§ 4. Заключение к третьей главе

Глава 4. Начало имперского государства и права. Петр Первый

§ 1. Последний русский царь

§ 2. Реформы Петра

§ 3. Заключение к четвертой главе

Глава 5. Время императриц

§ 1. Екатерина и Анна

§ 2. Елизавета Петровна

§ 3. Екатерина Великая

§ 4. Гавриил Романович Державин

§ 5. Заключение к пятой главе

Глава 6. Павел I

§ 1. Цесаревич Павел

§ 2. Император Павел и его реформы .

§ 3. Императрица Мария Федоровна Романова

§ 4. Заключение к шестой главе

Эпилог