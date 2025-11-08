Шалом, уважаемые читатели!

Эта книга рождается как необходимое дополнение и продолжение нашего исследования, начатого в "Пардес Нового Завета: Послание к Римлянам и Галатам". В той работе мы погрузились в глубины этих важнейших текстов, используя четырехслойный метод еврейского толкования ПаРДеС (Пшат, Ремез, Драш, Сод). Мы стремились услышать голос Рабби Шауля (Апостола Павла) так, как его могли услышать его современники-евреи — в контексте Торы, Пророков, Устной Традиции и мессианских ожиданий Израиля.

Однако чем глубже мы проникали в текст, тем острее вставал вопрос, который невозможно обойти молчанием. Анализ ПаРДеС показал, что аутентичное, укорененное в Иудаизме прочтение многих ключевых отрывков Посланий к Римлянам и Галатам радикально расходится с теми традиционными интерпретациями, которые легли в основу христианской догматики и истории. Возникло ощущение, будто мы имеем дело с двумя разными текстами: один — глубоко еврейский, верный Завету, другой — эллинистический, порой враждебный своим же корням.

Именно этот диссонанс породил настоящую книгу. Ее название — "Рука Шауля или Перо Эллиниста?" — отражает ее главную задачу: провести текстологический анализ подлинности. Мы задаемся вопросом: действительно ли те тексты Посланий к Римлянам и Галатам, которые дошли до нас и сформировали вероучение миллионов, во всей своей полноте принадлежат перу Рабби Шауля, фарисея, ученика Гамлиэля 7? Или же мы имеем дело со сложным палимпсестом, где подлинные слова Апостола оказались скрыты, искажены или "дополнены" Пером Эллиниста — позднейшими редакторами, переводчиками или теологами, чье мышление было сформировано греческой философией, гностическим дуализмом и, увы, — растущей враждебностью к Иудаизму?

Зачем нужен такой анализ? Не является ли он покушением на священный текст? Напротив. Именно любовь к истине и уважение к подлинному голосу Шауля заставляют нас задавать эти вопросы. Ведь именно на искаженном прочтении этих Посланий были построены теологии, которые привели к трагическим последствиям в истории:

Анти-Торические теории: Идея о том, что Тора — это "проклятие", "рабство", "детоводитель", который "закончился" с приходом Христа, — напрямую выводится из определенных интерпретаций Галатам и Римлянам.

Теология Замещения (Суперсессионизм): Доктрина о том, что Церковь "заменила" Израиль как избранный народ, что Бог "отверг" и "отломил" Свой народ, — находит свое "основание" в искаженном толковании 9–11 глав Послания к Римлянам.

Разделение Благодати и Закона, Веры и Дел: Ложная дихотомия, противопоставляющая "еврейский Закон" (дела) "христианской Благодати" (вере), — строится на эллинистической подмене еврейского понятия Эмуна (верность, включающая дела) греческим Pistis (ментальная вера).

Концепция "Ветхого" и "Нового" Заветов: Сама идея о том, что Завет Синая "устарел" и был заменен "Новым", — питается интерпретациями, утверждающими "конец закона".

Исторические последствия этих искажений ужасны. Именно такие интерпретации Посланий Шауля служили "Отцам Церкви" (от Игнатия Антиохийского и Маркиона до Иоанна Златоуста и Августина) теологическим оружием для открытого антисемитизма, для демонизации Иудаизма и оправдания разрыва с еврейскими корнями веры. Тексты, которые в своем оригинальном контексте, вероятно, были призывом к единству и верности Завету, были превращены в манифест разделения и вражды.

Шалом Хазан - Рука Шауля или перо эллиниста? - Продолжение исследования Посланий Римлянам и Галатам

Израиль, 2025. – 61 с.

Шалом Хазан - Рука Шауля или перо эллиниста? - Содержание

Введение

1. Рука Шауля

2. Еврейский Взгляд на Догмы: Павел vs. Шауль

3. Портрет Рабби Шауля: Фарисей Первого Века, Ученик Раббана Гамлиэля

4. Следы Маркиона в каноне Нового Завета

5. Рождение Канона: Как Складывался Новый Завет?

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ (часть первая)

Столкновение в Антиохии. «Лицемерие» или Тшува?

Отмена «Дел Закона» (Брит Мила / Обрезание)

Похищение Авраама (Sola Fide / «Только Верой»)

Тора — это «Проклятие» и «Рабство»

Лингвистическая ошибка («Семя») и Истинная Цель Закона

Эллинистический Универсализм. «Нет Иудея, ни Язычника»

Финальная подмена: «Новая Тварь»

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ (часть вторая)

«Цепь Свидетельств» (Catena). Использование Танаха как Орудия Обвинения.

Диагноз «Всеобщей Греховности». Эллинистическая Психология.

Изобретение Новой Праведности (Sola Fide)

Изобретение «Первородного Греха».

Вина Торы. Гностический Дуализм «Дух» vs. «Плоть».

«Победа Духа». Окончательный Приговор Плоти и Торе.

«Камень преткновения». Как Тора стала «ловушкой» для Израиля.

«Отвержение» Израиля. Теология Замещения и Эллинистический Фатализм.

«Конец Закона» и Похищение Дварим 30

Метафора о Маслине. Рождение Теологии Замещения.