Хазан (Хазин Олег) - Рука Шауля или перо эллиниста?
Шалом, уважаемые читатели!
Эта книга рождается как необходимое дополнение и продолжение нашего исследования, начатого в "Пардес Нового Завета: Послание к Римлянам и Галатам". В той работе мы погрузились в глубины этих важнейших текстов, используя четырехслойный метод еврейского толкования ПаРДеС (Пшат, Ремез, Драш, Сод). Мы стремились услышать голос Рабби Шауля (Апостола Павла) так, как его могли услышать его современники-евреи — в контексте Торы, Пророков, Устной Традиции и мессианских ожиданий Израиля.
Однако чем глубже мы проникали в текст, тем острее вставал вопрос, который невозможно обойти молчанием. Анализ ПаРДеС показал, что аутентичное, укорененное в Иудаизме прочтение многих ключевых отрывков Посланий к Римлянам и Галатам радикально расходится с теми традиционными интерпретациями, которые легли в основу христианской догматики и истории. Возникло ощущение, будто мы имеем дело с двумя разными текстами: один — глубоко еврейский, верный Завету, другой — эллинистический, порой враждебный своим же корням.
Именно этот диссонанс породил настоящую книгу. Ее название — "Рука Шауля или Перо Эллиниста?" — отражает ее главную задачу: провести текстологический анализ подлинности. Мы задаемся вопросом: действительно ли те тексты Посланий к Римлянам и Галатам, которые дошли до нас и сформировали вероучение миллионов, во всей своей полноте принадлежат перу Рабби Шауля, фарисея, ученика Гамлиэля 7? Или же мы имеем дело со сложным палимпсестом, где подлинные слова Апостола оказались скрыты, искажены или "дополнены" Пером Эллиниста — позднейшими редакторами, переводчиками или теологами, чье мышление было сформировано греческой философией, гностическим дуализмом и, увы, — растущей враждебностью к Иудаизму?
Зачем нужен такой анализ? Не является ли он покушением на священный текст? Напротив. Именно любовь к истине и уважение к подлинному голосу Шауля заставляют нас задавать эти вопросы. Ведь именно на искаженном прочтении этих Посланий были построены теологии, которые привели к трагическим последствиям в истории:
- Анти-Торические теории: Идея о том, что Тора — это "проклятие", "рабство", "детоводитель", который "закончился" с приходом Христа, — напрямую выводится из определенных интерпретаций Галатам и Римлянам.
- Теология Замещения (Суперсессионизм): Доктрина о том, что Церковь "заменила" Израиль как избранный народ, что Бог "отверг" и "отломил" Свой народ, — находит свое "основание" в искаженном толковании 9–11 глав Послания к Римлянам.
- Разделение Благодати и Закона, Веры и Дел: Ложная дихотомия, противопоставляющая "еврейский Закон" (дела) "христианской Благодати" (вере), — строится на эллинистической подмене еврейского понятия Эмуна (верность, включающая дела) греческим Pistis (ментальная вера).
- Концепция "Ветхого" и "Нового" Заветов: Сама идея о том, что Завет Синая "устарел" и был заменен "Новым", — питается интерпретациями, утверждающими "конец закона".
Исторические последствия этих искажений ужасны. Именно такие интерпретации Посланий Шауля служили "Отцам Церкви" (от Игнатия Антиохийского и Маркиона до Иоанна Златоуста и Августина) теологическим оружием для открытого антисемитизма, для демонизации Иудаизма и оправдания разрыва с еврейскими корнями веры. Тексты, которые в своем оригинальном контексте, вероятно, были призывом к единству и верности Завету, были превращены в манифест разделения и вражды.
Шалом Хазан - Рука Шауля или перо эллиниста? - Продолжение исследования Посланий Римлянам и Галатам
Израиль, 2025. – 61 с.
Шалом Хазан - Рука Шауля или перо эллиниста? - Содержание
- Введение
- 1. Рука Шауля
- 2. Еврейский Взгляд на Догмы: Павел vs. Шауль
- 3. Портрет Рабби Шауля: Фарисей Первого Века, Ученик Раббана Гамлиэля
- 4. Следы Маркиона в каноне Нового Завета
- 5. Рождение Канона: Как Складывался Новый Завет?
ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ (часть первая)
- Столкновение в Антиохии. «Лицемерие» или Тшува?
- Отмена «Дел Закона» (Брит Мила / Обрезание)
- Похищение Авраама (Sola Fide / «Только Верой»)
- Тора — это «Проклятие» и «Рабство»
- Лингвистическая ошибка («Семя») и Истинная Цель Закона
- Эллинистический Универсализм. «Нет Иудея, ни Язычника»
- Финальная подмена: «Новая Тварь»
ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ (часть вторая)
- «Цепь Свидетельств» (Catena). Использование Танаха как Орудия Обвинения.
- Диагноз «Всеобщей Греховности». Эллинистическая Психология.
- Изобретение Новой Праведности (Sola Fide)
- Изобретение «Первородного Греха».
- Вина Торы. Гностический Дуализм «Дух» vs. «Плоть».
- «Победа Духа». Окончательный Приговор Плоти и Торе.
- «Камень преткновения». Как Тора стала «ловушкой» для Израиля.
- «Отвержение» Израиля. Теология Замещения и Эллинистический Фатализм.
- «Конец Закона» и Похищение Дварим 30
- Метафора о Маслине. Рождение Теологии Замещения.
- Глоссарий
- Авторское право
Шалом!
Прежде всего, я хочу искренне поблагодарить вас за этот глубокий, честный и аналитический отзыв. Вы не просто «пробежались по верхам», вы зрили в корень. Вы абсолютно верно заметили: то, что я делаю — это действительно новое направление, и оно принципиально отличается от того, что делали уважаемые мною Дэвид Стерн или Алекс Бленд.
Ваши опасения понятны, логичны и заслуживают серьезного ответа. Позвольте мне ответить на два ваших главных страха: вопрос об использовании «наших мудрецов» и вопрос о «разделении Тела».
1. Почему «наши мудрецы», если они отвергли Йешуа?
Вы справедливо заметили: раввинистический иудаизм развивался параллельно и часто в полемике с христианством. Как мы можем использовать их инструменты?
Ответ кроется в трагедии, которую я описываю в книге.
Мудрецы Талмуда и Средневековья (Рамбам, Рамбан) отвергали не реального, исторического Йешуа. Они отвергали эллинистического Христа, которого им предъявила Церковь. Они отвергали «второго Бога», отвергали отмену Торы, отвергали иконы и догмат о Троице. И в этом отвержении они, парадоксальным образом, защищали истину Единого Бога (Эхад), которую сам Йешуа исповедовал!
Ирония истории в том, что «ключи» к пониманию слов Йешуа остались именно у этих мудрецов.
* Когда Йешуа говорит о «связывании и развязывании» — это термин Галахи.
* Когда Он говорит о «Царстве» — это термин еврейской эсхатологии.
* Вся его логика — это логика Бейт-Мидраша.
Церковь сохранила Имя Машиаха, но потеряла Словарь Машиаха.
Мудрецы сохранили Словарь, но отвергли (из-за искажений Церкви) Имя.
Моя задача (и суть этого «нового направления») — соединить Имя со Словарем. Да, мудрецы не приняли Христа Византии. Но если мы хотим понять Раввина из Назарета, у нас нет другого инструментария, кроме того, который сохранил еврейский народ. Использовать их язык — это не значит соглашаться с их неверием в Йешуа. Это значит использовать единственную оптику, через которую Йешуа вообще виден как реальная личность, а не как миф.
2. Опасение «Деконструкции» и разделения Тела
Вы пишете, что мой подход выглядит как разделение, а не созидание. Я понимаю это чувство. Когда врач ломает неправильно сросшуюся кость, чтобы сложить её заново — это выглядит как насилие и причинение боли. Но это единственный путь к исцелению.
Дэвид Стерн и другие пытались «навести мосты» между Иудаизмом и Христианством в том виде, в котором они существуют сейчас. Это благородная цель. Но мой тезис жестче: нельзя построить прочный мост на гнилом фундаменте.
Если фундамент христианской теологии (догматы IV–V веков) построен на эллинизме, на замене Израиля, на платоновском дуализме — то любой «еврейский косметический ремонт» (добавление праздников, слов на иврите) не решит проблему. Здание все равно будет стоять на песке греческой философии, а не на скале Торы.
То, что вы называете «деконструкцией», я называю Тикун (Исправление).
Да, это болезненный процесс. Да, это вызывает чувство дискомфорта у христиан, потому что заставляет признать: «Отцы наши наследовали ложь». Но цель — не унизить христиан и не разделить Тело.
Цель — очистить Тело. Вернуть Телу Мессии его настоящий скелет, его настоящую ДНК. Разделение происходит не между верующими, а между Истиной и наслоениями лжи. Истинное единство (Эхад) возможно только в Истине. Единство, основанное на компромиссе с эллинизмом, — это иллюзия, которая рушится при первом серьезном испытании.
Итог
Вы правы: это радикальный путь. Это путь, который говорит: «Недостаточно просто любить евреев. Нужно вернуть Машиаху его еврейство, а Богу — Его Единство».
Это не попытка создать новую религию. Это попытка раскопать тот самый древний Путь, который был завален обломками истории. И я приглашаю вас не бояться этой деконструкции. Потому что только разобрав завалы, мы сможем увидеть тот Краеугольный Камень, который отвергли строители — как с той, так и с другой стороны.
С уважением,
Шалом Хазан
После прочтения этой книги и просмотра наиболее сложных мест в комментариях ПАРДЕС к Посланиям к Римлянам и Галатам, а также после просмотра и анализа нескольких эфиров с Равом Шаломом Хазаном, хочу поделиться наблюдениями.
Я увидел вэтом новое направление в мессианском иудаизме. На мой взгляд, то, что предлагает Рав Шалом Хазан, - это новое направление внутри мессианского иудаизма. Чтобы это увидеть, достаточно сравнить его подход с работами таких авторов, как: Рав Алекс Бленд, Михаил Цин, Борис Грисенко, Дэвид Стерн. Эти авторы стремились показать христианам красоту Израиля и красоту толкования Писания через еврейскую призму. Их ключевая задача подчеркнуть важность Израиля в мессианской истории и напомнить, что многие обетования, данные Израилю, ещё не исполнились.
Подход Рава Шалома Хазана. У него подход принципиально иной. То, что он делает, можно назвать деконструкцией христианства. Вот основные тезисы:
Первое, что бросается в глаза: в его учении присутствует определённая исходная установка - христиане исторически были антисемитами. Это служит фоном и пояснением того, почему он вообще берет на себя задачу "разобрать" христианское богословие.
Второй важный тезис, который часто звучит у Рава, — это то, что именно из-за антисемитизма христианские богословы (особенно отцы церкви) намеренно изменили текст.
- Рав Шауль, воспитанный у ног Гамалиила, не мог написать некоторые фразы Нового Завета.
- Эти фразы - результат деятельности "эллиниста Павла", который якобы сознательно исказил послания, чтобы создать максимальный разрыв между Церковью и Израилем.
Отсюда делается вывод: в НЗ присутствую намеренные искажения, возникших в процессе христианской интерпретации и намерении усилить разрыв с Израилем.
Ну и третий тезис: христианское прочтение и толкование Писаний полностью непоследовательно, а также введена дихотомия между верой и делами, законом и благодатью и тд.
Несмотря на резкость и радикальность многих его утверждений, есть несколько моментов, с которыми действительно можно согласиться. Первое: антисемитизм действительно присутствовал/пристутствует в христианской традиции. Это исторический факт. Он проявлялся в богословии, в церковных постановлениях, в проповеди и в культуре. Игнорировать это - значит закрывать глаза на часть церковной истории. В этом тезисе Рав Хазан прав. Второе: христианские интерпретации текстов часто оторваны от еврейского контекста, от правильного понимания Торы и богословия Танаха. Толкования вырываются из древнего контекста, формируются выводы, которые невозможно согласовать с тем, что подразумевали авторы Писания. Многие богословы уже открыто признают, что игнорирование ВЗ приводит к теологической непоследовательности, а иногда к откровенному искажению.
Современное христианство во многом оторвано от обетований, данных Израилю, и от того богословского пространства, в котором эти обетования были даны. Сегодня нередко можно услышать идеи о том, что: Ветхий Завет "устарел", обещания Израилю не имеют значения, Церковь "заменила" Израиль, или что богословие можно строить, практически не обращаясь к Танаху.
В результате действительно складывается ощущение некоей "ноовой религии", которая не имеет ничего общего с коряными. Во всех этих пунктах критика Рава Шалома Хазан не лишена оснований.
Самый сильный и самый необычный момент, который бросается в глаза при чтении книг и просмотре эфиров Рава - введение нового языка и новой системы понятий.
Когда слушаешь его проповеди и выступления, он постоянно использует формулировку: "Наши мудрецы учили…"
В книгах это выражено ещё ярче — там присутствуют целые блоки текстов из раввинистической традиции, напр:
- Вера в Устную Тору (Тора ше-бе-аль Пе)
- Вера в Воскресение (Тхият а-Метим)ё
- Тфила (молитва)
- Эмуна (Вера и ее определение)
и тд.
Или вот цитата:
Иудаизм — это религия hавдалы. Святость (ה שדֻקְ - кдуша) не достигается стиранием; она достигается проведением границ. Вся книга Берешит (Бытие) — это история hавдалы: Бог отделяет свет от тьмы, воду от суши.
То есть Рав сознательно переносит категориальный аппарат раввинистического иудаизма в сферу осмысления Мессии Ешуа, Нового Завета, ключевых богословских понятий.
Но важно учитывать: раввинистический иудаизм сформировался после разрушения Храма, когда исторические пути:
- Мессии Иешуа и Его Церкви,
- иудаизма, который отверг Мессию,
окончательно разошлись.
Фактически, с 1 века н.э. раввинистическая традиция развивалась отдельно:
- без Мессии,
- без Церкви,
- без мессианского взгляда на Писание.
В Средние века и в современный период эта традиция сформировала полностью новый язык и новую систему понятий зачастую даже новую интерпретацию самого Танаха: Раши, Рамбам, Рамбан и тд.
И вот вопрос "наши мудрецы" это наши мудрецы? Или?
Когда Рав предлагает толковать Новый Завет через "наших мудрецов", возникает вопрос:
являются ли язык, который сформировали они - "нашимим"? Ведь они на протяжении двух тысяч лет:
- сознательно строили богословие вне Мессии,
- часто против Мессии,
- а раввинистический иудаизм в целом развивался как по сути антихристианское движение?
Если Рав утверждает, что христиане были антисемитами (и в этом есть историческая правда), то не менее справедливо заметить, что равв. иудаизм был антихристианским, и это тоже повлияло на их прочтение текста. (Это отдельный тезис в сторону возможной паритетности - если в церкви пристутствует антисеметизм, не является ли он ответом на то, что "вы первые начали"? Но это вопрос риторический, христиан это все равно не оправдывает).
Именно поэтому использование раввинистических категорий для толкования Нового Завета несёт серьезную богословскую сложность.
Почему мне это похоже на новое направление в мессианском иудаизме:
Сочетание двух процессов:
1. деконструкция христианства,
2. переосмысление Нового Завета через раввинистический язык и понятия "наших" мудрецов.
А это фактически формирует новое направление внутри мессианского иудаизма.
Это уже не диалог, не попытка объяснить Ешуа в еврейских категориях, а попытка переписать христианское богословие, используя инструменты, возникшие в традиции, стоящей вне Мессии.
Для меня лично это:
- интересно,
- стимулирует мышление,
- заставляет исследовать тексты глубже.
Это интеллектуально полезно.
Нот наблюдаю также и сложности: опасность разрыва тела Мессии. Авторы вроде: Дэвида Стерна, Бориса Грисенко, Рава Алекса Бленда, Михаила Цина, работали над тем, чтобы протянуть руку общения христианскому миру, показать красоту Израиля и обогатить Церковь через еврейский взгляд. И во многом как мне кажется это получилось.
Рав Шалом мне очень симпатичен, поражает глубина, начитанность, готовность отстаивать сложную точку зрения. Вместе с тем, имею опасения, что фокус на деконструкции будет вести скорее к разделению Тела Мессии, а не движению к общению внутри Тела.
Подход же Рава Хазана, напротив, выглядит как разделение, а не созидание. Борьба с антисемитизмом она прорывается в речах рава - как метасообщение, я бы сказал с какой то передачей чувства вины современным христианам за все ошибки отцов церкви. И возможно внимание христиан на эту проблему нужно обратить другим способом.
Наверное то, что он делает - приведет к диалогу с "официальным", раввинистическим Израилем. Но деконструкция христианства без конструктивного движения навстречу телу Мессии может привести к еще большему разрыву между мессианским иудаизмом и христианской Церковью.