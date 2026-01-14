«Духовный мир викингов и германских племён» — это фундаментальный труд профессора Ханса-Петера Хазенфратца, который служит строгим и систематизированным введением в архаическое мировоззрение древних германцев. В отличие от популярных неоязыческих изданий, автор сознательно избегает «романтизации» прошлого. Он подчеркивает колоссальную дистанцию между современной западной цивилизацией и миром древних племен, стремясь лишь «сократить» её через тщательный анализ исторических данных и сохранившихся свидетельств.

Книга охватывает все аспекты жизни германцев: от социальной иерархии и суровых аксиологических ценностей до сложных обрядов перехода и магии. Хазенфратц подробно разбирает механизмы социальных связей, этапы жизни мужчины и женщины, а также систему наказаний. Особое внимание уделено магии — рунической, заклинательной и деструктивной, — которая в германском сознании была неразрывно связана с повседневной реальностью и властью судьбы.

Завершая исследование космографией и мифами о начале и конце времен, автор анализирует концепцию Götterdämmerung (Сумерек Богов) и возможное влияние христианства на поздние германские сказания. Это издание — незаменимый источник для тех, кто ищет научный подход к изучению богов, сверхъестественных сущностей и самой сути «германской религии», представленной не как застывший догмат, а как живой историко-культурный процесс.

Ханс-Петер Хазенфратц — Духовный мир викингов и германских племён

«Касталия», 2026. — 188 с.

ISBN 978-5-907969-87-2

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