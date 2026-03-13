Книга Брюса и Тони Хебелей «Прощение авансом» посвящена теме прощения и его преобразующей силе в жизни человека. Авторы предлагают необычный подход — прощать людей заранее, ещё до того, как возникнет обида или конфликт.

В книге рассматриваются причины обид, разрушительное влияние непрощения и способы освобождения от накопленного гнева и горечи. Авторы показывают, как принцип «прощения авансом» помогает изменить отношение к людям, укрепить отношения и обрести внутренний мир.

Издание сочетает библейские принципы, жизненные примеры и практические советы, которые помогают читателю научиться прощать и строить более здоровые и гармоничные отношения с окружающими.

Брюс и Тони Хебель – Прощение авансом - Начинаем Революцию Прощения

Минск, 2022. – 178 с.

Брюс и Тони Хебель – Прощение авансом - Содержание

Вступительное слово

Предисловие

Часть первая. Прощение авансом: Полномочия

1 Призыв ко всем революционерам

2 Непрощенне приносит мучения: гарантировано!

3 Прощенные люди прощают других

Часть вторая. Прощение авансом: Образец

4 Иисус заранее предопределил прощать

5 Иисус целенаправленно выбрал заплатить наш долг

6 Иисус оставил вопрос примирения за нами

Часть третья. Прощение авансом: Метод

7 Мы сторожа нашим братьям

8 Протокол прощения

9 Получить доступ к их святилищу

Заключение

Начинаем Революцию

Благодарности

Информация о служении

Об авторах