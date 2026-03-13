Хебель - Прощение авансом
Книга Брюса и Тони Хебелей «Прощение авансом» посвящена теме прощения и его преобразующей силе в жизни человека. Авторы предлагают необычный подход — прощать людей заранее, ещё до того, как возникнет обида или конфликт.
В книге рассматриваются причины обид, разрушительное влияние непрощения и способы освобождения от накопленного гнева и горечи. Авторы показывают, как принцип «прощения авансом» помогает изменить отношение к людям, укрепить отношения и обрести внутренний мир.
Издание сочетает библейские принципы, жизненные примеры и практические советы, которые помогают читателю научиться прощать и строить более здоровые и гармоничные отношения с окружающими.
Начинаем Революцию Прощения
Минск, 2022. – 178 с.
Брюс и Тони Хебель – Прощение авансом - Содержание
Вступительное слово
Предисловие
Часть первая. Прощение авансом: Полномочия
1 Призыв ко всем революционерам
2 Непрощенне приносит мучения: гарантировано!
3 Прощенные люди прощают других
Часть вторая. Прощение авансом: Образец
4 Иисус заранее предопределил прощать
5 Иисус целенаправленно выбрал заплатить наш долг
6 Иисус оставил вопрос примирения за нами
Часть третья. Прощение авансом: Метод
7 Мы сторожа нашим братьям
8 Протокол прощения
9 Получить доступ к их святилищу
Заключение
Начинаем Революцию
Благодарности
Информация о служении
Об авторах
