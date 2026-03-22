Наше понимание книги Откровение не может существовать в отрыве от понимания как светских, так и духовных вопросов. Книгу необходимо толковать, а толкование зависит от множества факторов, таких как: отношение к Священному Писанию в целом; восприятие Личности и положения Господа Иисуса Христа; понимание и оценка настоящей ситуации в мировой политике и мировой религии, которые являются разрушительными, отступническими и не евангельскими по своей природе; и подходом (как доктринальным, так и практическим) к теме Церкви.

Исходя из этого, зачастую толкование книги Откровение либо не подает никаких признаков жизни вообще, будучи наполненным историческими фантазиями и не способным предоставить Христу Его полноправного места, либо является живым и духовным толкованием, признающим, что цель этой книги состоит в том, чтобы возвеличить Христа как сейчас, так и в будущем дне Его явления и отмщения.

Джон Хэдинг - От времени в вечность - Книга Откровение

— Ровно: «Живое слово», 2008. — 328 с.

ISBN 978-966-8466-35-9

Джон Хэдинг - От времени в вечность - Книга Откровение - Содержание

Часть I. То, что было

Глава 1. Видение Сына Человеческого на Патмосе

Часть II. То, что есть

Глава 2. Послания первым четырем церквам - Глава 3. Послания последним трем церквам

Часть III. То, что будет

Глава 4. Описание престола на небесах - Глава 5. Агнец и Книга

Часть IV. Божьи суды над нравственным и социальным отступничеством

Глава 6. Первые шесть печатей сняты - Глава 7. Божий народ на земле и на небесах - Глава 8. Начало трубных судов - Глава 9. Пятая и шестая трубы - Глава 10. Маленькая книга - Глава 11. Два свидетеля и последняя труба

Часть V. Божий суд над политическим отступничеством

Глава 12. Божья политика на протяжении веков - Глава 13. Два зверя - Глава 14. Надежда и ободрение на политической земле

Часть VI. Божий суд над религиозным вероотступничеством

Глава 15. Подготовительные события на небесах - Глава 16. Излитие семи чаш - Глава 17. Вавилон и его падение - Глава 18. Писание Вавилона: «до» и «после» - Глава 19. Агнец как Жених и Царь царей

Часть VII. Тысячелетнее царство и вечное состояние