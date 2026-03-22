При написании духовного комментария к Евангелию от Марка автор столкнулся с проблемой выбора подходящего названия для книги. Несомненно, это Евангелие Слуги, поэтому слово «Слуга» должно быть вплетено в название. Но поскольку Евангелие начинается стихом «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего», автору было интересно отметить, что титул «Христос» встречается в посланиях чаще, чем в Евангелиях, а звание «Сын» чаще встречается в Евангелиях, чем в посланиях. Следовательно, оба заглавия: «Христос-Слуга» и «Сын-Слуга» — были бы подходящими для этой книги, но по причине только что сделанного замечания автор решил принять в качестве названия второй вариант.

Джон Хэдинг - Сын-Слуга. Духовно-назидательный комментарий к Евангелию от Марка

Ровно: «Живое слово», 2009. - 336 с.

ISBN 978-966-8466-59-5

Предисловие

Введение в Евангелие от Марка

Глава 1. Служение Слуги начинается

Служение Иоанна Крестителя и его окончание (Марка 1:1-15) - Первые ученики и первые чудеса (Марка 1:16-45)

Глава 2. Слуга встречает первое сопротивление фарисеев

Исцеление и прощение (Марка 2:1-13) - Первое появление фарисеев (Марка 2:14-28)

Глава 3. Слуга сталкивается с растущей критикой

Враги и друзья (Марка 3:1-21) - Нет прощения (Марка 3:22-35)

Глава 4. Притчи Слуги

Притча о сеятеле (Марка 4:1-20) - Другие короткие притчи (Марка 4:21-41)

Глава 5. Власть Слуги над демонами, болезнью и смертью

Изгнание легиона (Марка 5:1-21) - Два связанных чуда, в которых упоминается число «двенадцать» (Марка 5:21-43)

Глава 6. Слуга и реакция людей

Слуга отвергнут и одинок (Марка 6:1-13) - Убийство Иоанна Крестителя (Марка 6:14-29) - Чудеса в пустыне и на море (Марка 6:30-56)

Глава 7. Слуга и фарисеи

Осуждение фарисейского сердца (Марка 7:1-23) - Чудо в районе Тира и Сидона (Марка 7:24-37)

Глава 8. Откровение Личности Слуги

Истинный хлеб и ложная закваска (Марка 8:1-21) - Исповедание и упрек Петра (Марка 8:22-38)

Глава 9. Явление Слуги во славе

Преображение Сына-Слуги (Марка 9:1-13) - Исцеление мальчика от немого духа (Марка 9:14-29) - Смирение перед Богом и среди людей (Марка 9:30-50)

Глава 10. Путешествие Слуги в Иерусалим

Вопрос о разводе (Марка 10:1-12) - Вход в Царство Божье (Марка 10:13-31) - Последний этап путешествия в Иерусалим (Марка 10:32-52)

Глава 11. Вход Слуги в Иерусалим

Вход Господа в Иерусалим (Марка 11:1-11) - Следующие два дня в Иерусалиме (Марка 11:12-33)

Глава 12. Слуга под нападками представителей формальной религии

Притча о винограднике (Марка 12:1-12) - Вопросы и ответы на них (Марка 12:13-44)

Глава 13. Пророческая речь Слуги

События, предшествующие Пришествию Господа во славе (Марка 13:1-13) - Пришествие Сына Человеческого во славе (Марка 13:14-37)

Глава 14. Слуга готовится к Своей смерти

События перед горницей (Марка 14:1-11) - События в горнице (Марка 14:12-26) - События после горницы (Марка 14:27-52) - Сын-Слуга перед иудейским синедрионом (Марка 14:53-72)

Глава 15. Смерть Слуги

Господь перед римским правителем Пилатом (Марка 15:1-20) - Распятие Сына-Слуги (Марка 15:21-38) - События после смерти Господа (Марка 15:39-47)

Глава 16. Воскресение Слуги

События рано утром у гробницы (Марка 16:1-8)

Заключение Евангелия от Марка (Марка 16:9-20)