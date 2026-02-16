Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Хедланд - Миссия Церкви в мире

Хедланд - Миссия Церкви в мире
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

«Миссия Церкви в мире» Роджера Хедланда — это обстоятельный труд, посвященный библейскому обоснованию миссионерской деятельности как органичного продолжения Божьего замысла. Автор убедительно доказывает, что миссия не является изобретением Нового Завета, а глубоко укоренена в ветхозаветном откровении, начиная с призвания Авраама для благословения всех племен земных. Хедланд рассматривает всю Библию как «миссионерскую книгу», где история Израиля и жизнь ранней Церкви служат этапами реализации глобальной цели Бога — примирения человечества с Собой.

В своей книге Хедланд детально анализирует теологические концепции, такие как Божье избрание, завет и Царство, показывая их неразрывную связь с миссией. Он делает особый акцент на том, что Церковь по самой своей природе является миссионерским сообществом, призванным свидетельствовать о Христе не только словом, но и всем своим образом жизни в окружающем мире. Труд Роджера Хедланда помогает читателю увидеть масштабную картину библейской истории, в которой каждое событие и каждое пророчество направлены на то, чтобы Божья слава была явлена среди всех народов земли.

Роджер Хедланд - Миссия Церкви в мире - Библейское богословие

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1998. — 395 с.

ISBN 5-7454-0231-8

Роджер Хедланд - Миссия Церкви в мире - Библейское богословие - Содержание

Предисловие к американскому изданию

Предисловие к азиатскому изданию

Вступление к азиатскому изданию

Часть I. Поручение человечеству: Миссия в Ветхом Завете

  • 1. Евангелие в Эдеме

  • 2. Времена патриархов

  • 3. Избранные к служению

  • 4. Освобождение из Египетского плена

  • 5. Фундамент завета

  • 6. Роль народов

  • 7. Основная миссия Бога

  • 8. Псалтирь и миссия

  • 9. Голоса пророков

  • 10. Роль остатка

  • 11. Главные темы в Книге пророка Исаии

  • 12. Проблема Ионы

  • 13. Появление апокалиптической литературы

  • 14. Мудрость, излучающая свет

  • 15. Период между двумя заветами

Часть II. Триумф любви: Миссия в Новом Завете

  • 16. Благая Весть! Миссия в Евангелиях

  • 17. Христос — ядро миссии

  • 18. Проповедь Царства в миссии

  • 19. Отношение Христа к народам

  • 20. Пятидесятница и миссия

  • 21. Позиция ранней Церкви

  • 22. Анализ апостольской миссии

  • 23. Богослов, стратег и активный деятель

  • 24. Культурные встречи

  • 25. Необходимые средства и дары

  • 26. Забытые соборные Послания

  • 27. Восстановленный рай

Views 86
Rating
Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books