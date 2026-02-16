Хедланд - Миссия Церкви в мире
«Миссия Церкви в мире» Роджера Хедланда — это обстоятельный труд, посвященный библейскому обоснованию миссионерской деятельности как органичного продолжения Божьего замысла. Автор убедительно доказывает, что миссия не является изобретением Нового Завета, а глубоко укоренена в ветхозаветном откровении, начиная с призвания Авраама для благословения всех племен земных. Хедланд рассматривает всю Библию как «миссионерскую книгу», где история Израиля и жизнь ранней Церкви служат этапами реализации глобальной цели Бога — примирения человечества с Собой.
В своей книге Хедланд детально анализирует теологические концепции, такие как Божье избрание, завет и Царство, показывая их неразрывную связь с миссией. Он делает особый акцент на том, что Церковь по самой своей природе является миссионерским сообществом, призванным свидетельствовать о Христе не только словом, но и всем своим образом жизни в окружающем мире. Труд Роджера Хедланда помогает читателю увидеть масштабную картину библейской истории, в которой каждое событие и каждое пророчество направлены на то, чтобы Божья слава была явлена среди всех народов земли.
Роджер Хедланд - Миссия Церкви в мире - Библейское богословие
СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1998. — 395 с.
ISBN 5-7454-0231-8
Роджер Хедланд - Миссия Церкви в мире - Библейское богословие - Содержание
Предисловие к американскому изданию
Предисловие к азиатскому изданию
Вступление к азиатскому изданию
Часть I. Поручение человечеству: Миссия в Ветхом Завете
1. Евангелие в Эдеме
2. Времена патриархов
3. Избранные к служению
4. Освобождение из Египетского плена
5. Фундамент завета
6. Роль народов
7. Основная миссия Бога
8. Псалтирь и миссия
9. Голоса пророков
10. Роль остатка
11. Главные темы в Книге пророка Исаии
12. Проблема Ионы
13. Появление апокалиптической литературы
14. Мудрость, излучающая свет
15. Период между двумя заветами
Часть II. Триумф любви: Миссия в Новом Завете
16. Благая Весть! Миссия в Евангелиях
17. Христос — ядро миссии
18. Проповедь Царства в миссии
19. Отношение Христа к народам
20. Пятидесятница и миссия
21. Позиция ранней Церкви
22. Анализ апостольской миссии
23. Богослов, стратег и активный деятель
24. Культурные встречи
25. Необходимые средства и дары
26. Забытые соборные Послания
27. Восстановленный рай
