«Миссия Церкви в мире» Роджера Хедланда — это обстоятельный труд, посвященный библейскому обоснованию миссионерской деятельности как органичного продолжения Божьего замысла. Автор убедительно доказывает, что миссия не является изобретением Нового Завета, а глубоко укоренена в ветхозаветном откровении, начиная с призвания Авраама для благословения всех племен земных. Хедланд рассматривает всю Библию как «миссионерскую книгу», где история Израиля и жизнь ранней Церкви служат этапами реализации глобальной цели Бога — примирения человечества с Собой.

В своей книге Хедланд детально анализирует теологические концепции, такие как Божье избрание, завет и Царство, показывая их неразрывную связь с миссией. Он делает особый акцент на том, что Церковь по самой своей природе является миссионерским сообществом, призванным свидетельствовать о Христе не только словом, но и всем своим образом жизни в окружающем мире. Труд Роджера Хедланда помогает читателю увидеть масштабную картину библейской истории, в которой каждое событие и каждое пророчество направлены на то, чтобы Божья слава была явлена среди всех народов земли.

Роджер Хедланд - Миссия Церкви в мире - Библейское богословие

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1998. — 395 с.

ISBN 5-7454-0231-8

Роджер Хедланд - Миссия Церкви в мире - Библейское богословие - Содержание

Предисловие к американскому изданию

Предисловие к азиатскому изданию

Вступление к азиатскому изданию

Часть I. Поручение человечеству: Миссия в Ветхом Завете

1. Евангелие в Эдеме

2. Времена патриархов

3. Избранные к служению

4. Освобождение из Египетского плена

5. Фундамент завета

6. Роль народов

7. Основная миссия Бога

8. Псалтирь и миссия

9. Голоса пророков

10. Роль остатка

11. Главные темы в Книге пророка Исаии

12. Проблема Ионы

13. Появление апокалиптической литературы

14. Мудрость, излучающая свет

15. Период между двумя заветами

Часть II. Триумф любви: Миссия в Новом Завете