Важная часть христианской веры заключается в убеждении, что Бог заботится о нас, что отдельные события и общее направление нашей жизни находятся под Божьим руководством и устремлены к определенной цели. Мы находим утешение в том, что от Божьего внимания не ускользает ни одна мелочь, что для Бога все важно.
Мы черпаем вдохновение в знании о том, что Бог может решить любые проблемы.
В то же время мы также знаем, что Бог не всегда отвечает на наши молитвы, что Он допускает личные трагедии, болезни, смерть близких, при этом никак не облегчая наши обстоятельства.
Многое в происходящем кажется бессмысленным и бесцельным. Господь может взять, а может дать. Христиане получают от Бога и злое, и доброе. Христиане иногда выделяют из этого коктейля добра и зла некоторые события, которые они считают прямым Божьим вмешательством.
Пол Хелм - Провидение
Пер. с англ. А. В. Чухаленок./ Пол Хелм.— Мн.: Позитив-центр, 2014.— 240 с.
ISBN 978-0-8308-1533-3 (англ.)
ISBN 978-985-6983-36-1(рус.)
Пол Хелм - Провидение - Содержание
Предисловие к серии
Слова признательности
Предисловие
Глава 1. Введение
Глава 2. Провидение: рисковое или безрисковое
Глава з. Богословские предпосылкид
Глава 4. Провидение в творении, грехопадении и искуплении
Глава 5. Провидение и водительство
Глава 6. Молитва и провидение
Глава 7. Провидение и ответственность
Глава 8. Провидение и зло
Глава 9. Значение учения о провидении для нашей жизни
