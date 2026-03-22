Важная часть христианской веры заключается в убеждении, что Бог заботится о нас, что отдельные события и общее направление нашей жизни находятся под Божьим руководством и устремлены к определенной цели. Мы находим утешение в том, что от Божьего внимания не ускользает ни одна мелочь, что для Бога все важно.

Мы черпаем вдохновение в знании о том, что Бог может решить любые проблемы.

В то же время мы также знаем, что Бог не всегда отвечает на наши молитвы, что Он допускает личные трагедии, болезни, смерть близких, при этом никак не облегчая наши обстоятельства.

Многое в происходящем кажется бессмысленным и бесцельным. Господь может взять, а может дать. Христиане получают от Бога и злое, и доброе. Христиане иногда выделяют из этого коктейля добра и зла некоторые события, которые они считают прямым Божьим вмешательством.

Пол Хелм - Провидение

Пер. с англ. А. В. Чухаленок./ Пол Хелм.— Мн.: Позитив-центр, 2014.— 240 с.

ISBN 978-0-8308-1533-3 (англ.)

ISBN 978-985-6983-36-1(рус.)

Пол Хелм - Провидение - Содержание

Предисловие к серии

Слова признательности

Предисловие