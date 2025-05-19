Смерть и страдания — повсеместны!

«Более 170000 человек погибли от цунами в Азии».

«В результате нападения на школу амишей погибли десять школьниц».

«Ураган «Катрина» разрушил побережье Мексиканского залива».

«Сотни тысяч погибших в Дарфурском конфликте».

СМИ ежедневно сообщают о катастрофах и трагедиях, включая крупномасштабные «бессмысленные» бедствия, которые уносят жизни тысяч людей. Воспоминания о немыслимых террористических атаках 11 сентября 2001 года на нью-йоркский торговый центр, Пентагон и рейс 93 навсегда останутся в нашей памяти.

В начале 2005 года бывшие президенты США Джордж Буш-старший и Билл Клинтон отвечали на вопросы известного телеведущего на канале CNN Ларри Кинга. Речь шла о бедствиях, вызванных цунами в декабре 2004 года.

Президентов спрашивали об их религиозной вере и о том, как люди должны понимать случившееся в Азии с точки зрения существования любящего Бога. В ответ то и дело звучали общие фразы вроде «жизнь нелёгкая». И оба президента заявили, что такие трагедии укрепили их «веру» (хотя, что представляет собой эта «вера», в программе не прозвучало). К сожалению, реальных ответов не последовало.

Эти мужи, которые в своё время занимали самое могущественное положение в мире, решили не прибегать к Библии и её самой первой книге, чтобы дать ответ. В действительности, христиане могут ответить вопрошающему миру, почему любящий Бог допускает смерть и страдания, основываясь на первых трёх главах Библии.

Нисколько не умаляя страданий и горя как следствия ужасных катастроф, в конечном смысле следует отметить, что трагедии происходят повседневно… и они являются следствием одного события, происшедшего в самый печальный день в истории Вселенной. В этот день первый человек Адам восстал против Творца, принеся грех и смерть в некогда совершенный мир.

Кен Хэм, Марк Лоой, редакторы - Почему существуют смерть и страдания?

Второе, исправленное и обновлённое издание. - Ответы в Бытии – США, 2016. - Редакция: Славянское Евангельское Общество. – 52 с.

ISBN 978-1-56773-130-9

Кен Хэм, Марк Лоой, редакторы - Почему существуют смерть и страдания? – Содержание