Хэм - Лоой - Почему существуют смерть и страдания?
Смерть и страдания — повсеместны!
«Более 170000 человек погибли от цунами в Азии».
«В результате нападения на школу амишей погибли десять школьниц».
«Ураган «Катрина» разрушил побережье Мексиканского залива».
«Сотни тысяч погибших в Дарфурском конфликте».
СМИ ежедневно сообщают о катастрофах и трагедиях, включая крупномасштабные «бессмысленные» бедствия, которые уносят жизни тысяч людей. Воспоминания о немыслимых террористических атаках 11 сентября 2001 года на нью-йоркский торговый центр, Пентагон и рейс 93 навсегда останутся в нашей памяти.
В начале 2005 года бывшие президенты США Джордж Буш-старший и Билл Клинтон отвечали на вопросы известного телеведущего на канале CNN Ларри Кинга. Речь шла о бедствиях, вызванных цунами в декабре 2004 года.
Президентов спрашивали об их религиозной вере и о том, как люди должны понимать случившееся в Азии с точки зрения существования любящего Бога. В ответ то и дело звучали общие фразы вроде «жизнь нелёгкая». И оба президента заявили, что такие трагедии укрепили их «веру» (хотя, что представляет собой эта «вера», в программе не прозвучало). К сожалению, реальных ответов не последовало.
Эти мужи, которые в своё время занимали самое могущественное положение в мире, решили не прибегать к Библии и её самой первой книге, чтобы дать ответ. В действительности, христиане могут ответить вопрошающему миру, почему любящий Бог допускает смерть и страдания, основываясь на первых трёх главах Библии.
Нисколько не умаляя страданий и горя как следствия ужасных катастроф, в конечном смысле следует отметить, что трагедии происходят повседневно… и они являются следствием одного события, происшедшего в самый печальный день в истории Вселенной. В этот день первый человек Адам восстал против Творца, принеся грех и смерть в некогда совершенный мир.
Кен Хэм, Марк Лоой, редакторы - Почему существуют смерть и страдания?
Второе, исправленное и обновлённое издание. - Ответы в Бытии – США, 2016. - Редакция: Славянское Евангельское Общество. – 52 с.
ISBN 978-1-56773-130-9
Кен Хэм, Марк Лоой, редакторы - Почему существуют смерть и страдания? – Содержание
- Смерть и страдания — повсеместны!
- Время и смерть
- Грех и смерть
- Как может всемогущий, любящий Бог позволить страдания
- Многие люди отвергли Бога из-за страданий!
- Действительно ли прав атеист
- Такие вопросы о Боге исходят из неверного понимания истории
- Выводы о страданиях от эволюционистов
- Библия даёт правильный взгляд на историю и правильный взгляд на Бога!
- Выводы о страданиях, если вы принимаете библейский взгляд
- Бог временно отнял свою поддерживающую силу
- Делает ли что-либо Бог в отношении смерти и страданий
- Как долго будут продолжаться страдания и смерть
- Смерть и страдания в наши дни
- Заключительные мысли
- Вот благая весть
- Сноски
- Музей творения
Большое спасибо!