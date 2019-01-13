The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History - Hemer Colin

Один из комментаторов Книги Деяний, Джон Стотт писал в предисловии к своей работе: “Особое сожаление хочу выразить по поводу того, что magnus opus покойного доктора Колина Химера, озаглавленный «Книга Деяний на фоне эллинистической истории» ("Colin Hemer, The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History, 1989 г.), прекрасно изданный Конрадом Гемпфом (Conrad Gempf), был опубликован слишком поздно; я не успел изучить его достаточно основательно и смог лишь просмотреть его в течение одного утра тогда, когда моя рукопись уже готовилась к изданию.

Богатые находки, сделанные во время недавних археологических открытий (особенно в области древних текстов, надписей и монет), собранные и исследованные автором с большой тщательностью, сделали его работу отличным справочником на многие годы вперед. Энциклопедист в области знаний, дотошный и скрупулезный в своих исследованиях и осторожный в выводах, Колин Химер сделал всех исследователей книги Деяний своими должниками”.

Colin Hemer - The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History - Химер - Книга Деяний на фоне эллинистической истории

Published 1990. - 482 c.

Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana, англ. яз.

ISBN 0-931464-58-7 Colin Hemer - The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History - Contents

Foreword

Preface

Principal Abbreviations

Chapter 1: Acts and Historicity

Chapter 2: Preliminary Questions

Chapter 3: Ancient Historiography

Chapter 4: Types of Knowledge Displayed in Acts

Chapter 5: Evidence from Historical Details in Acts

Chapter 6: Acts and Epistles 244

Chapter 7: Galatia and the Galatians

Chapter 8: The Authorship and Sources of Acts

Chapter 9: The Date of Acts

Chapter 10: Conclusion

Appendix 1: Speeches and Miracles in Acts

Appendix 2: The'God-fearers'

Indexes

Biblical References

Ancient Non-Literary Sources

Ancient Literary Sources

Place Names

Modern Authors

Subjects Colin Hemer - The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History - Выводы

В отличие от Джона Стотта, у нас есть возможность не торопиться и обстоятельно поработать с трудом Химера, который явно этого достоин. Известный американский философ и христианский апологет Уильям Лейн Крейг вообще считает, что наряду с работами "Природа необходимости" (The Nature of Necessity) Элвина Плантинги и "Логика Воплощенного Бога" (The Logic of God Incarnate) Томаса Морриса, книга Химера представляет один из лучших современных образцов апологетического труда. И это притом, что цель работы Химера была совершенно иной. Химер был одним из лучших специалистов в области античной археологии и истории.

И его задача состояла в том, что бы сопоставить данные книги Деяний с имеющейся у нас сегодня исторической информацией. Книга Деяний имеет одну особенность. В ней очень много конкретной информации, а значит, много возможностей проверить автора “на вшивость”. Например, главы 13-18 Деяний содержат несколько десятков особых мест и названий, известных нам из археологических находок, или текстологических свидетельств. Так вот, ни разу евангелист Лука не делает ошибок в сообщении этих известных сегодня нам исторических данных!!! Используя весь научный аппарат, находящийся в его распоряжении, Химер проверяет сообщения евангелиста Луки, через десятки исторических данных:

Специфические подробности, не известные широкой публике и доступные только очевидцу, такому, как Лука, который много путешествовал. Эти подробности включают точные титулы должностных лиц, названия воинских подразделений и сведения о главных дорогах той эпохи.

Подробности, в точности которых археологи не сомневаются, но которые они ранее не могли отнести к определенному временному периоду.

Взаимосвязь времени правления известных царей и других руководителей с хронологией повествования.

Факты, соответствующие времени служения Павла или его непосредственных последователей в церкви, но не более ранним или более поздним периодам. И т.д. и т.п.

Выводы Химера однозначны – все подробности, приведенные в книге Деяний, мог знать только автор, который лично посещал эти конкретные места. Это исследование придает совершенно новое направдение дискуссии о т.н. “Мы” – отрывках в книге Деяний. Оно является неоспоримым свидетельством того, что автор этого библейского текста был реальным спутником путешествий апостола Павла, а не анонимным писателем более позднего христианского поколения, который выдумывал свои истории, не имеющие никакой исторической ценности, как это безрезультатно старались (и порой сегодня стараются) показать критики христианства. Вне всяких сомнений, работа Химера вывела всю дискуссию об исторической достоверности Деяний на новый уровень, и представляет собой один из лучших образцов современной библеистики.