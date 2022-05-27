Гай Хэммонд - Долой искушение. Как победить искушение менее чем за 60 секунд

Сейчас половина четвертого утра, и вы истощены до предела, но как бы ни старались, не можете уснуть. Будильник на смартфоне зазвенит через несколько коротких часов, сообщая о начале нового дня, и он будет долгим и напряженным. Вы перепробовали все известные приемы, чтобы заснуть, и, возможно, мечтаете впасть в кому, но абсолютно ничего не помогло. Вы снизили температуру в комнате, перевернули подушку всеми возможными способами, представили, что находитесь в вашем самом любимом месте на земле, посчитали овец, положили подушку между бедер, помедитировали, приняли мелатонин, выпили молока с печеньем, почитали что-то скучное (надеюсь, не потому вы держите книгу в руках прямо сейчас), приняли горячий душ, послушали подкаст о гипнозе во сне, помассировали живот, чтобы почувствовать себя комфортнее. Но все равно сна ни в одном глазу.

Полностью разбитый, вы неуклюже вываливаетесь из своей спальни и плюхаетесь на диван, держа в руках пульт. Когда у вас есть выбор из более чем восьмисот каналов, вы, безусловно, должны найти что-то такое, что стоит посмотреть. И, конечно же, не находите. Старые фильмы, музыкальные клипы, документальные фильмы... И, наконец, натыкаетесь на серию рекламных роликов. Что они пытаются продать в такое время суток? Вы переключаетесь с одной пошлой рекламы на другую. «Chillow, которая превращает вашу подушку в «прохладушку» (Эй, чувак! У меня нет Chillow! Неудивительно, что я не могу заснуть!). Snuggie - одеяло с рукавами. Маскирующий спрей, чтобы убрать уродливую лысину! Chop-O-Matic - нарубить и нарезать кубиками и кусочками за считанные секунды! Clapper - хлоп, хлоп. На другом канале пожилая леди снова упала и до сих пор не может встать! Эй, кто-нибудь поможет бедной женщине? Где же ее семья, которая должна рыдать навзрыд? О, смотри, парень из ShamWow. Каждый раз, когда понадобится полотенце, вы будете повторять: «Во это да!» С него не капает, оно не создает беспорядок и отлично подходит для дома, путешествия на лодке или в жилом автофургоне! Ой, я только что зевнул - хороший знак!

Вы уже совсем собрались сдаться, выключить телевизор и попытаться снова заснуть, но следующий рекламный ролик становится катастрофой - не можете оторваться и словно приклеились к экрану. Сиденье для унитаза Night Glow, которое светится неоново-голубым светом и стоит всего шестьдесят девять долларов и девяносто девять центов. Ну и ну! Шестьдесят девять долларов и девяносто девять центов за свет, исходящий от сиденья в темном туалете? Они не сошли с ума? Кто же будет настолько глуп, чтобы купить стульчак, который излучает неон в темноте? Внезапно вспоминаете ту милую, но раздражающую надпись, которую мама повесила над унитазом, когда вы были маленьким: «Если сиденье обрызгал, пока посещал туалет, будь умницей, тряпочкой вытри все то, что осталось на нем». Может быть, Night Glow и стоит почти семьдесят долларов, особенно если купить его в рассрочку и заплатить небольшую сумму трижды. Мама была бы счастлива. Взволнованно вскакиваете с места, чтобы схватить кредитную карту, и думаете о том, что вскоре жизнь как ваша, так и всех, кто когда-нибудь воепользуется туалетом ночью, изменится навсегда. Но прежде, чем успеваете записать номер телефона, рекламный ролик резко заканчивается и начинается новый.

Гай Хэммонд - Долой искушение. Как победить искушение менее чем за 60 секунд

Чебоксары: ИП Михеев В. В., 2021. - 208 с.

ISBN: 978-5-6042946-8-0

Гай Хэммонд - Долой искушение. Как победить искушение менее чем за 60 секунд - Содержание

Слова благодарности

Введение: Дешевый рекламный ролик или действительно что-то стоящее?

Глава первая: Переосмыслим понятие искушения

Глава вторая: Поцелуй Бога

Глава третья: Жить с целью

Глава четвертая: Беспокойтесь о мелочах

Глава пятая: Решающий удар

Глава шестая: Вспенить, смыть, повторить

Глава седьмая: Слишком короткая кровать

Глава восьмая: Все дело в том, как вы отскочите

Глава девятая: Последствия будут вечными

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