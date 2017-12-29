Господне Причастие - Мартин Хемниц

Сын Человеческий вручил Своей Христианской Церкви слова установления Своего Святого Причастия в виде Своей последней Воли и Завещания в час великой душевной тревоги: с пламенною молитвою, и при наиважнейших обстоятельствах —в ту самую ночь, когда Его предали. Поэтому всем верующим следует их исполнять с благочестием, с величайшим благоговением и во страхе Божием,— ибо это слова Самого Господа.

Но какой-то злой гений превратил эти слова в яблоко раздора, сделав их предметом полемики, — и то, чему надлежало быть залогом нашего согласия и единства, сделалось причиною самых удручающих споров и разногласий. Ибо сия полемика о верном и подлинном смысле слов установления Господнего Причастия ведется уже много лет, с наипечальнейшим препирательством; и настоящего, счастливого и спасительного исхода сей трагедии пока не видно. Поскольку усилия известных лиц, думавших уладить сей спор согласием, давно уже оказались полностью неудачными.

Ибо такое согласие невозможно без оскорбления Воли и Завещания нашего Господа. Но невзирая на это, находятся ученые, которые не страшатся заявлять, будто вся эта полемика—просто бессмысленная словесная баталия (погомахия). Есть также и такие ученые, которые относят сию полемику к диспутам, вызываемым лишь нашим воображением, невежеством, нашими заблуждениями, либо некими семантическими трудностями,—то есть не сообщающими нам ничего существенного и не причиняющими ни малейшего вреда нашему спасению и самой нашей вере.

В итоге, среди богословов уже встречаются те, кто усердно разъясняет все прочие подробности основных тем Божественного Учения Спасителя, — но сохраняет глубочайшее молчание в отношении данной полемики. И если необходимость вынуждает их упоминать эту дискуссию, так что избежать ее уже не удается, — они говорят о ней столь сухо и равнодушно, столь поверхностно и отрешенно,—как если бы сие представляло обсуждение тяжкого бесчестья, являя для них непомерное бремя (как они сами заявляли недавно, полагая себя весьма мудрыми).

Некоторые из них даже ничуть не скрывают, что им совершенно неважно, что именно могут выдумать или выразить люди в отношении подлинного смысла слов установления Святого Причастия. И это мирское представление даже прививается молодежи, так что та считает бесполезным и вовсе ненужным отстаивать перед кем бы то ни было подлинный смысл Христова установления — до тех пор, пока имеется хотя бы некоторое согласие в отношении остальных догматов веры.

В итоге многие уже настолько соблазнились указанным мирским представлением, что даже к самому Господнему Причастию они относятся равнодушно и даже холодно: вовсе не принимая его, либо принимая его очень редко и без серьезного намерения. Другие же, как бы самовольно присвоив себе некую привилегию, принимаются безо всякого стыда и совести, свободно и безнаказанно толковать и переиначивать святые слова Воли и Завещания Спасителя, по собственному желанию извращая их до любого угодного им вида, всячески их критикуя и теребя.

И к этой арене, как к зрелищу гладиаторского сражения, с великим рвением устремляются философы и поэты, ораторы и врачи, и даже те, кто в судах представляют себя полномочными докторами права. Никто из них не чувствует себя достаточно ученым, если не сумеет придумать своего собственного смысла, противоречащего естественной простоте слов Христовой Воли и Завещания, и каждый из них настолько дерзостен, что именно стремится к сему. При других условиях, в своем привычном роде занятий, каждый из них тщательно изучает законы природы, развивая свое мастерство на основе определенных разумных принципов.

Мартин Хемниц - Господне Причастие

Пер. с англ. В.А. Павлова.

Данкавилл, США: «Уорлд Уайд Принтинг», 1999.—362 с.

ISBN 1-890863-18-1

Мартин Хемниц - Господне Причастие - Содержание

Предисловие переводчика

Предисловие к латинскому изданию

Посвятительное Послание автора

I. Слова установления Причастия недопустимо объяснять легкомысленно — но сие следует совершать с уважением и благоговением, и во страхе Божием, ибо это слова Завещания Самого Иисуса Христа

II. Учение Св. Причастия истинно и должным образом обосновывают слова его установления, в которых нашему разуму следует искать, во что ему верить

III. Истинный предмет спора в полемике о присутствии, распределении и вкушении Тела и Крови

IV. Описательные выражения, утверждающие, что хлеб и вино Евхаристии являются Телом и Кровью

V. О материальном едении хлеба и о двояком: духовном и сакраментальном,вкушении Тела и Крови при Евхаристии

VI. Об источниках и способе собирания доводов в защиту отступления от собственного смысла Воли Иисуса Христа, и о том, как эти доводы проще всего приводятся в должный порядок

VII. Доводы из того ясного противопоставления, которым Св. Дух учит нас объяснять все местах Писания, которыми обосновываются догматы

A. Где мы можем и где не можем допускать иносказания

B. Как человеческий разум стремится обойти то, о чем в Писании утверждается в собственном смысле

C. Сходство объяснений тех мест Писания, в которых догматы имеют собственное обоснование

D. Учение о Причастии было дано Иисусом Христом словами Его установления

E. Учение о Причастии невозможно обосновать никакими иносказаниями

F. Норма суждения о предметах веры не может — ни быть двусмысленной, ни допускать сомнений, но должна быть надежной и определенной

G. Христос сообщил установление Причастия как Свою Волю и Завещание

H. Невозможно получить надежного значения слов Христова установления, если отступать от их естественного смысла

I. Судить о Божественных Тайнах надлежит лишь по Слову Божию

VIII. Доводы, исходящие из сравнения, согласования и объяснения четырех мест Писания, излагающих установление Святого Причастия

A. Объяснение установления по Матфею 26

B. Объяснение установления по Марку 14

C. Объяснение установления по Луке 22

D. Объяснение установления по Павлу 1 Кор 11

IX. Доводы из других мест Писания, упоминающих догмат Причастия, излагаемый Апостолом Павлом в 1 Кор 10, 11

A. «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно,— виновен будет против Тела и Крови Господней»

B. «Кто ест недостойно, — тот ест осуждение себе, если не различает Тела»

C. «Чаша благословения, которую благословляем,— не есть ли приобщение Крови Христовой?.. »

X. Доводы из свидетельств отцов истинной, и гораздо более чистой, древней Церкви

A. Евхаристия двуедина — хлеб и Тело Христово

B. Сравнение двух различных природ Иисуса Христа

C. Где бы ни служилось Причастие — в его Дарах присутствует субстанция Христова Тела

D. Тело Христа, пребывающее в Царствии Божием — одновременно присутствует в Дарах Евхаристии

E. При Евхаристии мы вкушаем Тело не только сердцем — но также и своими земными устами

F. Христос соединяется с нами не только Духом — но также и Своим Телом

G. Воскресение и спасение нашей плоти доказываются нашим соучастием во Христовом Теле

H. Недостойные соучаствуют во Христовых Теле и Крови — не ко спасению

XI. Сколь утешительно для нашей совести учение, исходящее из собственного смысла Завещания Иисуса Христа

XII. О доводах наших противников

A. Доводы о материальных свойствах обычного человеческого тела

B. Доводы из нашего признания Христова Вознесения, Его восседания одесную Отца и Его Пришествия к Судному Дню

C. Доводы из тех мест Писания, где рассматривается уход Иисуса Христа из этого мира

D. Доводы из учения о духовном вкушении Иисуса Христа, описанному Ин 6

E. Доводы, приводимые нашими противниками из трудов отцов древней Церкви

F. Доводы из подобия и сходства Таинства Причастия с Таинствами Ветхого Завета

G. Всевозможные доводы, выбранные нашими противниками из различных источников

Библиографический Указатель

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Мартин Хемниц - Господне Причастие - Судить о Божественных Тайнах надлежит лишь по Слову Божию

Божественные Тайны и Таинства являются тем сокровенным, что полностью сокрыто от восприятия наших чувств и совершенно неведомо нашему земному разуму. И лишь Слово Божие сообщает им явность и очевидность. Поэтому, чтобы достичь должного суждения и вернейшего понимания, нам следует исходить именно из самих слов, передающих и раскрывающих нам эти Таинства. Кроме того, для каждого Таинства имеется свое собственное особое определение и выражение, вызывающее свой особенный образ в нашем человеческом восприятии.

Поэтому Тайна или Таинство Святого Причастия — действительно, верно и несомненно,— определяется и понимается нами, не исходя ни из чего иного, кроме данного определения и выражения, и согласно именно тому описанию, которое является для него собственным и особенным. И никакие нелепые представления не должны побуждать нас к отступлению от сих выражений, ибо они описывают Тайны, намного превосходящие наш разум и все наши чувства, как совершенно непостижимые для нашего понимания.

И Сам Спаситель объявил Свое Слово, которым Он сообщил нам данное Таинство ради того, чтобы противопоставить его всем нашим рассуждениям, и желая свершить сие так, чтобы из этого Его Слова мы научались всему, что нам надлежит знать о сей Тайне, противостоя любому вздору, противоречащему Его Слову, ибо Сам Господь — могучий, мудрый и преданный,— объявил это Слово нам. Иоанн Златоуст в разных своих трудах повторяет следующее непременное предостережение: — «Будем же верить Господу всякий раз, когда Он обращается к нам, не возражая Ему даже тогда, когда то, что Он говорит, и покажется нелепым нашему разуму и всем нашим чувствам, ибо Он превыше нашего разума и всех наших мыслей.

Да будем же мы во всем, а особенно в сих Божественных Тайнах, — не делать того, что ведет нас к погибели,— но будем видеть только Его слова, их одних неуклонно придерживаясь. Ибо Его слова не могут нас обмануть, а наши чувства столь часто бывают обманчивы. Его слова не могут быть неверны, а наши чувства столь часто бывают ошибочны. Поэтому когда Он говорит: “Сие есть Тело Мое”,— не будем откладывать сих Его слов в сомнении, но посмотрим на них глазами нашего разума...» Мы не станем накапливать больше доводов и не будем больше обращаться за подтверждениями к великим писателям, однако мы очень хотим выделить для вас эти простые, ясные, надежные и заслуживающие полного доверия пункты,— ясно и кратко изложенные для нашей совести, ищущей простой, определенной, надежной и достаточной убежденности веры. Ибо все эти утверждения были выведены нами из той истинной, определенной и постоянной аналогии истолкования, которую Сам Святой Дух сохраняет для нас в Писании и наказывает нам сохранять ее впредь. И особенно для тех мест Писания, в которых объясняются и устанавливаются догматы или предметы веры именно в их собственном изложении.

Наши противники подымают великий шум о том, что при объяснении сих слов нам следует сохранять полное взаимное подобие Таинств, однако каждый из них позволяет себе (и отнюдь не из ясных принципов Писания, но напротив из своего собственного разумения),—лишь такое подобие Таинств, которое именно ему одному представляется лучше всего отвечающим его высокомерному мнению. Приводимое же нами объяснение является истинным, несомненным, понятным и вполне определенным истолкованием, исходящим из принципов самого Святого Писания.

Я с радостью признаю, что изучение всех этих доводов весьма укрепило и наставило меня самого, ибо не стану отрицать, что на меня самого оказали влияние многие благовидные доводы, выдвигаемые нашими противниками. Но зная, что Святое Писание не допускает никакого частного объяснения, я решил что существует лишь единственная совершенно ״ надежная аналогия истолкования любых Таинств — та, которая сообщается и раскрывается нам самим Писанием,—наглядно и просто показанная нами выше,—и что именно на данное объяснение я и полагаюсь — убежденно, уверенно и совершенно надежно.

Ибо Апостол Павел ясно нам заявляет: —«Кто не различает Тела Господня — ест осуждение себе». Позвольте нам привести в заключение весьма существенные слова доктора Меланхтона: — «Может статься, что некое утверждение, полностью согласное с нашим человеческим разумением, покажется заманчивым праздному разуму, в особенности, если сие утверждение будет представлено в ученых понятиях и подкреплено другими учеными доводами. Но что же будет с нами тогда в момент нашего искушения, когда наш человеческий разум будет оправдывать свое отступление от давно принятого Церковью понимания? Тогда слова Сие есть Тело Мое обернутся для нас ударами молнии.