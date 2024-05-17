Хендрикс, Харвилл - Как найти любовь которую стоит сохранить

Найти настоящую любовь мечтают люди всех времен и народов. Это отражается в мифах, сказках, стихах и песнях. В этом всеобщем стремлении кроется вера в то, что есть некий особенный человек, который предназначен именно вам, найдя его, вы будете жить с ним долго и счастливо. С нашей точки зрения, тут есть зерно истины. Человек, по которому мы тоскуем, представляет собой определенный тип личности, и похожих на него много. Когда мы встречаем того, чей характер соответствует этому типу, мы влюбляемся и какое-то время живем в иллюзии счастья.

Вопреки тому, что думают многие одинокие люди, проблема в большинстве случаев не в том, чтобы найти «идеальную пару», а в том, чтобы удержать этого человека и не расстаться с ним. И такие «идеалы» могут быть совершенно разными. Вспомните, сколько раз вы влюблялись в подростковом возрасте и позже, сколько раз ваши чувства остывали или вас самих отвергали ваши идеальные девушка или парень. Мечту «жить долго и счастливо» разрушали конфликты 12 Как найти любовь, которую стоит сохранить и разочарования, и человек вашей мечты являлся вам в кошмарных снах. Когда такое происходит, мы, как правило, отмахиваемся от тех людей, утверждая, что это «не те», кто нам нужен, и начинаем поиски нового человека, поклявшись никогда больше не повторять ошибку.

Вскоре мы снова влюбляемся, клянемся, что новый человек другой и на этот раз все будет лучше. Но мы не осознаем того, что этот человек, пусть и не имеющий явного сходства с прошлой любовью, чем-то все-таки на нее похож. В этих новых отношениях мы следуем той же или похожей модели. Что же происходит? О тайне поисков и утраты любви написано уже многое. Мы предложим вам теорию, которая прояснит, что происходит в вашем бессознательном, когда вы влюбляетесь, и пошагово опишем процесс, благодаря чему вы сможете установить и поддерживать стабильные отношения, полные любви. Тезис относительно прост. В детстве мы все сталкиваемся с тем, что родители или опекуны не могут полностью удовлетворить некоторые наши насущные потребности. Результатом становится эмоциональная травма. Мы инстинктивно реагируем на нее, вырабатывая защитную модель поведения, предназначенную для предотвращения новой боли и летального исхода. Эта модель, направленная на выживание, врастает в систему защитных механизмов нашей личности, становится адаптивным паттерном, к которому мы в конце концов начинаем относиться как к части своего «я».

Хендрикс, Харвилл - Как найти любовь которую стоит сохранить

Подготовьте себя к осознанным отношениям / Харвилл Хендрикс и Хелен Хант ; пер. с англ. И. Ильковой.

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 464 c.

(Психология МИФ. Главные книги о любви).

ISBN 978-5-00214-000-8

Хендрикс, Харвилл - Как найти любовь которую стоит сохранить - Оглавление

Вступление

Введение

ЧАСТЬ I Человек-одиночка

Глава 1. В чем проблема одиноких?

Глава 2. Что на самом деле происходит в ваших отношениях?

Глава 3. Путь человека

ЧАСТЬ II Загадка имаго I: воспитание в детстве Глава 4. Болезни роста: выявление детских травм

Глава 5. Привязанность и исследование: установление надежной связи

Глава 6. Идентичность и компетентность: становление своего «я»

Глава 7. Забота и близость: выход во внешний мир

Глава 8. Травмированные отношения: наследие неблагополучной семьи

ЧАСТЬ III Имаго-пазл. Детская социализация

Глава 9. «Для твоего же блага»: послания социализации

Глава 10. Восстановление потерянного «я». Повестка любви

Глава 11. Гендер и сексуальность. Занимайтесь любовью, не войной

ЧАСТЬ IV Путь к партнерству

Глава 12. Имаго: рецепт романтики

Глава 13. Партнерство: путешествие к сознанию

ЧАСТЬ V Сознательный одиночка

Глава 14. От понимания к интеграции: основные стратегии изменений

Глава 15. Новые знания, новое поведение: шаги к самоинтеграции

Глава 16. Настоящая любовь: обретенный рай

Особая благодарность Лоре Торбет

Благодарности

Примечания