Хендрикс Харвилл Любовь на всю жизнь
Защищаться больше не надо. Партнер начинает восприниматься позитивно. Взаимодействие приносит больше радости! Появляются спонтанная игра и ежедневный смех. Возвращается ощущение полноты жизни, и мы чувствуем себя комфортно в соединяющей Вселенной. Так было в самом начале жизненного пути. Мир казался ярким, все пульсировало, было взаимосвязано. Мы чувствовали любопытство и радость. Это было до того, как наши родители погасили свет и все превратилось в оттенки серого с вкраплениями черного. Если восстановить единство, мы вновь увидим яркие краски, партнер и мир снова будут излучать чудесный свет. Мы вернемся к тому, с чего начинали: к полноте жизни и счастливому единению. Это состояние возможно лишь в отношениях с любимым человеком, в надежном и предсказуемо безопасном пространстве между.
Хендрикс Харвилл - Любовь на всю жизнь - Руководство для пар
Харвилл Хендрикс, Хелен Хант ; пер. с англ. В. Горохова ; [науч. ред. И. Хамитова]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020.
ISBN 978-5-00146-285-9
Хендрикс Харвилл - Любовь на всю жизнь - Содержание
ЧАСТЬ I. НЕОСОЗНАННОЕ ПАРТНЕРСТВО
- Глава 1. Любовь, утраченная и обретенная
- Глава 2. Детские раны
- Глава 3. Ваше Имаго
- Глава 4. Романтическая любовь
- Глава 5. Борьба за власть
ЧАСТЬ II. ОСОЗНАННОЕ ПАРТНЕРСТВО
- Глава 6. Осознание
- Глава 7. Обязательства
- Глава 8. Откройте своего партнера
- Глава 9. Создание зоны поддержки
- Глава 10. Определите свой курс
- Глава 11. Создание священного пространства
- Глава 12. Портрет двух отношений
УПРАЖНЕНИЯ
- Глава 13. Десять шагов к осознанному партнерству
- Обращение за профессиональной помощью
Благодарность Джо Робинсон
Благодарности
Библиография
Об авторах
Примечания
Хендрикс Харвилл - Любовь на всю жизнь - Предисловие
Вот несколько интересных фактов. В 1988 году, через несколько недель после выхода книги, Опра Уинфри рассказала о ней в своем шоу, и это принесло ей премию Emmy. В течение следующих двадцати трех лет книга появлялась в ее шоу более десяти раз и, во многом благодаря этому, одиннадцать раз попадала в список бестселлеров The New York Times. Такое освещение в СМИ привлекло около четырех миллионов читателей по всему миру. Около двух с половиной тысяч психотерапевтов прошли обучение методике Имаго и практикуют ее более чем в пятидесяти странах: теперь это один из самых массовых и популярных видов классической психотерапии для пар. Но это старые сведения.
А вот и новые. Как вы уже заметили, на обложке этого издания два имени, а не одно, как во всех предыдущих. В версии 2008 года Хелен, мой партнер в жизни и работе, была указана в качестве соавтора нового предисловия. Это стало началом процесса, который завершился сейчас. Меня очень вдохновляет, что Хелен теперь открыто признана одним из создателей Имаго-психотерапии отношений. «Почему только сейчас?» — спросите вы. Мы обсуждали такой вариант в 1988 году, но я [Хелен] твердо его отклонила. Было важно показать именно Харвилла, он этого заслуживал. Публикация давала ему шанс получить известность. Помогать в работе над этой книгой было для меня огромной честью. Но я уделяла много времени семейному бизнесу в Далласе, а также нашей семье и детям, поэтому на тот момент мое участие в проекте было весьма скромным и я предпочла остаться за кадром. Именно талант Хендрикса позволил написать книгу и воплотить прекрасную идею в жизнь. Вносить вклад в содержание — это не то же самое, что писать, поэтому автором был именно Харвилл. Так же было со второй работой, Keeping the Love You Find: A Personal Guide («Храните обретенную любовь: персональный гид»); но в третьей книге, посвященной родительскому воспитанию, он уже указал меня в качестве полноценного соавтора. Это стало началом тренда. И все же мы не могли прийти к согласию, как говорить о моем вкладе в создание Имаго-психотерапии.
Давайте перенесемся в прошлое и посмотрим, с чего началась эта история. Мы познакомились в 1977 году — тогда оба были в разводе, поэтому начали встречаться. За несколько месяцев у нас обнаружилось множество общих интересов, и я спросила Харвилла, каким он видит свое будущее. В то время он увольнялся с должности преподавателя Школы теологии Перкинса в Южном методистском университете. Одним из его планов было написание книги. Я спросила его, чему она будет посвящена, и он ответил: «Мне любопытно: почему пары конфликтуют? Почему мечта оборачивается кошмаром?» Меня заинтересовало, как он сам отвечает на этот вопрос, и постепенно беседа стала выглядеть так: один из нас начинал предложение, а другой помогал его закончить. Это продолжалось, пока мы встречались, а потом шесть лет после свадьбы. В 1988 году увидела свет книга Getting the Love You Want: A Guide for Couples1. Мы с Харвиллом почти непрерывно обсуждаем теорию пар более сорока лет нашего знакомства!
No comments yet. Be the first!