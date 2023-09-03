Обучение тому, как самостоятельно изучать Библию, можно сравнить с проводником, ведущим экскурсию по великолепной горе. Каждый штрих этого путешествия в буквальном смысле слова неописуем. Можно только почувствовать его величие. Вот мы карабкаемся на вершину и вдыхаем горный воздух, нам трудно найти слова, чтобы описать происходящее с нами.

И хотя внушительные размеры библейской топографии приспускают наше «защитное покрывало» гордости, ее привлекательность никогда не тускнеет. Соприкосновение с этим могущественным Посланием Бога никогда не перестает волновать наш дух.

Более сорока лет я сопровождал студентов к этим вершинам. Но до сих пор мое сердце трепещет от волнения всякий раз, когда я отправляюсь в новое путешествие. Всякий раз я снова пытаюсь облечь в понятные слова те откровения, которые однажды запечатлелись в моем разуме.

К счастью, любознательные вопросы многочисленных участников моих лекций и семинаров помогли мне прояснить многое из того, что я приобрел. Я обязан им многим. Они помогли мне, сделать мои семинары и эту книгу более практичной.

Ховард Дж. Хендрикс, Уильям Д. Хендрикс - Жить по Книге – Серия «В библиотеку проповедника»

Черкассы: Смирна,2004 г. — 446 с.

ISBN 966-7774-77-5

Ховард Дж. Хендрикс, Уильям Д. Хендрикс - Жить по Книге – Серия «В библиотеку проповедника» - Содержание

Предисловие

Введение

1. Почему люди не изучают Библию?

2. Зачем изучать Библию?

3. Как эта книга может помочь?

4. Обзор всего процесса

ЭТАП ПЕРВЫЙ: НАБЛЮДЕНИЕ

5. Ценность наблюдения

6. Давайте начнем со стиха

7. Вы должны научиться читать

Десять приемов эффективного чтения Библии

8. Читайте вдумчиво

9. Читайте многократно

10. Читайте терпеливо

11. Читайте избирательно

12. Читайте молитвенно

13. Читайте творчески

14. Читайте с размышлением

15. Читайте целеустремленно

16. Читайте восприимчиво

17. Читайте «телескопически»

18. Работайте с фрагментом

Шесть важных моментов, которые следует искать в тексте

19. Акценты

20. Повторения

21. Взаимосвязи

22. Сходства и различия

23. Реалии

24. Представьте картину в целом

25. Суммируйте свои наблюдения

26. «Факты — вещь упрямая, пока...»

ЭТАП ВТОРОЙ: ТОЛКОВАНИЕ

27. Ценность толкования

28. Обращайтесь осторожно!

29. Какой это литературный жанр?

Пять ключей к толкованию

30. Содержание

31. Контекст

32. Сравнение

33. Культура

34. Справочный материал

35. Переходим к терминам

36. Распознавая переносный смысл

37. Собирая части воедино

38. На этом не останавливайтесь!

ЭТАП ТРЕТИЙ: ПРИМЕНЕНИЕ

39. Ценность применения

40. Четыре шага применения

41. Девять вопросов применения

42. Сейчас и тогда

43. Принципы явлений

44. Процесс преобразования жизни

45. Три совета начинающим

Дополнительные русскоязычные источники

Дополнительные англоязычные источники

Ховард Дж. Хендрикс, Уильям Д. Хендрикс - Жить по Книге – Серия «В библиотеку проповедника» - Предисловие

В начале шестидесятых, заканчивая первый курс богословской семинарии в Далласе, я прослушал курс лекций д-ра Ховарда Хендрикса, который навсегда оставил след в моей жизни и повлиял на мое служение. День за днем я слушал его выступления, затем мчался в нашу маленькую комнату в общежитии, вдохновленный свежими идеями, и с головой погружался в домашнее задание. По мере того как недели превращались в месяцы, туман, окружавший Писание, начинал медленно рассеиваться. Отрывки, которые раньше меня озадачивали, переставали казаться такими устрашающими. Чем больше составляющих находили свое место, чем яснее вырисовывалась общая картина, тем уютнее я чувствовал себя со Словом Божьим. Сейчас я осознаю, что оно все больше становилось «светильником ноге моей и светом стезе моей» (Пс. 118:105).

Говоря современным языком, благодаря этому курсу, которому суждено было изменить мою жизнь, я научился пользоваться Библией. Д-р Хендрикс убедил нас, что Библию можно понять. К сожалению, очень часто она запугивает обычного читателя; это толстая книга с хорошим качеством печати, но в ней почти нет картинок. Д-р научил нас некоторым методам, посредством которых, применяя и усовершенствуя их на практике, мы открыли для себя Библию. Еще до окончания учебного года тайна перевоплотилась в выразительные и основательные истины. Вскоре я обнаружил, что мы с женой уже не просто говорили о Божьей Книге, а начали жить по Ней.

Прошло более тридцати лет с тех пор, как в моей жизни произошли столь радикальные изменения. Все это время я часто задумывался о том, как здорово было бы многим прослушать те же лекции.