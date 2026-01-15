Хороший труд по зсхатологии, освещены не только вопросы смерти и воскресения, но и Второго Пришествия, тысячелетнего царства и сопутствующие проблемы в дискуссии с диспенсационалистской точкой зрения.

Умирает ли душа после смерти?

Узнаем ли мы друг друга на небесах?

Насколько реален ад?

Когда будет второе пришествие?

Что значит "сковал сатану"?

Сколько будет воскресений?

Ответ на эти и многие другие вопросы вы найдете на страницах этой книги. Автор, рассматривая отдельные стихи из Библии , постоянно призывает нас обратить внимание на контекст, в свете которого многое непонятное и от этого кажущееся таинственным, становится простым и ясным.

Вильям Хендриксен профессор из богословской семинарии Гранд Рапидс, пастор церкви. Написал множество книг. Всю свою жизнь посвятил служению Богу.

Вильям Хендриксен - Библия о жизни после смерти

1959 by William Hendriksen

Перевод на русский язык, 1998 г. - 237 с.

Издательство церкви "Завет Христа"

Printed by World Wide Printing

Duncanville, Texas - Minsk, Belarus

Вильям Хендриксен - Библия о жизни после смерти - Содержание

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ

1. Живете ли вы в трех временах?

2. Что такое эсхатология? Из каких разделов она состоит?

3. Но практичен ли этот предмет?

4. Должны ли мы ограничивать себя одним Новым Заветом в наших размышлениях о жизни после смерти?

Индивидуальная эсхатология

ЧАСТЬ I. СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ

5. Смерть. Часто ли умирают люди? Каковы ее главные черты? Неправильное и правильное отношение к смерти

6. Тайна неизмеримой глубины. Что это?

7. Выживает ли душа после смерти?

8. Бессмертие. Что это? Бессмертен ли человек?

ЧАСТЬ II. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

9. Куда направляется дух верующего после смерти?

10. В каком состоянии находятся души искупленных на небесах: сознательном или бессознательном?

11. В каком состоянии находятся души на небесах и что они делают?

12. Существует ли прямой контакт между мертвыми и живыми?

13. Будем ли мы знать друг друга там?

14. Остаются ли у нас память, вера и надежда в славе? Есть ли на небесах "время"?

15. Есть ли развитие на небесах?

16. Отправляются ли нечестивые в ад, когда умирают?

17. Что подразумевается под шеолом и адом?

18. Существует ли чистилище?

19. Будет ли в жизни после смерти полное равенство или будут разные меры блага и скорби?

20. Спасены ли те люди, которые никогда не слышали Евангелия?

21. Спасены ли все те, кто умер в младенчестве?

22. Будет ли у тех, кто умер не спасенным, возможность спастись потом?

ОБЩАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ

Часть I. Знамения

23. Какая группа имеет правильное отношение: люди из Лаодикии, Фессалоники или Смирны?

24. Первое предварительное знамение: век Евангелия. Что оно означает?

25. Второе предварительное знамение: малое время сатаны. Что такое великое отступничество?

26. Второе предварительное знамение: малое время сатаны. Что такое великая скорбь?

27. Второе предварительное знамение: малое время сатаны. Антихрист. Кто это будет? Какого типа человек? Как он будет действовать?

28. Второе предварительное знамение: малое время сатаны. Антихрист. Как он откроется? Чем закончится его приход? Каково его отношение к сатане и последователям сатаны?

29. Сопутствующие знамения. Каковы они?

30. Каково одно великое последнее знамение?

31. Является ли образование государства Израиль исполнением пророчества?

32. Каков смысл отрывка "И так весь Израиль спасется"?

33. Тысячелетнее царство: что подразуме вается под "сковыванием сатаны"?

34. Тысячелетнее царство: что подразуме вается под царствованием святых?

ЧАСТЬ II. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

35. Что подразумевается под "блаженным упованием"?

36. Кто придет вновь? Как часто он будет приходить вновь? Когда он придет вновь?

37. Откуда и куда он придет вновь? Как он придет вновь? С какой целью он придет вновь?

ЧАСТЬ III. СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ВТОРЫМ ПРИШЕСТВИЕМ

38. Воскресение. Сколько воскресений? Разве воскресение возможно?

39. Воскресение. В чем заключаются два резких отличия?

40. Что такое Армагеддон?

41. Восхищение. Во что верят диспенсационалисты?

42. Восхищение. Чему учит Писание?

43. Последний суд. Сколько последних судов? Кто будет судьей и кто будет связан с ним? Кто будет судим? Где произойдет суд?

44. Последний суд. Когда он произойдет? Почему он должен произойти? В соответствии с каким критерием люди будут судимы?

45. Последний суд. Что будет содержать в себе суд? Каков будет конечный результат?

ЧАСТЬ IV. КОНЕЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

46. Конечное состояние нечестивых. Означает ли геенна аннигиляцию или вечное наказание тела и души?

47. Конечное состояние нечестивых. Присутствует ли Бог в аду? Реален ли адский огонь?

48. Конечное состояние праведных. На что будет похожа вселенная?

49. Конечное состояние праведных. Что сказал Иисус о доме во славе?

50. Дальнейшие вопросы и предупреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ А Из книги "Комментарии к Первому посланию к Фессалоникийцам"

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Из книги "Комментарии ко Второму посланию фессалоникийцам "

Вильям Хендриксен - Библия о жизни после смерти - Является ли образование государства Израиль исполнением пророчества?



Прочитайте Второзаконие 30:1-10.



1 . Вопрос



Примечателен тот факт, что Евангелие проникло в очень многие уголки земли, и в особенности за последнее столетие. Не менее значителен и тот факт, что в современном мире, и даже в так называемом христианском мире, появилось много предпосылок, облегчающих по сравнению с прежними временами, установление царства антихриста по всей земле. Едва ли можно сомневаться, что для великого отступничества все готово. Подобные наблюдения должны рассматриваться как признаки времени.



Многие искренние христиане убеждены, что существует еще одно знамение, ясное и безошибочное свидетельство того, что возвращение Христа очень и очень близко. Это знамение они видят в образовании 14 мая 1948 года государства Израиль. По словам одного писателя, "перезаселение этим народом своей земли, хотя и в неверии, действительно значительно". Называя это событие значительным, он подчеркивает, что оно является ясным исполнением пророчеств. Одно из таких пророчеств можно найти во Втор. 30:1-10.



На слуху множество подобных идей. Например, в соответствии с пророчеством евреи вернутся (или уже вернулись) в Палестину; многие из них будут обращены непосредствен но перед приходом Иисуса, и когда это произойдет, мы будем знать, что вот-вот Христос должен вернуться.



Обратимся к более конкретному рассмотрению мыслей о восстановлении Израиля как народа, занимающего особое положение перед Богом и об обращение Израиля. Данная глава посвящена восстановлению госудасртва Израиль, следующая - обращению его народа.



Итак, поскольку в настоящее время образование государства Израиль является неоспоримым фактом, то нам важно установить, является ли это образование исполнением пророчества.



2 . Ответ



А. Никто не станет отрицать, что существует много пророчеств о восстановлении, т.е. предсказаний о возвращении евреев на свою землю и их возрождении как народа (например, Втор. 30:1-10; 3 Цар. 8:46-52; Иер. 18:5-10; 29:12-14; Иез. 36:33; Ос. 11:10). Суть, однако, в том, что в той степени, в какой эти пророчества касаются буквального возрождения евреев как народа, они уже нашли свое исполнение в возвращении евреев из вавилоно-ассирийского пленения и повторном заселении ими своей земли. Все это произошло задолго до рождения Иисуса.



Эта мысль настолько очевидна, что кажется странным, почему многие не могут ее понять. Поясним на примере. Пусть преступник мистер Смит был приговорен к заключению на один год. Его друг мистер Браун посещает Смита в тюрьме и утешает его мыслью о том, что он будет освобожден из заключения. Имеет ли ввиду мистер Браун следующее: "Смит, вы будете освобождены через тридцать лет после того, как отсидите еще один срок"? Подобное утешение было бы абсурдным. Точно так же можно быть уверенным в том, что когда ветхозаветные пророки предсказывали избавление евреев из плена, возвращение их на родную землю и возрождение как народа, то они имели в виду близкое избавление из вавилонско-ассирийского плена, а не возвращение домой из рассеяния спустя более чем две тысячи лет! Как было указано выше, пророчества Ветхого Завета должны изучаться в контексте ветхозаветной исторической обстановки.



Б. Бог вознаграждает за послушание, а не за непослушание. Поэтому избавление, предсказанное пророками, носило характер условия. Пророки имели виду следующее: "Израиль будет восстановлен, если он покается . В этом случае его грех изгладится, и ему будет позволено вернуться в свою страну".



Убедитесь в этом сами, прочитав отрывки, о которых выше упоминалось: Втор. 30:1-10; 3 Цар. 8:46-52; Иер. 18:5-10; 29:12-14; Иез. 36:33; Ос. 11:10. Вот примеры из них:



"... И обратишься к Господу Богу твоему, тогда Господь, Бог твой, возвратит пленных твоих ..."

"... Снова радоваться будет Господь о тебе если обратишься к Господу, Богу твоему, всем сердцем твоим и всею душой твоею".

"... И когда обратятся к Тебе всем сердцем своим и всею душою своею в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться Тебе, обратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их тогда услышь с неба, с места обитания Твоего, молитву и прошение их ... и прости народу Твоему, в чем он согрешил пред Тобою ... и возбуди сострадание к ним в пленивших их".

"... Если народ этот ... обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему".

"... Если взыщете Меня всем сердцем вашим. И буду Я найден вами ... и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда Я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас".

"Так говорит Господь Бог: в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших и населю города, и обстроены будут развалины..."; "Вслед Господа пойдут они, и вернутся к Нему сыны с запада".

То, что дух покаяния действительно присутствовал во время возвращения из вавилоно-ассирийского плена, видно из таких мест, как Дан. 9:1, 2, 5, 6; Езд. 3:5, 10, 11; 6:16-22; 7:1-; 8:35; 10:11, 12; Неем. 1:4-11; Аг. 1:12, 13 и др.

Но евреи, которые 14 мая 1948 года образовали государство Израиль, не покаялись! Их главная религия - гуманизм. Это упование на себя, "религиозный труд". Д-р Дж.Х.Аалдерс пишет:

"Чтобы ни произошло в Палестине и чтобы в ней ни происходило в будущем, это не имеет никакого отношения к божественному пророчеству". Он имеет ввиду, что происходя щее в Израиле не является его возрождением.