Многие комментарии Библии на протяжении веков пытались представить Апокалипсис как мистическую книгу за семью печатями. Такова ли эта книга на самом деле?

В. Хендриксен, основываясь на принципе "лучший толкователь Библии есть сама Библия" показывает, что это не так. Апокалипсис - не устрашение, а утешение для побеждающих силою Христа, избранных его святых.

Вильям Хендриксен - Побеждающие силой Христа

Пер. с англ. — Мн.: Изд-во Реформатской баптистской церкви «Завет Христа», 2004. — 224 с

Вильям Хендриксен - Побеждающие силой Христа - Содержание

1. Назначение, основная тема и авторство книги Откровение

2. Общий анализ

3. Целостность книги

4. Поэтапно открывающееся откровение

5. Символизм в книге

6. Основание для правильного подхода к толкованию

7. Откровение 1: Сын Человеческий

8. Откровение 2-3: Семь светильников

9. Откровение 4-7: Семь печатей

10. Откровение 8-11: Семь труб

11. Откровение 12-14: Христос против дракона и его приспешников

12. Откровение 15-16: Семь чаш

13. Откровение 17-19: Падение приспешников дракона

14. Откровение 20-22: Побеждающая силой Христа

Вильям Хендриксен - Побеждающие силой Христа - Предисловие

Главное назначение книги — утешить измученную преследованиями Церковь, вступившую в борьбу с силами зла. Страдающие христиане всегда могут найти в Откровении помощь и утешение. В книге говорится, что Бог видит слезы угнетенных (7:17; 21:4), их молитвы не остаются без внимания (8:3, 4) и что в очах Господних дорога смерть Его святых. Победа их предрешена (15:2), а кровь будет отмщена (19:2).

Христос живет и царствует веки вечные, Он правит в интересах Своей Церкви (5:7, 8). Однажды Он грядет, чтобы взять Своих на брачный пир Агнца и обитать с ними в новом мире.

Когда мы размышляем о втором пришествии, сердца наши трепещут от радости, от восторга захватывает дух, а взор устремляется туда, откуда должен прийти Сын Человеческий, и с губ срываются слова: «...Прииди! И слышавший да скажет прииди!» (21:17).

Размышляя об этих истинах, мы вдруг начинаем понимать, что Он уже с нами, Он с нами в Духе среди семи светильников (1:12-20). «И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти» (1:17-18). Вы знаете, что в Нем, в Возлюбившем нас, мы действительно больше чем побеждающие.

Вильям Хендриксен - Побеждающие силой Христа - ОСНОВНАЯ ТЕМА КНИГИ Основной темой книги является победа Христа и Его Церкви над драконом (сатаной) и его помощниками. Предназначение Апокалипсиса — показать, что окружающее нас не является таковым, каковым оно нам кажется. Нам кажется, что зверь, выходящий из бездны, может победить. Он, «выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле» (11:7-10). Но радость сил зла преждевременна. В конце концов верующие побеждают: «Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них... царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» (11:11, 15). Во всех пророчествах этой удивительной книги Христос показан как Побеждающий (1:18; 2:8; 5:9 и далее; 6:2; 11:15; 12:9 и далее; 14:1, 14; 15:2 и далее; 19:16; 20:4; 22:3). Он побеждает смерть и ад, дракона и лжепророка, а также людей, поклоняющихся зверю. В результате Он — Побеждающий, а в Нем и мы, несмотря на то, что кажемся терпящими поражение. Посмотрим для примера на верующих, изображенных в главе 7. Одежды их были запачканы, но они омыли их и «убелили одежды свои Кровию Агнца». Они «пришли от великой скорби» (7:14), другими словами, они страдали, но преодолели страдания. Их убили, но они крепко стоят на своих ногах (11:11). Их преследовал дракон, змей и лжепророк, но в конце мы видим их, победивших, стоящих на горе Сион или, скорее, мы видим Христа, а с Ним сто сорок четыре тысячи, «у которых имя Отца Его написано на челах» (14:1). Они празднуют победу над зверем (15:2). Когда мы читаем Откр. 6:10, не кажется ли нам, что молитвы святых безответны? Но это не так: суды, ниспосланные с небес на землю, есть Божий ответ на молитвы (8:3-5). Эти молитвы являются ключом к разгадке самых великих исторических тайн. Часто бывает, что верующие порой кажутся поверженными, но на самом деле они правят и на земле (5:10), и на небе со Христом тысячу лет (20:4), и на новом небе, и на новой земле вечно (22:5).

2013-04-05