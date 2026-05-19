Хэнкок - Забытые боги

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, **Archaeology, History, Mythology Legends, Occultism Paganism Witchcraft, Эзотеризм

Новое творение Грэма Хэнкока не является обновлённой версией «Следов богов»: это самостоятельная книга, заполненная новейшими свидетельствами, путешествиями к загадочным археологическим памятникам и открытиями, основанными на последних научных данных.

Хэнкок рассматривает гипотезу о глобальном катаклизме конца ледникового периода, разрушившем развитую древнюю цивилизацию. Книга связывает мифы о потопе, археологические аномалии, Гёбекли-Тепе, Баальбек, Египет, следы кометной катастрофы и предания о мудрецах, сохранивших память утраченного мира.

Хэнкок Грэм – Забытые боги – Утраченная мудрость древней цивилизации – Том I–II

М.: Касталия, 2026. – 276 с.; 250 с.
ISBN 978-5-908110-37-2; ISBN 978-5-908110-38-9

Хэнкок Грэм – Забытые боги – Содержание

  • Том I

    • Предисловие русскому изданию

    • Благодарности

    • Введение

    • Часть I. Аномалии

      • Глава 1. «Здесь так много тайн...»

      • Глава 2. Гора света

    • Часть II. Комета

      • Глава 3. Стена зелёной воды, уничтожающая все на своём пути

      • Глава 4. Путешествие по Скабленду

      • Глава 5. Наноалмазы вечны

      • Глава 6. «Отпечатки пальцев» кометы

    • Часть III. Мудрецы

      • Глава 7. Огонь в следующий раз

      • Глава 8. Допотопные жители

    • Часть IV. Воскрешение

      • Глава 9. Остров Ка

      • Глава 10. Монастырь Семи Мудрецов

      • Глава 11. Книги Тота

    • Часть V. Камни

      • Глава 12. Баальбек

      • Глава 13. А потом пришёл потоп

  • Том II

    • Часть VI. Звёзды

      • Глава 14. Врата Солнца

      • Глава 15. Место Творения

      • Глава 16. Начертано в звёздах

    • Часть VII. Расстояние

      • Глава 17. Гора

      • Глава 18. Океан

    • Часть VIII. Завершение

      • Глава 19. Следующая потерянная цивилизация?

    • Часть IX. Тёмная материя

      • Глава 20. Истоки амнезии

      • Глава 21. Звёздные вестники

    • Приложения

      • Приложение I. Корреляция Ориона не перевёрнута

      • Приложение II. Что случилось со смещением земной коры?

      • Фотографии

      • Об авторе

Added 19.05.2026
