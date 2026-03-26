Хенсли Деннис - Как распорядиться временем

Хенсли Деннис - Как распорядиться временем
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Деннис Е. Хенсли - Как распорядиться временем

Заокский: «Источник жизни», 1998. — 104 с.

ISBN 5-86847-185-7

Деннис Е. Хенсли - Как распорядиться временем – Содержание

Вступление. Наверстывая время

Часть 1 Рассчитывая время

  • 1 Бег времени

  • 2 Насколько умело вы распоряжаетесь своим временем?

  • 3 Бесценный банковский счет

  • 4 Анализ карьеры

Часть 2 Побеждая суматоху и промедления

  • 5 Отдача от каждого часа

  • 6 Научитесь поручать

  • 7 Бумажная фабрика

  • 8 Прекратите останавливаться

  • 9 Несколько советов

Часть 3 Методика овладения умением правильно распоряжаться временем

  • 10 Подпишите контракт, касающийся умения распоряжаться своим временем

  • 11 Составьте карту жизни

  • 12 Ежедневно планируйте свое время

  • 13 Совмещайте выполнение своих задач

  • 14 Устанавливайте сроки и следуйте им

  • 15 Научитесь принимать решения

  • 16 Определите свой биоритмический пик активности

  • 17 Белка в колесе или человек, управляющий своим временем

  • 18 Отдыхайте конструктивно

Часть 4 Как избавиться от двойной работы

  • 19 Делайте все правильно с первого раза

  • 20 Устраните помехи, мешающие вам работать

  • 21 Научитесь обращаться со своим телефоном

  • 22 Рациональная организация деловых встреч

  • 23 Слушайте внимательно

Часть 5 Как экономить время в различных ситуациях

  • 24 Автомобиль, дом и аэропорт

  • 25 Совещания, кабинеты и приемные

Краткие выводы

Предлагаемая литература по теме «Управление временем»

Related Books

All Books