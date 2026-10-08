Херман - Скрытая сила внутри тебя
Книга «Скрытая сила внутри тебя» была написана для амбициозных людей, которые берутся за сложные задачи. Она поможет вам стать более устойчивыми, креативными, оптимистичными и смелыми.
Я руковожу компанией в области спортивной науки и тренировок для максимальной результативности уже 22 года. И то, что вы сейчас узнаете, основано не только на моей работе с тысячами спортсменов-любителей, профессионалов и олимпийцев, но и на познаниях в искусстве и науке о том, как мы функционируем.
Херман Тодд – Скрытая сила внутри тебя – Метод активации спящего потенциала
Перевод с английского Я. Э. Ткачёвой. — Москва: Эксмо (Бомбора), 2026. — 174 с. (электронное издание). — Серия «Воин внутри меня. Избавься от сомнений, победи страхи и закали характер».
ISBN 978-5-04-238572-8
Херман Тодд – Скрытая сила внутри тебя – Содержание
Предисловие. Прежде, чем вы начнете
От автора
Глава 1. Когда ты надеваешь маску?
Что же на самом деле такое Альтер Эго?
Подросток в утреннем поезде на Нью-Йорк
Главная цель
Глава 2. Происхождение Альтер Эго
Истоки
Другая версия меня
Тайны человеческого разума
Разные места, разные времена, но тот же способ… и еще Джонни Джакис
Закономерность на поверхности
Новый способ
Глава 3. Сила эффекта Альтер Эго
Как вы становитесь теми, кто вы есть?
От церковного хора до полностью забитого стадиона
Запускаем ваше героическое Альтер Эго
Такой привычный и непривычный мир
Игра воображения
Возможно, вы уже делали это не раз
Глава 4. Ваш привычный мир
Собственно, такой привычный мир
Ваше Игровое поле
Про продавщицу крошечного магазинчика, которая смогла
Пять мостов прогресса
Заканчивая разговор на высоте 9 километров
Глава 5. В поиске момента Воздействия
Топография целей
Самые разные моменты воздействия
Распознавание своего момента воздействия
А каков ваш Момент Воздействия?
Глава 6. Скрытый потенциал вашего Врага
Обычные Силы
Скрытые силы Врага I: Синдром самозванца
Скрытые силы Врага II: Личная травма
Скрытые силы Врага III: Социальные установки
Сам себе тренер
Глава 7. Извлекаем Врага на свет
Проблема Невидимого и Безымянного
Если вы застряли на придумывании имени
Глава 8. Сила вашей истории
Ваша лучшая история все еще ждет
Глава 9. Создаем ваш Непривычный мир
Вырываемся из Привычного мира прямо в пекло
Почему все это имеет смысл?
Переход от внешнего к внутреннему
На что похож ваш Непривычный мир?
Вы все еще медлите?
Глава 10. Сила вашей цели
Внимание! Розыск: сильные эмоции
Пять причин Почему?
Психологический прием
А теперь расставим все точки над «i»
Глава 11. Определяем ваши суперспособности и выбираем имя
Создаем суперспособности для вашего Альтер Эго
Выбираем самое лучшее для себя
Создаем свою Тайную Личность
Даем имя своему новому Альтер Эго
Глава 12. Вдыхаем жизнь в ваше Альтер Эго
История одной посылки
Дополнительные упражнения по созданию вашего Альтер Эго
Глава 13. История рождения героя
Придумайте своему Альтер Эго собственную историю
Внутренние Мотиваторы
Как же создать Историю Происхождения собственного Альтер Эго?
Как мать-одиночка нашла свою искру
А если вдохновляет животное?
Глава 14. Тотем активации вашего Альтер Эго
Сила символизма
Мощь символов, предметов и окружения
Формула для создания мощного Тотема
Зачем вам нужен Тотем
Ваша Суперсила в одной таблетке
Измени свой материальный мир
Три типа тотемов или артефактов
Как выбрать собственный Тотем?
Внимание! Частые ошибки!
Момент активации
Настал ваш черед
Глава 15. Испытания, проверки на прочность и решающий удар
Битва теннисистов
Ставим на место вашего Внутреннего Врага
Создаем вашу Декларацию Идентичности
Глава 16. Образ мысли, миссии, квесты и приключения
Квест 1: Кофейня
Квест 2: Игра на концентрацию
Квест 3: Сыграем в игру
Найдите себе союзников
Шесть способов победить
Пересекая порог
Благодарности
Примечания
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