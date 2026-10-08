Херман - Скрытая сила внутри тебя

Книга «Скрытая сила внутри тебя» была написана для амбициозных людей, которые берутся за сложные задачи. Она поможет вам стать более устойчивыми, креативными, оптимистичными и смелыми.

Я руковожу компанией в области спортивной науки и тренировок для максимальной результативности уже 22 года. И то, что вы сейчас узнаете, основано не только на моей работе с тысячами спортсменов-любителей, профессионалов и олимпийцев, но и на познаниях в искусстве и науке о том, как мы функционируем.

Херман Тодд – Скрытая сила внутри тебя – Метод активации спящего потенциала

Перевод с английского Я. Э. Ткачёвой. — Москва: Эксмо (Бомбора), 2026. — 174 с. (электронное издание). — Серия «Воин внутри меня. Избавься от сомнений, победи страхи и закали характер».

ISBN 978-5-04-238572-8

Херман Тодд – Скрытая сила внутри тебя – Содержание