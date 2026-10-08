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Херман - Скрытая сила внутри тебя

Херман - Скрытая сила внутри тебя
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology

Книга «Скрытая сила внутри тебя» была написана для амбициозных людей, которые берутся за сложные задачи. Она поможет вам стать более устойчивыми, креативными, оптимистичными и смелыми.

Я руковожу компанией в области спортивной науки и тренировок для максимальной результативности уже 22 года. И то, что вы сейчас узнаете, основано не только на моей работе с тысячами спортсменов-любителей, профессионалов и олимпийцев, но и на познаниях в искусстве и науке о том, как мы функционируем.

Херман Тодд – Скрытая сила внутри тебя – Метод активации спящего потенциала

Перевод с английского Я. Э. Ткачёвой. — Москва: Эксмо (Бомбора), 2026. — 174 с. (электронное издание). — Серия «Воин внутри меня. Избавься от сомнений, победи страхи и закали характер».

ISBN 978-5-04-238572-8

Херман Тодд – Скрытая сила внутри тебя – Содержание

  • Предисловие. Прежде, чем вы начнете

    • От автора

  • Глава 1. Когда ты надеваешь маску?

    • Что же на самом деле такое Альтер Эго?

    • Подросток в утреннем поезде на Нью-Йорк

    • Главная цель

  • Глава 2. Происхождение Альтер Эго

    • Истоки

    • Другая версия меня

    • Тайны человеческого разума

    • Разные места, разные времена, но тот же способ… и еще Джонни Джакис

    • Закономерность на поверхности

    • Новый способ

  • Глава 3. Сила эффекта Альтер Эго

    • Как вы становитесь теми, кто вы есть?

    • От церковного хора до полностью забитого стадиона

    • Запускаем ваше героическое Альтер Эго

    • Такой привычный и непривычный мир

    • Игра воображения

    • Возможно, вы уже делали это не раз

  • Глава 4. Ваш привычный мир

    • Собственно, такой привычный мир

    • Ваше Игровое поле

    • Про продавщицу крошечного магазинчика, которая смогла

    • Пять мостов прогресса

    • Заканчивая разговор на высоте 9 километров

  • Глава 5. В поиске момента Воздействия

    • Топография целей

    • Самые разные моменты воздействия

    • Распознавание своего момента воздействия

    • А каков ваш Момент Воздействия?

  • Глава 6. Скрытый потенциал вашего Врага

    • Обычные Силы

    • Скрытые силы Врага I: Синдром самозванца

    • Скрытые силы Врага II: Личная травма

    • Скрытые силы Врага III: Социальные установки

    • Сам себе тренер

  • Глава 7. Извлекаем Врага на свет

    • Проблема Невидимого и Безымянного

    • Если вы застряли на придумывании имени

  • Глава 8. Сила вашей истории

    • Ваша лучшая история все еще ждет

  • Глава 9. Создаем ваш Непривычный мир

    • Вырываемся из Привычного мира прямо в пекло

    • Почему все это имеет смысл?

    • Переход от внешнего к внутреннему

    • На что похож ваш Непривычный мир?

    • Вы все еще медлите?

  • Глава 10. Сила вашей цели

    • Внимание! Розыск: сильные эмоции

    • Пять причин Почему?

    • Психологический прием

    • А теперь расставим все точки над «i»

  • Глава 11. Определяем ваши суперспособности и выбираем имя

    • Создаем суперспособности для вашего Альтер Эго

    • Выбираем самое лучшее для себя

    • Создаем свою Тайную Личность

    • Даем имя своему новому Альтер Эго

  • Глава 12. Вдыхаем жизнь в ваше Альтер Эго

    • История одной посылки

    • Дополнительные упражнения по созданию вашего Альтер Эго

  • Глава 13. История рождения героя

    • Придумайте своему Альтер Эго собственную историю

    • Внутренние Мотиваторы

    • Как же создать Историю Происхождения собственного Альтер Эго?

    • Как мать-одиночка нашла свою искру

    • А если вдохновляет животное?

  • Глава 14. Тотем активации вашего Альтер Эго

    • Сила символизма

    • Мощь символов, предметов и окружения

    • Формула для создания мощного Тотема

    • Зачем вам нужен Тотем

    • Ваша Суперсила в одной таблетке

    • Измени свой материальный мир

    • Три типа тотемов или артефактов

    • Как выбрать собственный Тотем?

    • Внимание! Частые ошибки!

    • Момент активации

    • Настал ваш черед

  • Глава 15. Испытания, проверки на прочность и решающий удар

    • Битва теннисистов

    • Ставим на место вашего Внутреннего Врага

    • Создаем вашу Декларацию Идентичности

  • Глава 16. Образ мысли, миссии, квесты и приключения

    • Квест 1: Кофейня

    • Квест 2: Игра на концентрацию

    • Квест 3: Сыграем в игру

    • Найдите себе союзников

    • Шесть способов победить

    • Пересекая порог

  • Благодарности

  • Примечания

  • Об авторе

Views 45
Rating 5.0 / 5
Added 08.10.2026
Author zealot
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5.0/5 (1)

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