Кравцова - Дети-изгои
Проблема любого детского коллектива состоит не только в активном неприятии или травле одного из членов группы (класса) - это явление заметное для окружающих, и, следовательно, его легче отследить и попытаться пресечь в самом начале. Но дело в том, что многим детям очень трудно войти в коллектив, почувствовать себя уютно и уверенно среди сверстников. Если ребенка не обижают, но и не принимают (например, последним выбирают в команду, не радуются его успехам), то ему не менее одиноко и плохо, чем жертве активной неприязни со стороны сверстников. Он думает: «Если однажды я вообще перестану ходить в школу, никто и не заметит».
Можно условно выделить несколько видов отвержения, все они в большей или меньшей степени делают школьную жизнь отвергаемого ребенка непереносимой.
Травля (не дают проходу, обзывают, бьют, преследуя какую-то цель: месть, развлекаются и т.п.).
Активное неприятие (возникает в ответ на инициативу, исходящую от жертвы, дают понять, что он никто, что его мнение ничего не значит, делают его козлом отпущения).
Пассивное неприятие, возникающее только в определенных ситуациях (когда надо выбрать кого-то в команду, принять в игру, сесть за парту, дети отказываются: «С ним не буду!»).
Игнорирование (просто не обращают внимания, не общаются, не замечают, забывают, ничего против не имеют, но и не интересуются).
Во всех случаях отвержения проблемы кроются не только в коллективе, но и в особенностях личности и поведения самой жертвы.
Кравцова М.М. - Дети-изгои. Психологическая работа с проблемой
(Психолог в школе)
— М.: Генезис, 2005.— 111 с.
ISBN-5-98563-009-9
Кравцова М.М. - Дети-изгои. Психологическая работа с проблемой - Содержание
Содержание
Введение
Часть 1. Психологические аспекты проблемы отверженности
Глава 1. Действующие лица
Зачинщики
Преследователи
Жертвы
Глава 2. Истоки неприязни
Кого не любят: портретная галерея
Глава 3. Моральное насилие
Клички и дразнилки
О внешности и прозвищах
Учимся противостоять
Глава 4. Серьезные последствия
Ложь и хвастовство
Воровство
Часть 2. Преодоление
Глава 1. Роль учителей
Важные мелочи
Как помочь
Глава 2. Помощь родителей
Что делать, если ребенка отвергают
Несколько слов об уверенности в себе
Друзья детей
Глава 3. Психологическая работа с проблемой отвержения
Общие особенности отвергаемых детей
Индивидуальные занятия
Групповые занятия с отвергаемыми детьми
Работа с классом (группой)
Профилактика
Заключение
Приложения
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
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