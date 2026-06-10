Кравцова - Дети-изгои

Проблема любого детского коллектива состоит не только в активном неприятии или травле одного из членов группы (класса) - это явление заметное для окружающих, и, следовательно, его легче отследить и попытаться пресечь в самом начале. Но дело в том, что многим детям очень трудно войти в коллектив, почувствовать себя уютно и уверенно среди сверстников. Если ребенка не обижают, но и не принимают (например, последним выбирают в команду, не радуются его успехам), то ему не менее одиноко и плохо, чем жертве активной неприязни со стороны сверстников. Он думает: «Если однажды я вообще перестану ходить в школу, никто и не заметит».

Можно условно выделить несколько видов отвержения, все они в большей или меньшей степени делают школьную жизнь отвергаемого ребенка непереносимой.

Травля (не дают проходу, обзывают, бьют, преследуя какую-то цель: месть, развлекаются и т.п.).

Активное неприятие (возникает в ответ на инициативу, исходящую от жертвы, дают понять, что он никто, что его мнение ничего не значит, делают его козлом отпущения).

Пассивное неприятие, возникающее только в определенных ситуациях (когда надо выбрать кого-то в команду, принять в игру, сесть за парту, дети отказываются: «С ним не буду!»).

Игнорирование (просто не обращают внимания, не общаются, не замечают, забывают, ничего против не имеют, но и не интересуются).

Во всех случаях отвержения проблемы кроются не только в коллективе, но и в особенностях личности и поведения самой жертвы.

Кравцова М.М. - Дети-изгои. Психологическая работа с проблемой

(Психолог в школе)

— М.: Генезис, 2005.— 111 с.

ISBN-5-98563-009-9

Кравцова М.М. - Дети-изгои. Психологическая работа с проблемой - Содержание

Содержание

Введение

Часть 1. Психологические аспекты проблемы отверженности

Глава 1. Действующие лица

Зачинщики

Преследователи

Жертвы

Глава 2. Истоки неприязни

Кого не любят: портретная галерея

Глава 3. Моральное насилие

Клички и дразнилки

О внешности и прозвищах

Учимся противостоять

Глава 4. Серьезные последствия

Ложь и хвастовство

Воровство

Часть 2. Преодоление

Глава 1. Роль учителей

Важные мелочи

Как помочь

Глава 2. Помощь родителей

Что делать, если ребенка отвергают

Несколько слов об уверенности в себе

Друзья детей

Глава 3. Психологическая работа с проблемой отвержения

Общие особенности отвергаемых детей

Индивидуальные занятия

Групповые занятия с отвергаемыми детьми

Работа с классом (группой)

Профилактика

Заключение

Приложения