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Кравцова - Дети-изгои

Кравцова - Дети-изгои
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology

Проблема любого детского коллектива состоит не только в активном неприятии или травле одного из членов группы (класса) - это явление заметное для окружающих, и, следовательно, его легче отследить и попытаться пресечь в самом начале. Но дело в том, что многим детям очень трудно войти в коллектив, почувствовать себя уютно и уверенно среди сверстников. Если ребенка не обижают, но и не принимают (например, последним выбирают в команду, не радуются его успехам), то ему не менее одиноко и плохо, чем жертве активной неприязни со стороны сверстников. Он думает: «Если однажды я вообще перестану ходить в школу, никто и не заметит».

Можно условно выделить несколько видов отвержения, все они в большей или меньшей степени делают школьную жизнь отвергаемого ребенка непереносимой.

  • Травля (не дают проходу, обзывают, бьют, преследуя какую-то цель: месть, развлекаются и т.п.).

  • Активное неприятие (возникает в ответ на инициативу, исходящую от жертвы, дают понять, что он никто, что его мнение ничего не значит, делают его козлом отпущения).

  • Пассивное неприятие, возникающее только в определенных ситуациях (когда надо выбрать кого-то в команду, принять в игру, сесть за парту, дети отказываются: «С ним не буду!»).

  • Игнорирование (просто не обращают внимания, не общаются, не замечают, забывают, ничего против не имеют, но и не интересуются).

Во всех случаях отвержения проблемы кроются не только в коллективе, но и в особенностях личности и поведения самой жертвы.

Кравцова М.М. - Дети-изгои. Психологическая работа с проблемой

(Психолог в школе)

— М.: Генезис, 2005.— 111 с.

ISBN-5-98563-009-9

Кравцова М.М. - Дети-изгои. Психологическая работа с проблемой - Содержание

Содержание

Введение

Часть 1. Психологические аспекты проблемы отверженности

Глава 1. Действующие лица

  • Зачинщики

  • Преследователи

  • Жертвы

Глава 2. Истоки неприязни

  • Кого не любят: портретная галерея

Глава 3. Моральное насилие

  • Клички и дразнилки

  • О внешности и прозвищах

  • Учимся противостоять

Глава 4. Серьезные последствия

  • Ложь и хвастовство

  • Воровство

Часть 2. Преодоление

Глава 1. Роль учителей

  • Важные мелочи

  • Как помочь

Глава 2. Помощь родителей

  • Что делать, если ребенка отвергают

  • Несколько слов об уверенности в себе

  • Друзья детей

Глава 3. Психологическая работа с проблемой отвержения

  • Общие особенности отвергаемых детей

  • Индивидуальные занятия

  • Групповые занятия с отвергаемыми детьми

  • Работа с классом (группой)

  • Профилактика

Заключение

Приложения

  • Приложение 1

  • Приложение 2

  • Приложение 3

Views 46
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Added 10.06.2026
Author AlexDigger
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 hours ago
Благодарю.

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