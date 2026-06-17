Поведение человека предсказуемо! Это значит, что предсказуемо, какой супруг или какая супруга окажется с вами в браке, что ожидать от будущих или уже имеющихся детей, какими будут начальник, коллеги, здоровье, окажетесь ли вы участником инцидента или нет и многое другое. Этот революционный подход к поведению человека демонстрирует в данной книге доктор Чампион Курт Тойч. Можно с уверенностью утверждать, что человечество делает большой шаг вперед в познании природы человека, его поведения, которым теперь можно управлять и которое можно модифицировать для пользы любого мужчины, женщины или ребенка. Высокоточный научный IDEAL-метод Тойча, созданный супругами Тойч, позволяет это сделать.

Раньше, как, пожалуй, и большинство людей, я считала смерть реальностью. Встреча в 1995 году с Чампионом Куртом Тойчем перевернула мою жизнь кардинальным образом. Я поняла, что смерть - это лишь термин, связанный с неспособностью человека объяснить непостижимое иным путем. “Последний же враг истребится - смерть”. Эта истина, известная из Библии, становится особенно ясной благодаря этой книге. Концепция духовного интеллекта позволила мне осознать бессмертие человека и разрешить многие случаи в моей практике как консультанта по психогенетике поведения, которые, вероятно, вряд ли были бы разрешены другими способами. Наступает новое время - время просвещения, света. Пора освободиться от невежественных концепций прошлого и строить свою жизнь на новом основании, обретя силу и славу. Эта книга, раскрывающая понимание истинной сущности человека, является, на мой взгляд, краеугольным камнем этого основания.

Чампион Курт Тойч - Духовный интеллект - Ключ к человеческой эффективности

Пер. с англ. Б.В. Сорина, Т.М. Сориной

М: Т.М. Сорина, Б.В. Сорин, 2005, 96 с.

ISBN 5-94213-013-2

Чампион Курт Тойч - Духовный интеллект - Ключ к человеческой эффективности - Содержание

От издателя

Посвящение

Предисловие

Признание

Глава I Базовые принципы

Глава II Применение

Глава III Духовное бессмертие

Глава IV. Андрокосмология

Иллюстрации